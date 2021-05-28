«Легко точно не будет»: что такое экстремальные гонки и как к ним подготовиться

Многие из нас любят бег за то, что им можно заниматься в удовольствие: построить живописный маршрут, включить любимый плейлист, найти свой темп. Но даже настолько комфортный план рано или поздно может наскучить — в этот момент и просыпается тяга к экспериментам. Например, к экстриму.



Так, 22 мая в городе Чайковский в Пермском крае почти тысяча профессиональных спортсменов и просто любителей решили испытать себя на прочность и покорить дистанцию в 400 метров на забеге Red Bull 400. Однако бежать им пришлось не по ровной поверхности, а на самый настоящий лыжный трамплин. Мы были настолько впечатлены смелостью этих ребят, что решили окунуться в тему экстремальных гонок и рассказать, как к ним подготовиться, чтобы не сойти с дистанции на середине.

Что такое экстремальный бег и каким он бывает?

Говоря про экстремальные дистанции, стоит сразу забыть о таком понятии, как ровный асфальт. Экстрим-забеги — это всегда про умение преодолевать самые разные препятствия на пути: от природных до искусственно созданных. В первом случае речь может идти о:

трейлраннинге — беге по любой пересечённой местности, будь то таёжные леса, джунгли или пустыни;

— беге по любой пересечённой местности, будь то таёжные леса, джунгли или пустыни; горном беге — дисциплине, в которой трассы пролегают исключительно в горной местности;

— дисциплине, в которой трассы пролегают исключительно в горной местности; скайраннинге — скоростном восхождении к финишу или так называемом высотном беге, который возник на грани с альпинизмом. И так далее.

Фото: istockphoto.com

Во втором — о самых разных командных гонках с препятствиями, во время которых можно почувствовать себя в армии. Или о дистанциях в неестественных, но очень интересных условиях. К ним как раз относится забег на трамплин.

Кстати, достаточно часто в экстремальном беге трудные природные условия сочетаются с адски длинными дистанциями, а иногда и с незаурядными правилами. К примеру, участники самого северного ультразабега в мире должны преодолеть 560 км по трассе от Юконы (Канада) до побережья Северного ледовитого океана, пересекая полярный круг. А весь инвентарь и питание тащить за собой на нартах — специальных санях, пристёгнутых к поясу. Неудивительно, что за 14 лет существования состязания финиша смогли достичь только 37 человек, хотя все атлеты проходили строгий отбор.

Австрийскому легкоатлету наскучили обычные дистанции, и он придумал Red Bull 400

Эту экстремальную гонку называют «самыми сложными 400 метрами в жизни», а придумал её 13-кратный чемпион Австрии по спринтерскому бегу — Андреас Бергер. Однажды он увидел лыжный трамплин и решил взглянуть на него под другим углом: что если можно не только спускаться с него, но и забегать на вершину? Так и появилась идея серии экстремальных гонок на большие трамплины по всему миру.

Фото: Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool

В этом году мероприятие Red Bull 400 уже в седьмой раз прошло в России — на трамплине HS-140 с уклоном в 35 градусов, который находится в городе Чайковском. Чтобы вы точно могли представить себе масштаб этой горы, скажем, что её высота равняется 130 метрам — целый 60-этажный дом! А над уровнем моря финишная точка возвышается на 173 метра. Лучшим участникам приходится преодолевать трассу дважды: в квалификационном забеге и в финальном.

Помимо нашей страны, такие соревнования уже принимали Австрия, Япония, Франция, Англия, Норвегия, США, Канада, Турция и Казахстан.

Главное — правильная подготовка, сила воли и… умение ловить момент

Не сойти с такой дистанции сложно, пусть она и короткая. Ещё сложнее преодолеть её первым. Мы побеседовали с победителями Red Bull 400 в мужском и женском зачётах — Александром Антоновым (3:44,20) и Анастасией Урсеговой (5:01,36) — и спросили, что нужно сделать, чтобы всё-таки достичь заветной финишной линии.

Фото: Denis Klero / Red Bull Content Pool

Спортивная карьера Александра длится уже 18 лет. За это время он попробовал самые разные дисциплины: триатлон, биатлон, лыжные гонки, спортивное ориентирование, лёгкую атлетику во всех её проявлениях, альпинизм… Но, по мнению Александра, даже при наличии такого опыта к каждой экстремальной дистанции необходимо готовиться по-особенному, исходя из продолжительности гонки и тех зон, в которых придётся работать. «Тренировать подобное подобным» — вот главный принцип, которым руководствуется атлет. То есть если вы захотите забежать на трамплин, то для начала стоит проработать мышцы ног и включить в план анаэробные нагрузки, быстрые ускорения, бег в горку. А ещё обязательно хорошо размяться перед стартом и постараться получить от него удовольствие!

Александр Антонов победитель забега Red Bull 400 в 2021 году Особенность этой трассы в том, что она очень короткая — мы бежим быстрее четырёх минут. Но она очень требовательна в плане функциональной готовности. Невероятно сложно человеку, который не бегал, объяснить, что ты чувствуешь на финише. Потому что мышцы очень быстро забиваются, примерно к середине дистанции, но ты не имеешь права сбавлять обороты — ты можешь только добавлять, добавлять, добавлять. И на финише просто падаешь и встать на подкосившиеся ноги можешь только через 5 минут. То есть, казалось бы, какие-то 4 минуты бега, но ты выкладываешься на 146 процентов.

Анастасия с детства занимается лёгкой атлетикой, но бегать просто «по прямой» ей нравится меньше, чем пробовать свои силы на экстремальных дистанциях. К каждой из них девушка готовится по-разному, прорабатывая абсолютно все группы мышц, и всегда делает это вместе с тренером. По её мнению, готовиться к сложным стартам самостоятельно очень тяжело, а инструктор будет регулировать нагрузку и мотивировать соблюдать дисциплину.

Фото: Denis Klero / Red Bull Content Pool

Ещё один лайфхак от спортсменов — не нужно сразу бросаться в омут с головой и рваться вперёд с первой секунды. Дистанцию лучше начинать спокойно, брать определённый темп и стараться его держать, дожидаясь лучшего момента для ускорения.



Кроме физической подготовки, победители забега рекомендуют уделить внимание ещё и психологической. Ведь на таких сложных трассах приходится работать на износ, а моменты, когда тебя может обойти соперник, даются с трудом.

Анастасия Урсегова победительница забега Red Bull 400 в 2021 году Одно дело, когда ты физически можешь быть подготовлен, но морально тоже нужно к этому готовиться. Нужно понимать, что легко точно не будет, что надо будет моментами прям терпеть, до конца терпеть, заставлять себя. Я думаю, что моральная и психологическая подготовка — это очень важно и уже касается силы воли. Потому что бывают моменты, когда действительно накрывает. Кажется, что уже всё, край, твой организм больше не может. Вот этот момент нужно именно перетерпеть. Потом уже кажется, что организм способен на всё что угодно.

И всё-таки если вы вдруг решите покорить трамплин или выйти на старт любого другого необычного забега, а в ваших целях нет пункта «Хочу победить!», то постарайтесь просто поймать момент и преодолеть дистанцию в комфортной для себя атмосфере.