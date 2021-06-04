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Зачем ехать в горы летом: что делать в горах, когда нет возможности покататься

10 причин поехать в горы летом
Павел Сухоруков
Зачем ехать в горы летом
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Когда снег для катания на лыжах уже растаял, в горах всё равно остаётся, чем себя занять.

Каждый раз, когда приходит лето – появляется вопрос: «Куда поехать отдыхать в этот раз?»

Выбор места для летнего отдыха и планирование путешествия— большое испытание. Вы знаете, время — это деньги. Мы хотим помочь, потому что знаем вариант летнего отдыха, который, вероятнее всего, вы ещё не пробовали.

Рассказываем, почему в это время нужно ехать на горные курорты и чем там заниматься.

Фото: istockphoto.com

Красота летних гор

Вы прилетаете в аэропорт, садитесь на такси или другой трансфер и едете по дороге в сторону горной долины. Вас будут окружать живописные виды, горные реки и водопады. Важно: в летних горах нет изнуряющей жары, какую можно встретить на пляже или в прибрежных городах.

Спокойствие, только спокойствие

Если вы ищете места для отдыха поспокойнее, то горы — ваш вариант. Летом здесь значительно меньше людей, чем у моря. Не надо будет ни с кем бороться за место под солнцем и стоять в огромных очередях во время обеда.

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Возможность сэкономить

Горный отдых летом — это недорого. Может звучать необычно, но это правда. Номер в гостинице будет стоить дешевле, чем в зимний «горячий» сезон. Кафе и рестораны устраивают сезонные предложения для посетителей. Есть всё на любой вкус и кошелёк.

Фото: istockphoto.com

Что делать, если не кататься?

В зависимости от того, в какие горы вы отправляетесь и где они находятся (можно ведь выбрать для себя не только горы Северного Кавказа), у вас будет возможность проникнуться местным колоритом и попробовать что-то новое для себя.

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  • Просыпайтесь утром, поднимайтесь на подъёмнике на самый пик и гуляйте весь день.
  • Берите напрокат велосипед или палки для скандинавской ходьбы и гуляйте по серпантинам.
  • Берите машину в аренду и отправляйтесь изучать соседние поселения, ищите смотровые точки и пейзажи.
  • Отправляйтесь на пешую прогулку любой сложности и на любое расстояние. Вариантов очень много, и вы, вероятно, не исходите их все.
  • На маршрутах существуют специально организованные стоянки под кемпинги. Попробуйте взять с собой в поход палатку, дойти до живописного места и там заночевать. Уверяем, вы точно получите новый опыт.
  • На многих горных курортах летом функционируют парки-аттракционы, бассейны и проходят мастер-классы.
  • В горах очень развиты фермы и конюшни. Местные жители научились этим пользоваться и устраивают экскурсионные туры на лошадях или прогулки с собаками туда, куда сложно дойти пешком, или в места, которые знают только локалы.
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