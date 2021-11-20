Какие кроссовки выбирали российские звёзды в ноябре

Несмотря на то что в Москве уже похолодало и многие звёзды стали выбирать ботфорты, ботинки на платформе и казаки, некоторые всё ещё отдают предпочтение кроссовкам. В этой рубрике мы делимся с вами моделями спортивной обуви, в которых российские знаменитости появлялись на этой неделе.

Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус выбрала пару от бренда Stella McCartney. За счёт высокой подошвы и кожаной отделки кроссовки можно носить в сухую осеннюю погоду, а шнурки с названием бренда — интересная деталь, которая привлекает внимание и делает модель более выразительной.

Obladaet

Осенью часто появляется желание погулять на природе, поэтому без кроссовок в стиле аутдор не обойтись. Рэпер Obladaet, например, не считает, что спортивная обувь для горных походов и отдыха с друзьями за городом выглядят скучно и нестильно. В коллекции бренда ROA можно найти яркую пару с футуристичным дизайном и жёлтой неоновой подошвой. Что касается силуэта, музыканту досталась пара Lhakpa.

Женя Мильковский

Солист группы «Нервы» Женя Мильковский советует обратить внимание на незаменимую пару Converse Chuck Taylor All Star. Сейчас как раз период скидок на низкие кеды как из плотной ткани канваса, так и из натуральной кожи. Эта спортивная обувь абсолютно точно вернётся к нам весной, поэтому с покупкой не прогадаете.

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Элджей

Элджей сейчас на отдыхе, поэтому ещё может походить в Yeezy Foam Runner, созданных Канье Уэстом в качестве альтернативы Crocs. Эти бежевые сланцы, сочетающие в себе передовые технологии, футуристичный дизайн и бескомпромиссный комфорт сразу после дропа завоевали сердца сникерхедов. Модель выполнена из экопены на основе морских водорослей, выращенных на гидропонной ферме штаб-квартиры Yeezy. А Элджей предлагает носить их не только с пляжными шортами, но и с пуховиком.

Ольга Серябкина

Если вы давно хотели купить экологичные кроссовки, то начните с модели из ассортимента Veja. Ольга Серябкина, например, предлагает обратить внимание на пару Dekkan Alveomesh. Лаконичный светлый силуэт с контрастной деталью в виде буквы V – классика, которая впишется в любой гардероб и будет выгодно смотреться даже с чёрным платьем в пол.

Artik

Артист и продюсер Artik на этой неделе отдыхал в Малибу. Свой чёрно-белый образ из базовой футболки и джоггеров он дополнил кроссовками Nike Air Jordan 1 Low в тех же цветах. Для Москвы больше подойдёт высокая модель, а чтобы сделать образ более выразительным и не сливаться с массой, можно добавить шнурки яркого оттенка.