Японский массаж Асахи: 10 минут в день, которые помогут избавиться от морщин

Японский самомассаж – это своеобразный фитнес для лица. С его помощью можно подтянуть кожу, убрать второй подбородок и сделать скулы более выразительными. Сейчас такую услугу предлагают многие СПА-центры, но сделать массаж Асахи можно и самостоятельно.
Сначала разберёмся, кому стоит делать массаж Асахи, а кому лучше от него воздержаться.
Стоит: тем, кто хочет замедлить старение кожи, убрать второй подбородок, подтянуть нависшее веко, уменьшить отёчность лица. Не стоит: тем, у кого есть кожные заболевания, болезни лимфатической или кровеносной системы, онкология, сахарный диабет в тяжёлой форме.
Фото: istockphoto.com
Главные правила при выполнении массажа на любую зону:
предварительно очистить кожу;
держать спину ровно;
массаж не должен вызывать неприятных или болезненных ощущений.
Также можно использовать средства, но натуральные и подобранные под ваш тип кожи: – жирной и склонной к высыпаниям подойдёт масло абрикоса; – сухой и нормальной – косметические сливки, оливковое или кокосовое масло.
Для большей эффективности лучше выполнять все движения перед зеркалом и повторять каждый день.
Находим точку в середине лба, ведём от неё к вискам тремя пальцами обеих рук (указательным, средним и безымянным). Затем разворачиваем ладони запястьями к центру лица и продолжаем линию до ушей. Не меняя положения запястья, доводим пальцы до ключицы через боковую поверхность шеи.
Избавляемся от «гусиных лапок» и нависшего века
Для большей эффективности стоит выполнять это упражнение на каждый глаз по отдельности. Три пальца (без большого и мизинца) прижимаем к внешнему уголку глаза, по нижней дуге проводим к внутреннему, возвращаемся по верхней дуге. Из исходной точки ведём руку к вискам и к ушам, спускаемся к ключицам через боковую поверхность шеи.
Фото: istockphoto.com
Боремся с носогубными складками
Ставим три пальца в центр подбородка и ведём к уголкам губ. Затем лёгкими надавливаниями проходим по носогубным складкам. Возвращаемся обратно к исходной точке и спускаемся к ключицам через боковую поверхность шеи.
Создаём более чёткую линию скул
Прижимая три пальца к скулам, поднимаем их вверх, повторяем пару раз и спускаемся к ключицам.
Фото: istockphoto.com
Подтягиваем щёки
Левую руку, согнутую в кулак, ставим на подбородок у шеи, правую сгибаем в кисти и упираемся в щёку параллельно носу. Левая рука неподвижна, а правой двигаемся к уху. Возвращаемся в исходную точку и спускаемся к ключицам.