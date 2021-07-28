Растяжка на каждый день для начинающих. Любимые упражнения актрисы Ангелины Стречиной

Отдых – неотъемлемая часть тренировочного процесса. Сразу после физической нагрузки тело нужно расслаблять, а в дни отдыха – держать в тонусе.

Для этого Ангелина Стречина каждый день делает растяжку. Главный принцип – никаких резких движений. Заниматься нужно только в удовольствие и с хорошим настроением.

Расстилайте коврик и присоединяйтесь к тренировке вместе с нами.

Ангелина Стречина киноактриса Делится упражнениями по растяжке на каждый день.

Бабочка (или Лягушка)

Длительность: 1–2 минуты.

Техника выполнения:

сядьте на коврик, разведите ноги в стороны и согните в коленях;

соедините стопы и подвиньте их руками к паховой области настолько близко, насколько можете.

Если у вас получилось положить колени на пол, то наклонитесь вперёд. Не можете наклониться – сидите ровно. Не можете сидеть – перекатывайтесь из стороны в сторону.

Упражнение лучше выполнять одновременно с сидячим занятием, например, с просмотром телевизора. Если вы будете долго находиться в таком положении, то колени сами опустятся на тот уровень, который позволят суставы.

Фото: instagram.com/angelinaa_strechina

Наклоны из положения сидя

Количество повторений: 5 вперёд и на каждую сторону.

Техника выполнения:

сядьте на коврик и раскройте ноги в стороны настолько, насколько позволяет организм;

положите правую руку на левое бедро, левую – поднимите вверх и потянитесь к правой ноге, стараясь ей достать до носка;

вернитесь в исходное положение;

потянитесь вперёд руками, стараясь лечь на пол животом. Если не получается, то поставьте руки перед собой на локти и продолжайте тянуться;

положите левую руку на правое бедро, правую – поднимите вверх и потянитесь к левой ноге, стараясь ей достать носка.

Складочка

Длительность: 1–2 минуты.

Техника выполнения:

сядьте на коврик, согните колени и прижмите к ним грудь и живот. Если сложно прижать, то поставьте ноги чуть шире;

постепенно опускайтесь вниз, выпрямляя ноги, насколько позволяет растяжка;

задержитесь в нижней точке. Не забывайте дышать;

расслабьтесь. Затем повторите ещё несколько раз.

Фото: instagram.com/angelinaa_strechina

Расслабление спины

Длительность: 2 минуты

Техника выполнения:

лягте на спину, согните ноги в коленях и подтяните их к груди;

задержитесь в этом положении секунд на 15-20. Расслабьтесь;

подтяните одну ногу к груди. Задержитесь в этом положении. Ощутите, как расслабляется поверхность спины;

поменяйте ногу.

Скручивания

Не рекомендуется выполнять при травмах позвоночника и грыже.

Количество повторений: 4 раза по 10–15 секунд.

Техника выполнения:

лягте на спину и раздвиньте руки в стороны;

левую ногу положите на правое колено. Скрутите тело в правую сторону, а голову – в левую;

левой лопаткой и левым коленом стремитесь к полу;

растяните себя, насколько это возможно;

выполните то же самое на другую сторону.

Важно всё делать плавно. Потому что в процессе занятия мышцы, связки и суставы становятся подвижными. Необходимо аккуратно за ними следить, чтобы ничего лишнего не дёрнуть.

Фото: instagram.com/angelinaa_strechina

Растяжка плечевого пояса

Количество повторений: 3 подхода по 10 раз.

Техника выполнения:

сядьте в удобную позу. Расправьте спину и опустите плечи вниз;

возьмите фитнес-резинку или полотенце;

поднимите руки вверх и сгибайте их на 90 градусов за головой.

Разворот руками

Количество повторений: 3 подхода по 10 раз.

Техника выполнения:

возьмите резинку, полотенце или швабру;

поднимите руки вверх и, не сгибая локтей, опускайте их вниз за спиной.

Фото: instagram.com/angelinaa_strechina

Собака мордой вниз

Длительность: 1–2 минуты.

Техника выполнения:

встаньте в планку;

переместите вес к ногам и потянитесь копчиком вверх, а грудной клеткой – к коленям;

по очереди ставьте пятки на пол;

если захотите усложнить, то попробуйте поднять одну ногу и потянуть её вверх.

Шавасана

Длительность: 1–5 минут.

Техника выполнения:

лягте и расслабьтесь. Освободите голову от мыслей.

Тренировка окончена.

Более подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».

Источник: «sportchic.ru».