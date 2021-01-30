Чашка кофе на завтрак, изжога на обед: почему не стоит начинать утро с кофеина?

В современном бешеном ритме жизни часто случается, что на полноценный завтрак не остаётся времени, вместо него – чашка кофе или крепкого чая. Казалось бы, почему нет? Ведь это быстро, напитки бодрят и дарят заряд энергии на весь день. К тому же, кофе неплохо утоляет голод. Но насколько безопасна такая замена? Разобраться в этом вопросе помогла нутрициолог Анна Берсенева.

Кофе может быть полезным. Главное – правильно его выбрать У этого напитка есть и плюсы, и минусы. Но что думают учёные?

Можно ли пить чай или кофе натощак?

Нет, такие напитки лучше пить примерно через час-полтора после приёма пищи, советует нутрициолог. Исключение – травяные чаи, их можно и натощак.

Кофеиносодержащие напитки оказывают агрессивное воздействие на желудок, раздражают его стенки и способствуют выработке большого количества ферментных соков. Если это будет происходить регулярно, замедлится пищеварение. Также избыток кислоты, которую будет выделять желудок, может привести к изжоге, синдрому раздраженного кишечника или даже язве.

Фото: istockphoto.com

Употребление кофе и чая натощак может стать причиной тревожности, раздражительности и депрессии, так как кофеин мешает выработке серотонина – гормона спокойствия и радости, и, наоборот, способствует повышению уровня гормонов стресса.

Получается, помимо негативного эффекта на физическое состояние организма, напитки, содержащие кофеин, отрицательно влияют и на ментальное здоровье.

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А чтобы похудеть?

Даже в таком случае пить кофе и чай на голодный желудок не стоит. Хотя регулярное употребление кофе натощак подавляет аппетит и придаёт чувство сытости, не стоит забывать, что это может принести больше вреда, чем пользы. В таком случае цель не должна оправдывать средства, а платой за красивую фигуру не должно быть здоровье.

Фото: istockphoto.com

В целях похудения можно пить такой кофе, как эспрессо (маленькая кружка крепкого чёрного кофе). Кофеин выступает в роли катализатора, который помогает лучше усвоиться еде, например, плотному обеду. Но опять же, пить его стоит не натощак.

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С каких напитков лучше начинать день?

Лучше всего с воды – тёплой или горячей, от 38 до 50 градусов. Так совершается «внутренний душ». Тут можно провести аналогию с грязной посудой, которую мы моем горячей водой, чтобы грязь лучше отставала. То же и с организмом – устраиваем себе такой «горячий душ», чтобы очистить организм и запустить все важные обменные процессы.

Фото: istockphoto.com

Можно пить воду с лимоном, с мятой или без чего-либо – всё зависит от того, как воспринимает это организм (если нет изжоги и проблем с уровнем кислотности) и как вам больше нравится.

Вообще, привычка начинать утро со стакана тёплой воды может здорово повлиять на ваше самочувствие. Подробнее смотрите в видео «Чемпионата».