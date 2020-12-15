Девушек из Краснодара обвинили в блэкфишинге из-за фото с кудрями и автозагаром

Бренд Ivy Park удалил со своего аккаунта фотографии моделей Алёны и Анастасии в одежде из их коллаборации с аdidas после того, как в комментариях на них обрушился шквал хейта. Англоязычные пользователи обвинили девушек в расизме и блэкфейсе. По их мнению, девушки специально использовали автозагар и кудри, чтобы быть похожими на темнокожих. Пользователи раскритиковали бренд и его создательницу Бейонсе.

Перевод твита: «Только что попросила ребят из Yvy Park удалить этот пост, потому что эти дамы занимаются блэкфишингом. Я должна была высказаться, потому что это бренд создала темнокожая женщина, Бейонсе».

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Причины скандала

4 декабря Алёна и Анастасия опубликовали снимки в одежде бренда, после чего официальный аккаунт сделал репост фотографий. Когда комментаторы поняли, что на снимках русские девушки, они обвинили их в блэкфейсе и культурной апроприации. Критики посчитали, что модели использовали атрибуты из культуры меньшинства, чтобы добиться популярности. Под постом люди негодовали: «Эти белые русские оскорбляют наши права», «Какого чёрта они носят косы и брейды?».

За моделей вступились русскоговорящие комментаторы, которых тоже обвинили в невежестве. Хотя некоторые люди писали, что этничность моделей непонятна, поэтому их нельзя безоговорочно обвинять в расизме.

Реакция моделей

Алёна и Анастасия были удивлены хейту в свою сторону. «Сначала я обрадовалась, а потом ужаснулась от комментариев под нашим фото», — прокомментировала ситуацию в своем аккаунте Алёна.

Надо было фотаться в кокошнике и с длинной русской косой? А, нет, косы — это тоже их получается… А что дальше? Запретите мне слушать хип-хопчик, носить спущенные джинсы и ходить в солярии? Да-да, то, что я слишком загорелая, их тоже оскорбляет.

Камоооон, ребята, в мире есть не только «чёрные» и «белые», есть ещё южные девчата с цыганскими и кавказскими корнями. И да, мы темней, чем большинство россиян. Ну что ж теперь, судорожно мазать себя SPF +100, чтобы ни одна темнокожая женщина не расстроилась?

Анастасия отметила, что «грань между абсурдом и блэкфишингом очень тонка, а те, кто несёт в себе расизм, видят его везде и всюду в других». Девушки говорят, что с детства восхищались культурой темнокожих.

Поддержка в комментариях

Несмотря на то что модели так и не дождались обратной связи от Ivy Park, они поблагодарили за поддержку со стороны русскоговорящих. Комментаторы продолжают защищать девушек под новыми постами бренда. «Ну раз на то пошло, заберите с моего носа чёрные точки», «А Эминему можно ещё рэп исполнять? Кто знает?», «Встречный вопрос — а когда чернокожие выпрямляют волосы и красят в блонд, в какой суд обращаться?» — пишут под фотографиями пользователи.

Алёна отметила: «Нет ничего плохого в том, чтобы вдохновляться и использовать наследие других рас». А как вы считаете, действительно ли девушки занимались блэкфишингом? Где проходит грань между культурной апроприацией и вдохновением чужой культурой?