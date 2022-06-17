«Ради роли готов набрать 20 кг». Звезда сериала «Молодёжка» — о любви к ЗОЖ и футболу

В текстовом сериале «Форма успеха» мы рассуждаем о спорте и здоровом образе жизни с теми, кто увлечён своим делом и по-настоящему в нём успешен. Мы уверены, что спорт — это не всегда про жертвы. Он может вписываться в жизнь так, что достигать цели становится проще.

Сегодня о своём образе жизни нам рассказал актёр и звезда сериала «Молодёжка» Влад Канопка. Он знает, как держать в тонусе и тело, и голову. Знает, как работать на износ, но находить время и силы на тренировки. А главное – как не бросать начатое и добиваться своего.

Влад Канопка актёр театра и кино Рассказывает, почему ушёл из профессионального спорта, но не бросил тренировки.

О родном городе и переезде в Москву

Я родился в Минске, но когда меня спрашивают, кто ты по национальности, говорю, что родился в СССР. Переехал в Москву в 2005 году, когда поступил во ВГИК на актёрский факультет. Мне было 17 лет, новая жизнь, движуха, перспективы. Мне здесь нравится, но в родном городе тоже часто бываю. У меня там мама осталась, поэтому раз в месяц езжу.

В Минск на два-три дня сгонять вообще классно. Очень приятный европейский город, исторический центр весь отреставрирован. Во время войны Минск, практически как и Варшава, был полностью разнесён. Там осталось около пяти зданий исторических, остальное – под старину.

Из Минска можно до Варшавы доехать за шесть часов. Мы, например, с друзьями на машине за два часа добираемся до Вильнюса (столица Литвы). Советую к посещению, сейчас уже всё открыто. Я сам объездил уже примерно 25-30 стран. Я так отдыхаю, это моё хобби. Денег не жалко на это.

О спорте

В юности профессионально занимался спортом. В пять лет родители отдали меня на плавание, но через два года уже бросил занятия. В 15 лет получил кандидата в мастера спорта по триатлону – это бег, плавание и велоспорт. Потом потренировался ещё немного и забил.

А до этого занимался пятиборьем – это фехтование, стрельба, плавание, бег и конный спорт. Но у меня было плохо со стрельбой. Постоянно нервничал, был подростком – не мог сконцентрироваться. Я не был лучшим из лучших, а среднячком быть не хотелось, там гонорары небольшие. В общем, не видел себя спортсменом, поэтому и поступил на актёрский.

Если бы актёрской карьере я предпочёл профессиональный спорт, то это был бы футбол. Мне очень нравится этот вид спорта, болею за «Барселону». Мечтал попасть на стадион «Камп Ноу» и даже доехал до него, но так и не попал. Был в часе от Барселоны, где как раз «Барса» играла с «Баварией». Все места были раскуплены, остались только по 250 тыс. рублей. Там сумасшедшая атмосфера, много баров. И даже те, кто не попал на стадион, также болели. Круто было.

О стереотипах в спорте

Любые спортсмены менее эрудированны, чем, например инженеры. Это если судить по общему количеству эрудиции в определённой спортивной среде. Когда у тебя по две тренировки в день, конечно, ты будешь больше времени уделять спорту. Организм устаёт.

Про тренировки

Я не экстремал. Драйв получаю от новизны, знаний, путешествий. Я пробовал гонки. Прикольная штука, но не на постоянку. Никогда не было тяги к таким вещам. У меня и машины нет, не люблю водить. Я пешочком или на метро чаще всего передвигаюсь. Удобно. Лыжи, сноуборд – тоже не моя тема. Мне нравится тепло, поэтому вот сёрфинг хотел бы попробовать. Медитации тоже прикольная штука, успокаивает нервную систему, но скучно.

Тренируюсь три раза в неделю. Спорт дисциплинирует, а дисциплина – классная штука для любого рода деятельности. Последние года полтора занимаюсь дома, просто для тонуса и энергии. Отжимаюсь, качаю пресс, могу пробежаться на улице, в квартире велик стоит. Занимаюсь обычно около часа. До этого в зал ходил, но там работаешь на массу и очень устаёшь. Приходишь домой изнурённый, хочется спать, полдня вылетает.

Всегда был дрищом, свиньёй заплывшей никогда не был. С детства был худым, потому что занимался лёгкой атлетикой. Когда однажды набирал массу, до 89 кг дошёл. Потом подсушился до 84 кг. Позже начались съёмки на три месяца, всё забросил и сбросил опять до 77 кг.

У меня организм массу набирает очень сложно. В подростковом возрасте был период, когда был пухленьким. Потом обмен веществ ускорился, в моей жизни появился спорт, и я похудел. Сейчас просто тонус держу, не заплываю жиром. После 30 лет нужно себя особенно поддерживать.

О распорядке дня и питании

Не люблю спать до обеда. Встаю в 9:00–9:30. Сплю по восемь-девять часов, это очень важно. Если недосыпаю, мозг не работает. Когда есть работа, обязательно сну уделяю время. Без этого длинный съёмочный проект не осилишь.

В кафе нечасто ем, сам готовлю. Жалко время и деньги тратить. Я всегда дома завтракаю, без этого нет энергии. Обычно овсянку делаю, туда орешки добавляю, сыр. А когда каша надоедает, перехожу на яйца с беконом и хлебушком.

Везде важно разнообразие – как в тренировках, так и в еде должна быть новизна. Всё рано или поздно пресыщается, мозг ко всему привыкает.

Если я выезжаю на встречу, то обедаю, конечно, в городе. А ужин делаю лёгкий – обычно это творожок, белочком закидываюсь. На съёмках вообще лафа, там обычно кинокорм классический, несколько видов блюд – первое, второе и салат. Из напитков – раньше пил кофе, но у меня нервная система хорошо реагирует на эти стимуляторы, подколбашивает, поэтому перешёл на зелёный чай.

Стараюсь правильно питаться, но фастфуд тоже ем. Я себя сильно не ограничиваю в еде, разве что перед съёмками иногда перехожу на рис с грудкой. Могу себе позволить выпить алкоголь в конце недели. А так, чтобы посреди недели винца выпить, расслабиться – такого нет. Курить тоже никогда не хотелось.

Я родом из Беларуси и люблю картошку. У нас огромное количество полей, аграрный сектор развитый, вот и выращивают много картошки. Я люблю её в любом виде: пюрешка, бэби-картошка, на костре.

Про актёрство и новые проекты

После «Молодёжки» не слежу за хоккеем. Смотрю только на уровне сборных. Продолжать играть после съёмок тоже не хотелось, мне футбол больше нравится. Хоккей – прикольная история, но только для сериала, не более. До начала первого сезона (и следующих тоже) было два-три месяца тренировок по три раза в неделю. Они проходили в Красногорске в «Снежкоме». Никто из актёров особо не умел кататься, поэтому во время съёмок и на льду тоже продолжали учиться.

За три месяца мы так накатали, что уже можно было стоять на коньках и думать только об актёрской игре. Весь хоккей, конечно, дублёры делали, но уже к третьему сезону мы более-менее на коньках стояли. Кто не умел кататься, снимались только в крупных планах, а на общих и средних уже дублёры выступали.

Ради роли в кино готов пойти на многое. Если роль стоящая, могу набрать вес, но не более 20 кг. Готов проколоть нос, научиться курить.

Сейчас работаю над проектом своего продакшена Kapibara Production. Называется «Боантропия». Это короткий метр, 18 минут истории, фестивальная штука. Жанр – социальный абсурд. Человек превращается в корову под давлением социума. Я там, собственно, продюсер и актёр – главная роль, играю ветеринара. Мне очень нравится, что актёры сейчас могут быть создателями процесса.

Никого и ничего не жди. Бери и делай то, что тебе нравится, сам.

Идея моя, но развивал её с ребятами, партнёрами. Осталось немного доснять и будем продвигать. Снимать самого себя немного шире и сложнее, но тем не менее классно.

О личной жизни

За 33 года уже всё было. Я уже ничего в этом плане не боюсь. Что будет, то будет. А так, всё хорошо на личном фронте, регулярно.

Все полигамны – и мужчины, и женщины. Это лишь вопрос степени – девочки меньше, парни больше. От природы все мы полигамны, а социально – моногамны, поэтому на контрасте и возникают конфликты. Нужно баланс соблюдать.

Меня привлекают спортивные девушки. Гимнастки, пловчихи, например. Но это не главное. Человек харизмой берёт, обаянием, живой энергетикой. Даже если он страшненький и фигура никакая.

Ценю в партнёре юмор. Это способность и признак развитого интеллекта, когда ты можешь создавать и складывать слова в структуру, которой не было до тебя. Есть такая гипотеза, что так самка может определить интеллект самца, хорошие гены и что от него будет лучшее потомство.

О целях в жизни и мечтах

На интуицию не полагаюсь. Чтобы чего-то добиться, надо тормознуть свою эмоциональную реакцию и проанализировать ситуацию. Дальше подумать, что нужно сделать, чтобы этого больше не было и всё получилось. Возможно, понадобится помощь более опытных людей. Важно брать знания от тех, кто сможет тебе их дать.

Меня сложно вывести на агрессию. В моей профессии и без того повышенная эмоциональность, поэтому в жизни подтормаживаю. Я же не робот. Если завожусь, стараюсь всё рационально обдумать. Но меня сложно так раскочегарить, если только это не нужно для роли.

Какие-то раздражители, которые повергают других в уныние, меня обычно не задевают. Я стрессоустойчивый, у меня хорошая химия мозга. Спасибо родителям. Мне достаточно поспать восемь часов и позавтракать, чтобы быть активным.

У меня никогда не было депрессии. Я знаю людей, у которых гормон радости не выделяется, это сбой в химии мозга. Такого у меня никогда не было. Бывает, приунываю, конечно, но ненадолго. Сразу беру себя в руки и двигаюсь дальше. Мозг откликается на движение – пошёл, пробежался, дофамин выделился.

Если ничего не делать, то лучше не будет. А если лучше не будет, то какой смысл в этом состоянии находиться? Надо из него выходить.

Всегда иду в новизну. Когда бессознательно видишь новый стимул, сразу настроение поднимается. Когда ты движешься, пробуешь новое, мозг выдаёт позитивную энергию. Книга, картины, кино хорошо отвлекают от проблем. Алкоголь – точно не моя тема, утром просыпаешься и становится только хуже.

Как перестать крутиться как белка в колесе? Удели хотя бы полчаса новой информации, новому роду деятельности. Начни изучать архитектуру, изобразительное искусство, историю, что по кайфу. Сейчас же всё есть, замечательные бесплатные лекции, образовательные курсы.

Я мечтаю снимать хорошие проекты и быть счастливым человеком. Для этого нужно удовлетворять все свои потребности. Мне 34 года. Это этап, когда всё получается. Безусловно, можно больше, но что есть, то есть. Время есть, можно всего достичь.