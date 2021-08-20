Как хороший пляжный отдых поможет «прокачать» тело?

Рассказываем, что нужно делать, чтобы улучшить свою физическую форму во время поездки на море.

Как отдыхать на пляже с пользой для здоровья? Как можно улучшить свои физические показатели на отдыхе?



Рассказывает врач спортивной медицины.

Все любят лето за тёплую и солнечную погоду и, конечно, за пляжный сезон. Кто не любит плавать, загорать на солнце, играть в пляжные игры? Всё это не только весело, но ещё и полезно для здоровья.

Самвел Аллахвердян врач спортивной медицины Активные игры в жару на пляже отлично разгоняют метаболизм.

Плавание — отличный способ сжечь калории и отдохнуть

Отдых на пляже трудно представить без главного его «атрибута» — плавания. Вода исцеляет, радует, делает сильнее каждого, кто имеет с ней дело. Такой вид отдыха будет работать как лёгкая тренировка в то время, как вы просто отдыхаете. Во время плавания задействованы почти все группы мышц, обязывая человека использовать руки, ноги и торс.

Час плавания «сжигает» столько же калорий, сколько и час бега, но без полного воздействия на кости сухожилия. К примеру, человек весом в 72 кг «сожжёт» 423 калории за час спокойного плавания и до 715 калорий — при интенсивном.

Фото: unsplash.com/@trend_io

Если сравнить эти цифры с популярными видами лёгкой физической активности — тот же человек с весом в 72 килограмма «сожжёт» за час 314 калорий, прогуливаясь со скоростью 5,5 км/ч. Занятия йогой сожгут 183 калории за час, а эллиптический тренажёр — 365 калорий.

Плавание может действовать успокаивающе и медитативно, так как звук от плеска воды помогает нам сфокусироваться на внутреннем состоянии, исключая внешние раздражители. Это «натуральное» средство от стресса и депрессии.

Активные игры на пляже — развлечение, которое укрепит ваши мышцы

Некоторые любят играть на песке в волейбол и футбол. Врач спортивной медицины Самвел Аллахвердян отмечает, что песок является достаточно безопасным покрытием «поля» для опорно-двигательного аппарата.

«Играя на песке, мы можем укрепить наши мышцы-стабилизаторы, позволяющие сохранять здоровье наших суставов», — говорит врач.

Пляжный волейбол

Чистый воздух пляжа намного полезнее и приятнее, чем закрытые спортивные площадки для классического волейбола. Система кровообращения человека работает гораздо активнее, разнося кислород по всему организму. К тому же сразу после матча можно освежиться, а затем продолжить игру. Особенно полезны игры в пляжный волейбол на приморских площадках — в морском воздухе содержится йод, который очень важен для щитовидной железы.

Во время пляжного волейбола расходуется больше калорий, а дополнительный «прогрев» солнечными лучами выводит вместе с потом шлаки и токсины, а ещё дарит красивый загар. Волейбол — это постоянные выпады, прыжки, наклоны, взмахи руками и приседания.

Фото: unsplash.com/@ryanarnstphotography

Врач спортивной медицины Самвел Аллахвердян отмечает, что во время игры регулярно растягиваются мышцы и активно работают суставы, от чего увеличивается приток крови и питательных веществ. В результате укрепляется связочный аппарат, суставы становятся более крепкими и подвижными. Также пляжный волейбол развивает гибкость позвоночника и может избавить от начальных проявлений остеохондроза.

«Трудности быстрого перемещения по песку, активные прыжки хорошо тренируют мышцы ног и ягодиц. Активная игра в жаркое время отлично разгоняет метаболизм. Главное — не забывайте пить больше свежей воды, чтобы обменные процессы не затормаживались», — говорит врач.

Пляжный волейбол можно назвать зарядкой для глаз, так как во время игры необходимо постоянно следить за мячом, который находится то дальше, то ближе к игроку.

Пляжный футбол

Игра на песке крайне полезна, особенно для детей. Во время футбола хорошо работает пресс, так как часто приходится держать ноги на весу, обрабатывая мяч. При беге песок амортизирует отталкивание, что развивает толчковые усилия на бёдрах и «прокачивает» голени.

Фото: unsplash.com/@trend_io

«Во многих футбольных академиях детей раз в неделю тренируют на песке, что позволяет им лучше координировать свои движения и разнообразить тренировочный процесс», — говорит врач спортивной медицины Самвел Аллахвердян.

Советы врача для отдыха на пляже