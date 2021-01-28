И можно ли обойтись простой бутылкой с водой?

Почему для домашних тренировок желательно иметь гирю

В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации многие отдают предпочтение домашним тренировкам, а не спортзалу. Отсюда вопрос: какой спортивный инвентарь купить, а без какого можно обойтись? Например, гиря – это недешёвый инструмент. Стоит ли она своих денег, для кого наиболее эффективна и какие упражнения с ней можно выполнять? Разбираемся вместе с тренером World Class Станиславом Вахрушевым.

Как проводить силовой тренинг дома? Правила, которые помогут держать мышцы в тонусе Изучаем тонкости фитнеса. От них и зависит прогресс!

Чем гиря отличается от других утяжелителей?

Рассмотрим гирю, гантели и штангу. Что у них общего и различного?

Станислав: Вопрос скорее в целях. Штанга развивает силу, а гиря и гантели – межмышечную координацию. Штанга в отличие от гири неравномерно распределяет нагрузку. Всегда либо правая, либо левая часть [тела] сильнее – штанга только закрепляет это различие. В то время как и гиря, и гантеля решают эту проблему: нагружая стороны по отдельности, развивают межмышечную координацию.

Фото: istockphoto.com

Что делать, если под рукой не оказалось гири?

Гирю вполне можно заменить гантелей или другим утяжелителем. В крайнем случае – подручными средствами, например, пятилитровой бутылкой с водой. Вопрос только в удобстве.

Своими силами: почему необязательно тратиться на оборудование для домашнего фитнеса? И чем можно заменить спортинвентарь.

Эффективные упражнения с гирей

Перед выполнением упражнений необходимо сделать разминку и растяжку.

Толчок с гирей

Исходное положение: ноги на ширине плеч, рука согнута в локте, лежит на тазобедренном суставе, гиря на груди. Выполнить подсед, чтобы создать инерционное движение, затем выталкивание гири, второй подсед, фиксация гири и сброс.

Фото: istockphoto.com

Маятник с гирей

Исходное положение: ноги на ширине плеч, колени немного согнуты, таз отведён назад, спина прямая. Поднять гирю и сделать замах назад, затем замах вперёд: вес переносится с пяток на носок, колени вперёд. Когда достигнута верхняя точка (на уровне плеч), опустите снаряд и выполните повторный замах.

Результативная тренировка дома с минимальным инвентарём. Прокачка не хуже, чем в зале Сет на грудные мышцы и трицепс для тех, кто привык ходить в фитнес-залы.

Становая тяга

Исходное положение: ноги на ширине плеч, гиря стоит между стоп. Сделайте приседание и прямыми руками захватите гирю. Держите спину прямо и медленно поднимайтесь, затем повторите. Следите за тем, чтобы затылок, спина и ягодицы находились на одной линии.

Фронтальный присед с гирями

Исходное положение: ноги на ширине плеч, колени немного разведены в стороны. Положите гири на плечи у груди, запястья внутрь, руки согнуты. Во время приседания сохраняйте вертикальное положение туловища и держите спину ровно. При достижении максимально низкого положения повторите с упором на пятки.

Фото: istockphoto.com

Кому и как часто нужно выполнять тренировки с гирей?

Станислав: Тренировка с гирей важна в первую очередь для тех, кто хочет улучшить силовые показатели и специальные навыки движений. Но главное не переусердствовать – силовые нужно чередовать с функциональной нагрузкой или упражнениями с оборудованием, например, амортизатором или тренажёрами. Безусловно, нельзя забывать про отдых. После гирь желательно сделать паузу в течение двух дней.