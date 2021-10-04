Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Главная Lifestyle Статьи

Как накачать мышцы груди, эффективные упражнения на грудь, тренировка для мужчин

Тренировка для мужчин на прокачку грудных мышц
Павел Баранов Маргарита Зуева
,
Тренировка мышц груди
Комментарии
Профессиональный тренер делится упражнениями, которые будут отличным дополнением вашего тренировочного плана.

Выпуклые и чётко очерченные грудные мышцы — неотъемлемая часть образа любого атлета. Красивая деталь нашего тела, которой бывает непросто добиться.

<a href="https://www.instagram.com/pavelbaranov_md/">Павел Баранов</a>
Павел Баранов
профессиональный тренер

Я тренируюсь интуитивно, у меня нет никакой чёткой программы, делаю всё по настроению.

Приведение руки из нижнего блока

  • Встаём боком к блоку.
  • Берёмся за ручку блока ближайшей к нему рукой. Рука оказывается отведена вбок и чуть опущена вниз.
  • Из этого положения приводим руку к серединной оси, не сгибая в локте.
  • Так же чётко и без рывков возвращаем руку в исходное положение.
  • Тягу совершаем не кистью, а внутренней стороной локтя, как бы придавливая её к центру.
  • В процессе выполнения упражнения можно слегка перемещать тело в поисках наиболее удачного положения.
  • Пальцы свободной руки можно положить на грудную мышцу, которая в этот момент работает.

Нельзя: сутулиться, выводить плечо вперёд, тянуть вес кистью. Также не стоит тянуть трос не к центральной оси, а вверх, так как это переведёт нагрузку на совсем другие мышцы.

Фото: istockphoto.com

Жим гантелей под углом (30°-35°)

  • Садимся на банкетку с наклонённой спинкой, упираемся ногами в пол.
  • Берём в каждую руку по гантеле одинакового веса.
  • Ставим гантели на колени и откидываемся на спину с гантелями в руках при помощи толчка ногами.
  • Руки с гантелями разводим в стороны на уровне груди. Сгибаем в локтях.
  • Из этого положения жмём гантели вверх, при этом сводя их вместе в самой верхней точке.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Закончив подход, разворачиваем гантели и ставим их сперва на колени, как делали это в начале, и лишь потом на пол.

5 упражнений с собственным весом, которые заменят спортзал 5 упражнений с собственным весом, которые заменят спортзал
Комплекс упражнений на проработку мышц спины от мастера спорта по бодибилдингу Комплекс упражнений на проработку мышц спины от мастера спорта по бодибилдингу

Параллельный жим гантелей под углом (30°-35°)

  • Садимся на банкетку с наклонённой спинкой, упираемся ногами в пол.
  • Берём в каждую руку по гантеле одинакового веса.
  • Ставим гантели на колени и откидываемся на спину при помощи толчка ногами.
  • Гантели держим параллельно и сводим вместе на середине груди.
  • Локти при этом не прилегают к телу, а чуть разведены в стороны.
  • Жмём гантели вверх.
  • Возвращаемся в исходное положение.

Акцентируем внимание не на подъёме гантелей вверх, а на выпрямлении локтей и сведении.

Фото: istockphoto.com

Сведение рук в тренажёре («Бабочка»)

  • Садимся на тренажёр, кладём руки на рукоятки с разных сторон.
  • Спиной упираемся в спинку тренажёра, ногами — в пол.
  • Прямые руки сводим вместе.
  • При сведении не тянем ручку тренажёра к центру, а пытаемся привести именно локоть.
  • Возвращаем руки в исходное положение.

Нельзя: отрывать корпус от спинки тренажёра, тянуть вес кистями рук.

Тренировка окончена.

Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».

Источник: MuscleRussia.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Учёные придумали новый способ похудения. Что такое «метод 90 минут»?
Учёные придумали новый способ похудения. Что такое «метод 90 минут»?
5 упражнений с собственным весом, которые заменят спортзал
5 упражнений с собственным весом, которые заменят спортзал
TOP 3
Будущее студенческого футбола — реальность или утопия?
Будущее студенческого футбола — реальность или утопия?
Тренды
Вперёд в прошлое: как выглядели «умные» кроссовки в 1980-х
Вперёд в прошлое: как выглядели «умные» кроссовки в 1980-х
Тренды
Наташа Краснова: людям пофиг на мои недостатки, они заняты тем, что прячут свои
Эксклюзив
Наташа Краснова: людям пофиг на мои недостатки, они заняты тем, что прячут свои
Тренды
© championat.com 2000–2021