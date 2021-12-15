Зачем люди ездят в жуткие места и что потом происходит с их психикой?

Какие места в мире относятся к тёмному туризму? Зачем люди туда ездят?



Отвечают эксперты.

Все переживают горе по-разному: одни предпочитают не вспоминать об этом, другие, наоборот, стремятся увековечить память о трагедии. Некоторым хочется ощутить сопричастность к произошедшему – их привлекают мистические места, кладбища, заброшенные лагеря. На удивление, путешествия по жутким достопримечательностям привлекают немало туристов. Но ради чего они отправляются в самые зловещие уголки на планете?

Что такое дарк-туризм?

Дарк-туризм – сравнительно молодое направление, которое предполагает посещение мест и исторических достопримечательностей, известных серьёзными трагическими событиями. Само понятие было введено в обиход в 1996-м сотрудниками Каледонского университета. В дословном переводе с английского означает «чёрный туризм» или «тёмный туризм». Самые яркие примеры дарк-туризма – тюрьма Алькатрас в США, музей Холокоста в Освенциме в Польше, Новодевичье кладбище, покинутый город Припять в Украине.

Калерия Волкова PR-менеджер travelask.ru После взрыва Чернобыльской атомной станции 26 апреля 1986 года местных начали эвакуировать через день. Поскольку им сообщили, что со временем они смогут вернуться, все вещи остались в домах. Сейчас там никто не живёт и, посетив это место, можно окунуться в ту атмосферу и в тот ужас, который испытали жители города. Туристы приезжают сюда, чтобы посмотреть на прошлую жизнь людей сквозь разбитые окна. Забирать оттуда вещи и к чему-то прикасаться запрещено.

Припять Фото: unsplash.com/@katoblackmore

Зачем туристы посещают трагические места?

Самый ожидаемый вопрос – ради чего некоторые готовы ехать сотни километров, чтобы окунуться в атмосферу ужаса? По словам психолога, на то есть несколько причин.

Потребность пощекотать себе нервы

Вероника Тюрина психолог-консультант, член международной организации IPACT, коуч, энерготерапевт В основе – страсть к сильным глубоким эмоциям как возможность прожить свою личную травму, непроявленную боль и скрытую агрессию. Механизм психической саморегуляции всегда ведёт человека к тому, чтобы ассимилировать все части своей психики, в том числе те, которые принято считать нежелательными. Так, злость и гнев считаются опасными в обществе, и мало кому интересно, как человек будет с этими эмоциями разбираться, если они вдруг возникают.

Желание прожить случившуюся трагедию как часть исторического наследия

Например, евреи часто посещают музеи Холокоста в разных странах мира в память о своих пострадавших предках, объясняет психолог. Они ощущают свою сопричастность к тому горю. Есть такое понятие – генетическая память: в данном случае оно прекрасно объясняет желание евреев осознать себя частью своего народа, многократно подвергавшегося гонениям и истреблению.

Ощутить собственное превосходство

Вероника: Как правило, эта потребность тщательно скрыта и не ощущается самим человеком. Просто после посещения кладбища, например, он будет чувствовать себя более живым, нежели до. Это очень тонкий момент, который говорит о внутренней работе эго и желании самоутвердиться за счёт тех, кто когда-то оказался в гораздо худшем положении.

Патологическая потребность

Пожалуй, самая редко встречаемая, если не учитывать пограничных состояний. По словам психолога, это могут быть невротические расстройства, психозы, шизофрения. Таким людям свойственны неадекватная тяга к смерти, отказ от жизни, стремление уйти вглубь своей внутренней тьмы.

Музей Холокоста в Освенциме Фото: unsplash.com/@chesterho

Как дарк-туризм влияет на психику?

Вероника: С точки зрения психически здорового человека, в местах, где совершались убийства, происходили катастрофы и трагедии, нет ничего привлекательного. Если это разовая ситуация, которая необходима для осознания своей сопричастности со своим народом (например, музей Холокоста), то такую ситуацию можно считать терапевтичной. Но в случае регулярной тяги к посещению подобных мест вполне возможно, что это связано с психологической травмой.

В любом случае всё зависит от стимула. Здоровому человеку, например, от поездки к родным на кладбище может стать только легче. А во время посещения исторических мест он может узнать что-то новое и интересное для себя, что тоже негативно не скажется на его состоянии.

Если же человек наблюдает за собой нездоровую тягу к местам трагедий и у него есть проблемы с психикой, то очередная поездка усилит невротизм. Состояние человека может варьироваться от эйфорического до депрессивного. В таком случае подобные походы лучше исключить.