ДНК подскажет: как генетика влияет на питание и физические нагрузки?

Подбор режима тренировок и питания с учётом особенностей генетики человека способствует достижению наилучших результатов и минимизирует возможные риски для здоровья.

Наука в области генетики развивается семимильными шагами, хотя о генетических исследованиях говорят много и часто, вплоть до того, что правительство всерьёз рассматривает возможность создания генетических паспортов. Действительно, за последние пару десятилетий не просто открылись глубинные знания о том, как функционирует тело человека, но и сами технологии генетического тестирования стали более доступными. Вместе с Алиной Альшевской, иммунологом, специалистом по научно-методологической работе Basis Genomic Group и спикером Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM разбираемся, как генетический тест помогает подобрать наиболее эффективный план тренировок и питания.

Фото: istockphoto.com

Что такое генетический тест?

Генетическим тестом обычно называют специальный метод лабораторного исследования, который позволяет расшифровать небольшую последовательность ДНК человека, сопоставляя его со среднепопуляционным «референсом». Другими словами, это способ определить, насколько персональная ДНК отличается от такого варианта, который чаще всего встречается на данный момент у людей, длительно проживающих на определённой территории и обладающих рядом схожих внешних признаков. Поскольку генетический материал находится во всех тканях и жидкостях организма, то для выполнения исследования достаточно собрать щечный эпителий с помощью ватной палочки. Несмотря на кажущуюся простоту, методы определения последовательности ДНК (молекулярно-генетические) – одни из наиболее точных из существующих в современной лабораторной диагностике.

Гены решают: как наследственность влияет на внешность и процессы старения Может ли спорт продлить молодость?

Вычисление генетических рисков для здоровья — процесс наукоёмкий и выполняется при помощи так называемых генных сетей. Исследователи отбирают перечень генов, связь которых с конкретным показателем доказана в больших популяционных исследованиях. Затем с помощью сложного анализа оценивают их взаимоотношения и комплексное влияние на организм. Полученная в итоге «формула» как раз и используется для оценки рисков и возможностей человека.

Фото: istockphoto.com

Своеобразным вызовом для генетиков считается вопрос интерпретации полученных результатов, то есть наиболее достоверного объяснения эффекта от того или иного изменения в ДНК. Учёные по всему миру ведут постоянную работу над определением влияния отдельных генов и генных сетей на функционирование организма — какие-то эффекты уже точно установлены и доказаны, а какие-то находятся в процессе изучения.

Поэтому для проведения анализа лучше выбирать либо лабораторию с собственным научным отделом, либо такую, которая на постоянной основе сотрудничает с учёными-генетиками и имеет доступ к информации о генах и их эффектах с достаточной доказательной базой.

Что можно узнать из ДНК?

ДНК любого живого существа — это своеобразный строительный план организма. Забыл архитектор указать на плане какую-либо комнату или разместил водопроводные трубы в спальне, и строители создадут дом, в котором жить будет не очень комфортно. Соответственно, когда внутри отдельных важных участков ДНК (генов, отвечающих за конкретные белки, ферменты, реакции и процессы в теле) изначально оказывается прописана ошибочная или неточная информация, организм не сможет выстроить правильную систему работы.

Фото: istockphoto.com

Возможности современной науки по выявлению ошибок чрезвычайно велики. Скажем, генетики способны с высокой точностью прогнозировать, какие заболевания появятся у человека в преклонном возрасте. Если же мы получаем эту информацию ещё до того, как болезнь дала о себе знать, шансы предотвратить её (или, как минимум, смягчить течение), вовремя начав профилактику, растут.

Учёные выяснили, что физическая активность способна улучшать генетику Рассказываем, как и сколько для этого нужно тренироваться.

Можно ли по ДНК понять, каким спортом стоит заниматься?

ДНК способны многое «рассказать» и о предрасположенности человека к определённым видам спорта. Конечно, это никогда не выглядит как конкретный список активностей. Но именно гены позволяют проследить путь, по которому развивались предки человека, а стало быть, и для каких условий этот организм лучше всего приспособлен.

Фото: istockphoto.com

Иными словами, по генетическим особенностям человека можно понять его адаптационный потенциал в плане нагрузок, насколько именно его организм вынослив, как быстро мышцы восстанавливаются после интенсивных нагрузок, а также насколько эффективно способна сердечно-сосудистая система реагировать на разные виды нагрузок.

Помогает ли генетический тест составить план питания?

Активная дискуссия ведётся о целесообразности генетического тестирования для подбора питания. Однако доказано, что гены играют значительную роль в том, что касается особенностей базового метаболизма, жирового и углеводного обмена, метаболизма витаминов, реакций на пищевые продукты и их непереносимости. Кроме того, ДНК вносят существенный вклад в риски развития метаболических расстройств и заболеваний.

Есть всё и не толстеть возможно. Учёные нашли ген худобы Теперь понятно, как они это делают.

Когда человек пытается нормализовать вес без учёта реальных процессов, протекающих в его теле, допустим, просто ограничив себя в еде, усиливаются риски хронических дефицитов важных компонентов, а также возникает опасность развития серьёзных патологий. Поэтому оптимальная диета — это такая, которая учитывает индивидуальные характеристики вплоть до особенностей пищевого поведения и склонности к перееданию. В результате вес снижается гораздо быстрее, и все системы организма приходят к балансу.

Фото: istockphoto.com

Таким образом, мало просто пройти генетический тест, человек должен получить комплексные рекомендации о рационе питания и физической нагрузке. Отчёт по итогам анализа содержит лишь общие выводы, сделанные на основе анализа ДНК. Поэтому тестирование должно сопровождаться консультацией врача, обладающего навыками и опытом работы с результатами генетического исследования.

Несмотря на то что генетика в течение жизни не меняется, подбор подходящего питания и режима тренировок должен учитывать состояние организма на данный момент времени. Только врач способен провести полноценную диагностику на предмет наличия общих жалоб, проблем с весом, хронических заболеваний, дефицитов нутриентов и т.д. Полученные от пациента сведения он сопоставляет с данными о его генетике и только после этого разрабатывает план индивидуальной коррекции или профилактики.

Фото: istockphoto.com

Хорошо, когда генетическое тестирование сопровождается дополнительной лабораторной диагностикой. Ведь задача ДНК-теста состоит в том, чтобы предсказывать риски развития нарушений и выяснять первопричину уже существующих отклонений. А текущий статус, например, по витаминам (их нехватке или избытке в организме человека) можно выяснить только путём анализа крови.