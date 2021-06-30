Где найти музу? 8 источников твоего вдохновения

Считается, что вдохновение — это субстанция, не поддающаяся никаким правилам, но мы убеждены, что оно как навык тренируется. Вот девять источников, которые помогут отыскать музу:

1. Чужой опыт

Вдохновляйтесь жизнью и творчеством других людей. Иногда мысли приходят благодаря ассоциациям и наблюдениям. Говорят, сколько жизней, столько и историй. Каждая из них — мощнейший источник мотивации и вдохновения. Окружай себя интересными людьми, общайся с ними, спорь или выдумывай. Эффект синергии никто не отменял.

2. Медитация

Всё больше людей оставляют в своей повседневной жизни место для ежедневных медитаций, чтобы очистить поток мыслей и услышать себя. Каждый день мы осознанно и не совсем пропускаем через себя множество событий, среди которых теряются наши гениальные мысли. Поставь будильник на середину рабочего дня, выбери дыхательную практику, которая тебе понравится, — и лови идеи в спокойном потоке.

3. Новости

Фото: istockphoto.com

Информационное поле вокруг тебя можно и нужно использовать во благо. Выбери ресурсы, которые вызывают доверие, следи за повесткой и используй любую новость как стартовую площадку для идей.

4. Спорт

Преодолевая себя, ты открываешь не только новые физические возможности, но и расширяешь грани воображения. Во время занятий твой мозг отдыхает от повседневной рутины и есть место для новых мыслей.

5. Предметы

Фото: istockphoto.com

Это история про детали. Обращай внимание на все вокруг, гуляй без наушников, любопытствуй. Даже обычный поход в магазин может принести новые идеи — только посмотри, сколько искусства в свежем хлебе или ярких упаковках.

6. Помощь

Помощь окружающим — самый неисчерпаемый ресурс. Помогая другим, вы открываете внутри целый мир ощущений, которые вдохновляют и мотивируют. Помогите эко-активистам или настройте ежемесячные взносы в благотворительный фонд — любая помощь подарит тепло и вам, и тем, кто её получит.

7. Планирование

Фото: istockphoto.com

Удивительно, но хорошо спланированный день может стать более продуктивным на креативные идеи, чем «творческий беспорядок». Чем лучше организована ваша работа и личные дела, тем меньше ваша корзина стрессов. Значит, мозг может расслабиться и придумать что-то интересное.

8. Ты

Твое прошлое и настоящее всегда будет работать в твою пользу, если учиться на своих ошибках, прислушиваться к внутреннему голосу и верить в себя. Отличный способ вдохновиться — вспомнить свои достижения. Посмотрите свои фотографии, даже «сториз» из караоке, которые вы выложили когда-то, могут поучаствовать в создании нового.

Будь в согласии с собой — и тебе не придётся искать вдохновение вне.