Что делать с одеждой и спортивной экипировкой, когда закончился холодный сезон

Как правильно хранить зимнюю экипировку, чтобы не испортить?



Разбираемся вместе с профессионалами.

Весна близко. И если вы понимаете, что этой зимой покорять снежные вершины больше не планируете, самое время отложить экипировку до следующего сезона.

Как хранить тёплую одежду?

Во-первых, надо пересмотреть свой гардероб и оценить его состояние. Если за зимнее время одежда пережила всевозможные испытания и путешествия и потрепалась, имеет смысл отдать её в химчистку. Или постирать дома и привести в порядок своими силами, если требуется.

Фото: unsplash.com/@joshuahanson43

Во-вторых, нужно рассортировать всю одежду по типам. Различные виды имеют свои требования и ограничения по способам хранения. Верхнюю экипировку (куртки, пуховики) лучше развесить на вешалки в шкаф (вдобавок можно использовать чехлы). Свитеры и джемперы же в таком виде могут деформироваться, поэтому их лучше сложить и убрать на полки. Обувь необходимо помыть, почистить, просушить и обработать специальными составами по уходу.

В-третьих, запаситесь вакуумными пакетами, пластиковыми боксами и обычными пакетами для хранения объёмных вещей. Это поможет организовать пространство так, чтобы вещи занимали мало места, а не были равномерно распределены по всей квартире. А для облегчения поиска конкретных предметов всё можно подписать или обклеить специальными бирками.

Как хранить сноукайт?

Антон Черкашин 5-ый чемпион России по сноукайтингу, 4-ый чемпион мира Wissa В целом, никаких особых заморочек нет.

После того как вы покатались, кайт лучше разложить дома, чтобы с него стёк снег и лёд и всё хорошо просохло. Дальше нужно упаковать в чехол и так хранить. При комнатной температуре с ним ничего не случится.

Фото: istockphoto.com

Единственное ограничение: не стоит держать его в супержарком или холодном помещении. Дело в том, что некоторые части скреплены с помощью клея, поэтому критические температуры могут плохо на него повлиять.

Как хранить коньки?

Дмитрий Мурлычкин чемпион мира по скоростному спуску на коньках К счастью, мне не приходится на долгое время убирать коньки в долгий ящик, поскольку я на них катаюсь круглый год.

Как минимум для меня это довольно интересный вопрос. Но вот старшие товарищи всегда говорили, что сначала надо протереть коньки от грязи и пыли. Хорошенько просушить, для чего можно использовать специальную сушку для обуви. Затем обязательно надеть чехлы на лезвия и убрать в шкаф.

Фото: istockphoto.com

Весь ремонт и заточку лучше производить уже перед началом следующего сезона.

Как хранить сноуборды, горные и беговые лыжи?

Павел Потапов сервисмен, специалист по подготовке и обкатке лыж и сноубордов Хранить инвентарь нужно при комнатной температуре.

Как только вы понимаете, что больше не будете использовать лыжи или сноуборд до следующего года, их необходимо привести в порядок и «законсервировать».

Фото: unsplash.com/@karsten116

Важно: после каждого катания нужно протирать снаряжение от снега и воды и оставлять его в квартире. Когда инвентарь «нагреется» до комнатной температуры, протрите его и уберите в чехол. Разумеется, тоже сухой. Так лыжи или сноуборд будут долгие годы оставаться в хорошем состоянии.

Как хранить тюбинг и ледянку?

Не стоит относиться несерьёзно к этим спортивным снарядам. Они, как и их собратья по погоде, заслуживают внимательного ухода и бережного хранения. Только в таком случае оборудование прослужит долгие годы.

Что касается тюба: перед тем как убрать, его необходимо помыть тёплой водой.

Фото: unsplash.com/@minhanh258

После полного высыхания — протереть раствором с 95% этанола, чтобы обезжирить поверхность и избавиться от микробов и бактерий. Затем останется только сложить, убрать в коробку и поставить в шкаф или кладовку.

С ледянкой проще — её достаточно протереть раствором с 95% этанола и повесить сушиться, например, на балконе.