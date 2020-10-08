Утро начинается не с кофе: как и когда пить фреши, чтобы не навредить здоровью

Известный факт – завтрак европейцев зачастую не обходится без фреша. Если в России по утрам предпочитают пить чай или кофе, то в Европе день начинается именно с сока. Конечно, фреши – это огромная концентрация витаминов и полезных веществ, которые дают «заряд» организму на весь день. Но можно ли постоянно пить свежевыжатые соки по утрам? И каким фруктам или овощам лучше отдать предпочтение? Ответы на вопросы нам поможет найти Елена Айзенберг, сертифицированный тренер по здоровью, нутрициолог из Калифорнии и спикер Международного фестиваля спорта и здорового образа жизни SN PRO EXPO FORUM

Можно ли пить свежевыжатые соки по утрам?

Елена: Утром, перед завтраком, ваш желудок максимально пуст, — это идеальное время, чтобы выпить порцию любимого фреша. Лучше всего пить натощак. Если вы употребляете фреши несколько раз в день, делайте это не менее чем за двадцать минут до или через два часа после еды. Когда ваш желудок пуст, всасывание витаминов и питательных веществ из сока является наиболее эффективным.

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В чём вред употребления фрешей?

Несмотря на множество полезных свойств, употребление фрешей может быть опасным для людей, имеющих хронические заболевания. К примеру, людям с язвой желудка или гастритом противопоказаны цитрусовые соки, а диабетикам – почти все фруктовые. Но даже если у вас нет никаких серьёзных заболеваний, употреблять свежевыжатые соки стоит очень осторожно.

Елена: Во фрешах низкое содержание клетчатки. Выжимание сока из фруктов или овощей удаляет большую её часть, которая жизненно важна для здорового питания. Достаточное потребление клетчатки поддерживает здоровье сердца, помогая контролировать кровяное давление, уровень сахара и холестерина.

Свежевыжатые соки, как правило, содержат мало клетчатки и белка – двух питательных веществ, поддерживающих сбалансированный уровень сахара в крови. Фреши, приготовленные только из овощей, содержат меньше углеводов и вряд ли негативно повлияют на уровень сахара. Однако, если вы предпочитаете фруктовые соки, то сахар, содержащийся во фруктах, может способствовать нежелательному повышению.

Фото: istockphoto.com

Нутрициолог советует с особой осторожностью относиться к покупным сокам, так как они могут содержать добавленный сахар. Проверьте этикетку и убедитесь, что единственными ингредиентами являются фрукты или овощи.

Зелёные овощи – это богатый источник щавелевой кислоты или оксалата, который считается антинутриентом. Слишком большое количество оксалатов может привести к негативным последствиям для здоровья, включая камни в почках, и даже почечную недостаточность.

Совет нутрициолога: если вы планируете включить в свой рацион сок, не переусердствуйте, проявляйте умеренность и следуйте принципам сбалансированного питания.

Как правильно приготовить полезный фреш? Свежие соки помогут укрепить иммунитет Диетолог рассказывает, как в погоне за пользой не навредить организму.

Какой фреш выбрать?

Елена: Чем больше ваш сок содержит фруктов, тем больше в нём калорий и сахара (фруктозы). Вы можете добавить яблоко, киви или горсть ягод, чтобы придать соку аромат, но основная часть должна быть из органических зелёных овощей – шпината, сельдерея, капусты или петрушки.

К сожалению, зелёный сок имеет клеймо за плохой вкус, и многие люди избегают его просто из-за цвета.

Если вы новичок в употреблении фрешей, начните с овощей с более лёгким вкусом – например, с сельдерея и огурцов. Привыкнув, вы можете перейти к салату, шпинату, салату ромэн, кейлу, а также к петрушке и кинзе. Такая зелень, как цветная капуста, листовая капуста, одуванчик, является довольно горькой, поэтому вам нужно начинать добавлять её очень медленно – по несколько листьев за раз.

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Если вы хотите, чтобы вкус сока был немного более приятным, можете добавить следующие элементы:

Лаймы и лимоны: на каждый литр сока добавляйте половину цельного лайма или лимона

Клюква

Свежий имбирь

А что делать тем, кому свежевыжатый сок противопоказан?

Если вы к концу этого материала неожиданно обнаружили, что фреши вам пить не стоит – не переживайте, мы нашли хорошую альтернативу.

Елена: Советую попробовать имбирный чай! Имбирь – популярное средство от болезней желудка: чашка имбирного чая с утра может облегчить дискомфорт в желудке, тошноту, рвоту и диарею. Приготовить имбирный чай очень просто: добавьте несколько столовых ложек мелко натёртого свежего имбиря в стакан кипятка и настаивайте в течение пяти минут.



Надеемся, теперь ваше утро будет начинаться не только с кофе или чая, но и с настоящего «витаминного заряда» в виде фреша.