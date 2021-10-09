Тренировка мышц для сильных рук и выраженных плеч от мастера спорта по бодибилдингу
9 октября 2021, 10:35 МСК
Станислав Линдовер поделился своим занятием со звёздным тренером Чарльзом Глассом.
Образ красивого атлета – это не только мощные торс и спина. Это ещё и рельефные, сильные руки. Многие спортсмены мечтают о том, чтобы добиться круглых и ярко выраженных плеч.
Станислав Линдовер предложил свой вариант прокачки мышц плечевого пояса. Он делал эту тренировку вместе с Чарльзом Глассом – в прошлом знаменитым бодибилдером, а сейчас – звёздным тренером, среди клиентов которого Дуэйн Скала Джонсон.
мастер спорта по бодибилдингу, чемпион Европы в категории классический бодибилдинг 180+
Чем больше у вас знаний и чем больше арсенал снарядов, которые вы технически верно используете, корректно подбирая веса, тем более значим будет ваш результат.
Жим вверх
Техника выполнения:
Выставляем вес в зависимости от ваших сил и возможностей. Садимся лицом к спинке тренажёра. Берёмся за рукоятки. Выталкиваем их вверх. Не сжимаем рукоятки, а держим на ладони. Возвращаясь в исходное положение, заводим локти чуть назад. Акцентируем внимание на средней дельте, она должна быть постоянно в напряжении.
Выполняем четыре подхода по 30-35 секунд (примерно 15 повторений).
Фото: instagram.com/lindoverstas
Разведение гантелей в сторону
Техника выполнения:
Подбираем гантели с комфортным весом. Садимся на скамью и упираемся грудью в её спинку. Отводим руки назад и в сторону, возвращаемся в исходное положение. Локти можно вывернуть чуть вперёд. Двигаем руками по укороченной амплитуде.
Выполняем четыре подхода по 30-35 секунд.
Подъём гантели на вытянутых руках
Техника выполнения:
Выбираем гантель с комфортным для себя весом. Садимся на скамейку. Спина прямая. Берём гантель обеими руками, поддерживая её снизу с двух сторон. Поднимаем снаряд на вытянутых руках примерно до уровня шеи. Локоть во время выполнения упражнения смотрит вниз, ладони вверх. Возвращаемся в исходное положение.
Выполняем четыре подхода по 30-35 секунд.
Фото: instagram.com/lindoverstas
Махи гантелями в сторону
Техника выполнения:
Берём в руки гантели с комфортным весом. Начинаем выполнять махи руками в сторону, движение должно начинаться немного из-за спины. Поднимаем гантели чуть ниже уровня груди и возвращаем в исходное положение. В нижней точке не бросаем гантели, руки должны быть в напряжении.
Выполняем четыре подхода по 30-35 секунд.
Махи гантелями в сторону из положения сидя
Техника выполнения:
Садимся на скамейку и прижимаемся грудью к спинке. Руки отводим чуть назад и начинаем выполнять махи в сторону. Поднимаем гантели чуть ниже уровня груди и возвращаем в исходное положение. В нижней точке не бросаем руки с гантелями, они должны быть постоянно в напряжении.
Выполняем четыре подхода по 30-35 секунд.
Фото: instagram.com/lindoverstas
Махи руками в наклоне в кроссовере
Техника выполнения:
Выставляем в кроссовере комфортный для себя вес. Встаём между блоков тренажёра, наклоняемся вперёд, спину прогибаем. Берём перекрёстно в руки тросы тренажёра (без рукояток). Начинаем делать махи, движение руками выполняется чуть вперёд и вверх. Махи делаем интенсивно, а возвращаем руки в исходное положение медленно.
Выполняем четыре подхода по 30-35 секунд.
Тренировка окончена.
Подробное выполнение упражнений и комментарии Станислава Линдовера смотрите в видео на «Чемпионате».
Источник: MuscleRussia.