Тренировка мышц для сильных рук и выраженных плеч от мастера спорта по бодибилдингу

Образ красивого атлета – это не только мощные торс и спина. Это ещё и рельефные, сильные руки. Многие спортсмены мечтают о том, чтобы добиться круглых и ярко выраженных плеч.

Станислав Линдовер предложил свой вариант прокачки мышц плечевого пояса. Он делал эту тренировку вместе с Чарльзом Глассом – в прошлом знаменитым бодибилдером, а сейчас – звёздным тренером, среди клиентов которого Дуэйн Скала Джонсон.

Станислав Линдовер мастер спорта по бодибилдингу, чемпион Европы в категории классический бодибилдинг 180+ Чем больше у вас знаний и чем больше арсенал снарядов, которые вы технически верно используете, корректно подбирая веса, тем более значим будет ваш результат.

Жим вверх

Техника выполнения:

Выставляем вес в зависимости от ваших сил и возможностей.

Садимся лицом к спинке тренажёра. Берёмся за рукоятки.

Выталкиваем их вверх. Не сжимаем рукоятки, а держим на ладони.

Возвращаясь в исходное положение, заводим локти чуть назад.

Акцентируем внимание на средней дельте, она должна быть постоянно в напряжении.

Выполняем четыре подхода по 30-35 секунд (примерно 15 повторений).

Фото: instagram.com/lindoverstas

Разведение гантелей в сторону

Техника выполнения:

Подбираем гантели с комфортным весом.

Садимся на скамью и упираемся грудью в её спинку.

Отводим руки назад и в сторону, возвращаемся в исходное положение.

Локти можно вывернуть чуть вперёд.

Двигаем руками по укороченной амплитуде.

Выполняем четыре подхода по 30-35 секунд.

Подъём гантели на вытянутых руках

Техника выполнения:

Выбираем гантель с комфортным для себя весом.

Садимся на скамейку. Спина прямая.

Берём гантель обеими руками, поддерживая её снизу с двух сторон.

Поднимаем снаряд на вытянутых руках примерно до уровня шеи.

Локоть во время выполнения упражнения смотрит вниз, ладони вверх.

Возвращаемся в исходное положение.

Выполняем четыре подхода по 30-35 секунд.

Фото: instagram.com/lindoverstas

Махи гантелями в сторону

Техника выполнения:

Берём в руки гантели с комфортным весом.

Начинаем выполнять махи руками в сторону, движение должно начинаться немного из-за спины.

Поднимаем гантели чуть ниже уровня груди и возвращаем в исходное положение.

В нижней точке не бросаем гантели, руки должны быть в напряжении.

Выполняем четыре подхода по 30-35 секунд.

Махи гантелями в сторону из положения сидя

Техника выполнения:

Садимся на скамейку и прижимаемся грудью к спинке.

Руки отводим чуть назад и начинаем выполнять махи в сторону.

Поднимаем гантели чуть ниже уровня груди и возвращаем в исходное положение.

В нижней точке не бросаем руки с гантелями, они должны быть постоянно в напряжении.

Выполняем четыре подхода по 30-35 секунд.

Фото: instagram.com/lindoverstas

Махи руками в наклоне в кроссовере

Техника выполнения:

Выставляем в кроссовере комфортный для себя вес.

Встаём между блоков тренажёра, наклоняемся вперёд, спину прогибаем.

Берём перекрёстно в руки тросы тренажёра (без рукояток).

Начинаем делать махи, движение руками выполняется чуть вперёд и вверх.

Махи делаем интенсивно, а возвращаем руки в исходное положение медленно.

Выполняем четыре подхода по 30-35 секунд.

Тренировка окончена.

Подробное выполнение упражнений и комментарии Станислава Линдовера смотрите в видео на «Чемпионате».

Источник: MuscleRussia.