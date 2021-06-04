10 причин поехать в горы летом
Когда снег для катания на лыжах уже растаял, в горах всё равно остаётся, чем себя занять.
Каждый раз, когда приходит лето – появляется вопрос: «Куда поехать отдыхать в этот раз?»
Выбор места для летнего отдыха и планирование путешествия— большое испытание. Вы знаете, время — это деньги. Мы хотим помочь, потому что знаем вариант летнего отдыха, который, вероятнее всего, вы ещё не пробовали.
Рассказываем, почему в это время нужно ехать на горные курорты и чем там заниматься.
Фото: istockphoto.com
Красота летних гор
Вы прилетаете в аэропорт, садитесь на такси или другой трансфер и едете по дороге в сторону горной долины. Вас будут окружать живописные виды, горные реки и водопады. Важно: в летних горах нет изнуряющей жары, какую можно встретить на пляже или в прибрежных городах.
Спокойствие, только спокойствие
Если вы ищете места для отдыха поспокойнее, то горы — ваш вариант. Летом здесь значительно меньше людей, чем у моря. Не надо будет ни с кем бороться за место под солнцем и стоять в огромных очередях во время обеда.
Возможность сэкономить
Горный отдых летом — это недорого. Может звучать необычно, но это правда. Номер в гостинице будет стоить дешевле, чем в зимний «горячий» сезон. Кафе и рестораны устраивают сезонные предложения для посетителей. Есть всё на любой вкус и кошелёк.
Фото: istockphoto.com
Что делать, если не кататься?
В зависимости от того, в какие горы вы отправляетесь и где они находятся (можно ведь выбрать для себя не только горы Северного Кавказа), у вас будет возможность проникнуться местным колоритом и попробовать что-то новое для себя.
- Просыпайтесь утром, поднимайтесь на подъёмнике на самый пик и гуляйте весь день.
- Берите напрокат велосипед или палки для скандинавской ходьбы и гуляйте по серпантинам.
- Берите машину в аренду и отправляйтесь изучать соседние поселения, ищите смотровые точки и пейзажи.
- Отправляйтесь на пешую прогулку любой сложности и на любое расстояние. Вариантов очень много, и вы, вероятно, не исходите их все.
- На маршрутах существуют специально организованные стоянки под кемпинги. Попробуйте взять с собой в поход палатку, дойти до живописного места и там заночевать. Уверяем, вы точно получите новый опыт.
- На многих горных курортах летом функционируют парки-аттракционы, бассейны и проходят мастер-классы.
- В горах очень развиты фермы и конюшни. Местные жители научились этим пользоваться и устраивают экскурсионные туры на лошадях или прогулки с собаками туда, куда сложно дойти пешком, или в места, которые знают только локалы.