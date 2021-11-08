Как сделать тренировку неэффективной и довести себя до изнеможения? 5 вредных советов

Инесса Тимошина фитнес-тренер Каким фитнес-советам не стоит доверять? Как тренироваться без вреда для здоровья?

Как говорится, сколько людей, столько и мнений, и сфера фитнеса не исключение. Многие профессионалы своего дела знают, о чём говорят, и стараются грамотно ввести новичка в курс дела. Но есть и те, кто не совсем разбирается в вопросах спорта и здоровья – к таким людям прислушиваться не стоит. Мы собрали несколько вредных советов и разобрали их вместе с фитнес-тренером.

Тренируйся до боли в мышцах

Это заблуждение приводит к тому, что занимающийся полностью исчерпывает ресурсы собственного организма. Больших результатов при отсутствии сил уж точно не получиться добиться. А вот заработать переедание после тренировки для восполнения энергоресурсов — запросто. К тому же для эффективной тренировки совсем не обязательно давать мышцам чрезмерную нагрузку, которая приведёт к их микроповреждениям и вызовет эту самую боль. Если повышать нагрузку постепенно и умеренно, то боли после тренировки ждать не стоит. Однако результатов можно добиться столь же впечатляющих.

Не ешь после тренировки

Особенно часто подобные фразы летят в адрес кардиотренировок. Дескать, таким образом что-то лучше сжигается. Однако правда в том, что телу необходимо восстановление. И для него организм потребляет жировые ткани в любом случае. А при таком катастрофическом недоедании в ход пойдут ещё и мышечные волокна. Это сведёт на нет любую тренировку, и весь ваш труд в зале окажется напрасным. Так что не пренебрегайте пищей после тренировки.

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Нужно больше белка

Такую рекомендацию можно нередко услышать от тренеров в фитнес-центрах. Но этот с виду полезный совет нуждается в дополнительных разъяснениях. Дело в том, что для похудения, за которым многие приходят в тренажёрный зал, необходимо соблюдать определённый объём калорий. Организм должен испытывать небольшой дефицит в них. Но этого не происходит, когда в рацион начинает добавляться белок в неограниченных количествах. Ведь добавляя что-то в уравнение своего рациона, необходимо что-то из него убирать. Иначе похудеть не получится.

Качай пресс для плоского живота

Этот миф развенчивался уже не раз, и всё же снова и снова люди продолжают закачивать пресс. В действительности же проработка мышц живота без надлежащей диеты приведёт, напротив, к увеличению брюшных объёмов. Так происходит из-за того, что подкожный жир не уходит благодаря упражнениям. А вот мышцы вырасти вполне себе могут. Поэтому упражнения на пресс нацелены, скорее, на результат, обратный плоскому животу.

Фото: istockphoto.com

Тренируйся до седьмого пота

Этот совет тоже не имеет под собой достаточно весомых оснований. При одинаковом стрессе для организма два разных человека вспотеют совершенно по-разному. Кроме индивидуальных особенностей тренирующегося, на потоотделение также влияет среда, в которой человек занимается. Погоня за мокрой футболкой может даже навредить здоровью. Чрезмерный стресс для организма вреден. Приводит к его ослаблению и даже к травмам. Поэтому ориентироваться в тренировке на пот не стоит.

Любому услышанному от кого угодно совету не следует слепо верить. Подвергайте сомнению и проверяйте всю информацию, которая может быть связана со здоровьем.