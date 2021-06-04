10 причин поехать в горы летом

Когда снег для катания на лыжах уже растаял, в горах всё равно остаётся, чем себя занять.

Каждый раз, когда приходит лето – появляется вопрос: «Куда поехать отдыхать в этот раз?»

Выбор места для летнего отдыха и планирование путешествия— большое испытание. Вы знаете, время — это деньги. Мы хотим помочь, потому что знаем вариант летнего отдыха, который, вероятнее всего, вы ещё не пробовали.

Рассказываем, почему в это время нужно ехать на горные курорты и чем там заниматься.

Фото: istockphoto.com

Красота летних гор

Вы прилетаете в аэропорт, садитесь на такси или другой трансфер и едете по дороге в сторону горной долины. Вас будут окружать живописные виды, горные реки и водопады. Важно: в летних горах нет изнуряющей жары, какую можно встретить на пляже или в прибрежных городах.

Спокойствие, только спокойствие

Если вы ищете места для отдыха поспокойнее, то горы — ваш вариант. Летом здесь значительно меньше людей, чем у моря. Не надо будет ни с кем бороться за место под солнцем и стоять в огромных очередях во время обеда.

Возможность сэкономить

Горный отдых летом — это недорого. Может звучать необычно, но это правда. Номер в гостинице будет стоить дешевле, чем в зимний «горячий» сезон. Кафе и рестораны устраивают сезонные предложения для посетителей. Есть всё на любой вкус и кошелёк.

Фото: istockphoto.com

Что делать, если не кататься?

В зависимости от того, в какие горы вы отправляетесь и где они находятся (можно ведь выбрать для себя не только горы Северного Кавказа), у вас будет возможность проникнуться местным колоритом и попробовать что-то новое для себя.