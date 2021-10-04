Тренировка для мужчин на прокачку грудных мышц

Выпуклые и чётко очерченные грудные мышцы — неотъемлемая часть образа любого атлета. Красивая деталь нашего тела, которой бывает непросто добиться.

Павел Баранов профессиональный тренер Я тренируюсь интуитивно, у меня нет никакой чёткой программы, делаю всё по настроению.

Приведение руки из нижнего блока

Встаём боком к блоку.

Берёмся за ручку блока ближайшей к нему рукой. Рука оказывается отведена вбок и чуть опущена вниз.

Из этого положения приводим руку к серединной оси, не сгибая в локте.

Так же чётко и без рывков возвращаем руку в исходное положение.

Тягу совершаем не кистью, а внутренней стороной локтя, как бы придавливая её к центру.

В процессе выполнения упражнения можно слегка перемещать тело в поисках наиболее удачного положения.

Пальцы свободной руки можно положить на грудную мышцу, которая в этот момент работает.

Нельзя: сутулиться, выводить плечо вперёд, тянуть вес кистью. Также не стоит тянуть трос не к центральной оси, а вверх, так как это переведёт нагрузку на совсем другие мышцы.

Фото: istockphoto.com

Жим гантелей под углом (30°-35°)

Садимся на банкетку с наклонённой спинкой, упираемся ногами в пол.

Берём в каждую руку по гантеле одинакового веса.

Ставим гантели на колени и откидываемся на спину с гантелями в руках при помощи толчка ногами.

Руки с гантелями разводим в стороны на уровне груди. Сгибаем в локтях.

Из этого положения жмём гантели вверх, при этом сводя их вместе в самой верхней точке.

Возвращаемся в исходное положение.

Закончив подход, разворачиваем гантели и ставим их сперва на колени, как делали это в начале, и лишь потом на пол.

Параллельный жим гантелей под углом (30°-35°)

Садимся на банкетку с наклонённой спинкой, упираемся ногами в пол.

Берём в каждую руку по гантеле одинакового веса.

Ставим гантели на колени и откидываемся на спину при помощи толчка ногами.

Гантели держим параллельно и сводим вместе на середине груди.

Локти при этом не прилегают к телу, а чуть разведены в стороны.

Жмём гантели вверх.

Возвращаемся в исходное положение.

Акцентируем внимание не на подъёме гантелей вверх, а на выпрямлении локтей и сведении.

Фото: istockphoto.com

Сведение рук в тренажёре («Бабочка»)

Садимся на тренажёр, кладём руки на рукоятки с разных сторон.

Спиной упираемся в спинку тренажёра, ногами — в пол.

Прямые руки сводим вместе.

При сведении не тянем ручку тренажёра к центру, а пытаемся привести именно локоть.

Возвращаем руки в исходное положение.

Нельзя: отрывать корпус от спинки тренажёра, тянуть вес кистями рук.

Тренировка окончена.

Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».

Источник: MuscleRussia.