Что едят супергерои? Среди их любимой еды отнюдь не ПП-блюда

В комиксах и кино супергерои выглядят идеальными от и до, настоящими сверхлюдьми. Спортивная фигура, нечеловеческая сила и выносливость — кажется, для такого точно нужно поселиться в спортзале и есть исключительно спортпит. Но создатели любимых многими героев думают иначе: большинство из них выбирает совсем не ПП.

Пицца, мороженое, чипсы — эти и другие вредности можно найти среди излюбленной еды многих супергероев. Вместе с нутрициологом разбираемся, как бы такие предпочтения сказались на их здоровье в реальности.

Лидия Квашнина нутрициолог Если вы условно здоровый человек и активно занимаетесь спортом, то иногда можно позволить себе немного чего-нибудь калорийного и «вредного». Но важно знать, из чего приготовлено блюдо, которое вы едите.

Бэтмен и начос

Калорийность: 306 ккал / 100 г.

Гроза преступного Готэма не может удержаться от пачки кукурузных чипсов. Кусочки традиционной мексиканской тортильи с разными добавками — любимая закуска Брюса Уэйна.

Фото: Кадр из мультфильма

Лидия Квашнина нутрициолог Традиционная мексиканская тортилья содержит кукурузную муку, воду, соль и масло и жарится на сухой сковороде. Кукурузная мука улучшает пищеварение, стимулирует обмен веществ, нормализует уровень холестерина в крови и очищает кровеносные сосуды, не содержит глютена. Также тонизирует сердце и сосуды, стимулирует кровообращение. Обеспечивает мягкий мочегонный эффект и нормализует работу желчевыводящих путей.



Однако кукуруза — лидер среди генетически модифицированных продуктов. Их влияние на организм человека до конца не изучено, но мексиканские фермеры вопреки всему продолжают выращивать кукурузу, основываясь на традициях своих предков.



Если предположить, что Бэтмен ест начос, приготовленные по традиционному рецепту из традиционной кукурузы с традиционным соусом гуакомоле, регулярно занимается спортом и у него нет заболеваний желудочно-кишечного тракта и склонности к образованию тромбозов, пусть наслаждается любимой закуской. Но, надеюсь, в умеренном количестве.

Тор и фруктовый лёд

Калорийность: 79 ккал / 100 г.

Сын Одина, достойный поднять легендарный Мьёльнир, обожает фруктовый лёд. Да и в целом большой любитель сладостей.

Лидия Квашнина нутрициолог Это холодный десерт на основе замороженного сока, чая или других фруктовых напитков. При приготовлении фруктового льда жидкость замораживают вокруг палочки либо кладут в стаканчики, часто добавляя красители для красоты, сахар или его заменители для вкуса, ароматизаторы для запаха.



Можно предположить, что супергерой ест «правильный» фруктовый лёд, содержащий только фрукты с низким гликемическим индексом или даже ягоды, причём вместе с волокнами, которые уменьшают гликемическую нагрузку на организм. Для аромата и пользы в состав добавляют специи или травы. Пусть это будет фруктовый лёд из вишни с корицей, малины с тархуном или черники с базиликом. Прекрасный десерт для жаркого дня.

Железный человек и чизбургер

Калорийность: 303 ккал / 100 г.

Первое, что сделал Тони Старк, когда освободился из военного плена, — попросил сырный бургер. И в киновселенной Marvel это блюдо не раз упоминается как любимый фастфуд Железного человека.

Фото: кадр из комикса

Лидия Квашнина нутрициолог Если булочка выпечена из цельнозерновой муки с добавлением кунжута или льна, а лучше и вовсе без глютена, ничего плохого в ней нет. Котлета из говяжьего фарша, обжаренная на гриле, — не самый плохой вариант приготовления мяса, хотя я бы ограничила в рационе продукты, содержащие белок гликации. Чаще всего в чизбургер кладут сыр чеддер, богатый витамином K2, — он предотвращает накопление кальция в артериях и венах, что неплохо. Но при этом сыр очень калорийный.



Самое страшное ждёт не в самом чизбургере, а в дополнениях к нему. Во-первых, соусы, такие как кетчуп и майонез, обязательно содержат сахар. Во-вторых, маринованные огурцы и лук — сами по себе неплохие продукты, но только если их мариновали в соке лайма или лимона или в органическом яблочном (малиновом) уксусе. В-третьих, картофель фри. При жарке на неправильном масле меняется его структура и выделяется канцероген. Это вещество не выводится из организма, становясь причиной воспалений или новообразований.

Сам чизбургер может быть разным. Вместо картофеля фри лучше добавить к нему салат, овощи и заменить маринованные лук и огурцы на пробиотические или ферментированные, советует нутрициолог.

Человек-паук и сливовый пирог

Калорийность: 210 ккал / 100 г.

Питер Паркер обожает сливовый пирог своей любимой тётушки и готов есть его хоть каждый день. Но так ли это полезно, даже если вести такую активную двойную жизнь?

Лидия Квашнина нутрициолог Вероятнее всего, речь идёт о пироге из The New York Times со сливами, корицей и коричным сахаром. Помечтаем, что тесто сделано из цельнозерновой муки, а ещё лучше из миндальной, кокосовой или муки из зелёных бананов. У сливы же и в реальности много полезных свойств: в ней много антиоксидантов и пищевых волокон, есть флавоноиды и другие полезные вещества. Как и у корицы — она обладает мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием и способствует жиросжиганию. Само её наличие позволит сократить количество сахара в десерте, что тоже неплохо.



Одним словом, небольшой кусок сливового пирога в первой половине дня после основного приёма пищи не повредит. Но это если вы, как и супергерой, ведёте активный образ жизни и балуете себя сладостями не каждый день.

Флэш и пицца

Калорийность: 266 ккал / 100 г.

Сверхскоростной супергерой наверняка тратит немало энергии на свои передвижения. Тут без помощи вредного фастфуда тяжело обойтись.

Фото: кадр из мультфильма