Секрет красивого пресса: как убрать жировые отложения внизу живота

«Нижний пресс» – одно из наиболее проблемных мест, которое мешает животу выглядеть «сухим» и плоским и скрывает часть рельефа. Многие задаются вопросом, как убрать жир именно в этой области. Вместе с тренером WorldClass Александром Карповым разбираемся в нюансах прокачки «нижнего пресса».

5 ошибок на пути к красивому прессу. Что вы делаете не так? Почему долгожданный рельеф никак не появляется? Как накачать пресс правильно.

Можно ли убрать жир внизу живота?

Начнем с того, что небольшая жировая прослойка – здоровое состояние организма. Особенно для женщин, репродуктивная система которых хорошо функционирует, если процент жира находится в норме.

Второй важный момент: нельзя похудеть только в одном месте. Локальное жиросжигание – это миф.

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Александр: Жировая прослойка не убирается упражнениями в конкретных местах. В данном случае, если делать упражнения на пресс, с живота жир уходить не будет. При корректном сочетании тренировок и питания сжигание жира будет происходить по всему телу. Ещё стоит отметить, что «нижнего пресса» как такового не существует, вы в любом случае тренируете прямую мышцу живота.

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Как добиться плоского живота?

Чтобы убрать жир внизу живота и добиться рельефного пресса, необходимо поддерживать дефицит калорий, объясняет тренер. Очень важно тратить больше энергии, чем организм получает с пищей. Но при этом потреблять свою ежедневную норму.

Подборка упражнений

Дефицит калорий в сочетании с тренировками помогут добиться желаемого результата и заветных нижних кубиков. Если прежде вы не выполняли эти упражнения, начните с 30 секунд и постепенно увеличивайте время.

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Планка «Ноги вместе – ноги врозь»

Ноги вместе, планка в упоре на предплечьях. Толчком направляем ноги врозь, а затем возвращаем их в исходное положение. Корпус при этом остаётся неподвижным.

Планка с касанием плеч

Находясь в упоре лёжа, поочередно дотрагивайтесь ладонями до противоположного плеча.

Планка с переходом в упор лёжа

Находясь в упоре лёжа, сначала одной рукой, затем другой перемещайтесь на прямые руки в упор лёжа. Сохраняйте прямое положение корпуса.

Сколько нужно стоять в планке, чтобы добиться результата? И как избежать ошибок, которые вас от него только отдаляют.

Планка «Супермен»

В упоре на предплечьях поочередно выпрямляйте и вытягивайте правую руку и левую ногу в одну линию с туловищем. Затем наоборот.