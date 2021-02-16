Добиться идеальных скул можно и без пластических операций.

Японский массаж Асахи: 10 минут в день, которые помогут избавиться от морщин

Японский самомассаж – это своеобразный фитнес для лица. С его помощью можно подтянуть кожу, убрать второй подбородок и сделать скулы более выразительными. Сейчас такую услугу предлагают многие СПА-центры, но сделать массаж Асахи можно и самостоятельно.

Спортзал для лица. Можно ли изменить внешность без пластики Рассказываем, что может произойти с вашим лицом после похудения или набора веса и как это предотвратить.

Сначала разберёмся, кому стоит делать массаж Асахи, а кому лучше от него воздержаться.

Стоит: тем, кто хочет замедлить старение кожи, убрать второй подбородок, подтянуть нависшее веко, уменьшить отёчность лица.

Не стоит: тем, у кого есть кожные заболевания, болезни лимфатической или кровеносной системы, онкология, сахарный диабет в тяжёлой форме.

Фото: istockphoto.com

Главные правила при выполнении массажа на любую зону:

предварительно очистить кожу;

держать спину ровно;

массаж не должен вызывать неприятных или болезненных ощущений.

Также можно использовать средства, но натуральные и подобранные под ваш тип кожи:

– жирной и склонной к высыпаниям подойдёт масло абрикоса;

– сухой и нормальной – косметические сливки, оливковое или кокосовое масло.

Для большей эффективности лучше выполнять все движения перед зеркалом и повторять каждый день.

Сухость и трещины: как ухаживать за кожей зимой Избавиться от проблем помогут несколько простых правил.

Подготовительный массаж

Находим точку в середине лба, ведём от неё к вискам тремя пальцами обеих рук (указательным, средним и безымянным). Затем разворачиваем ладони запястьями к центру лица и продолжаем линию до ушей. Не меняя положения запястья, доводим пальцы до ключицы через боковую поверхность шеи.

Избавляемся от «гусиных лапок» и нависшего века

Для большей эффективности стоит выполнять это упражнение на каждый глаз по отдельности. Три пальца (без большого и мизинца) прижимаем к внешнему уголку глаза, по нижней дуге проводим к внутреннему, возвращаемся по верхней дуге. Из исходной точки ведём руку к вискам и к ушам, спускаемся к ключицам через боковую поверхность шеи.

Фото: istockphoto.com

Боремся с носогубными складками

Ставим три пальца в центр подбородка и ведём к уголкам губ. Затем лёгкими надавливаниями проходим по носогубным складкам. Возвращаемся обратно к исходной точке и спускаемся к ключицам через боковую поверхность шеи.

Создаём более чёткую линию скул

Прижимая три пальца к скулам, поднимаем их вверх, повторяем пару раз и спускаемся к ключицам.

Фото: istockphoto.com

Подтягиваем щёки

Левую руку, согнутую в кулак, ставим на подбородок у шеи, правую сгибаем в кисти и упираемся в щёку параллельно носу. Левая рука неподвижна, а правой двигаемся к уху. Возвращаемся в исходную точку и спускаемся к ключицам.

Роллер и камни гуаша – мастхэв сезона для ухода за лицом Рассказываем, почему стоит обратить внимание на натуральные массажёры.

Разглаживаем морщины на лбу

Прижимая три пальца, из центра лба ведём линию к вискам, разворачиваем ладони к центру лица и уводим пальцы к ушам. Затем спускаемся к ключицам через скулы и боковую поверхность шеи.