Фраза «всё будет хорошо» работает не всегда и не со всеми. Чем её заменить?

Если быть честными, то эта фраза не работает никогда, за исключением случаев, когда её произносит человек, от которого полностью зависит результат сложившейся ситуации. Понятно, что, если близкому человеку плохо или тревожно, хочется ему помочь и облегчить его состояние. Но делать это нужно грамотно.

Марина Майорова кандидат философских наук, гештальт-терапевт Рассказывает, в каких ситуациях можно использовать эту фразу и какой результат ожидать.

Как правильно оказывать поддержку

Состояние человека — это проекция трёх составляющих:

Того, что он думает об этом и какие мысли заполняют его сознание. Того, что он чувствует, какие эмоции испытывает в сложившейся ситуации и в каком состоянии пребывает. Как он себя чувствует физически. Человек может быть полон сил и энергии, а может быть болен или ослаблен, и это будет сказываться на его состоянии и способности действовать.

Исходя из этого, мы можем спрогнозировать, как нам поддержать человека. Вот возможные варианты развития событий:

1. Если человек думает, что ситуация безвыходная и у него нет интеллектуального решения, то говорить, что всё будет хорошо – бессмысленно. Он и без вас понимает, что не будет, и ваши слова звучат неправдоподобно и раздражительно.

Как помочь? Задавайте правильные вопросы, помогайте ему осознать, что он может сделать или к кому обратиться, кого привлечь, чтобы ситуация изменилась. Конкретизируйте набор действий до появления плана или хотя бы понимания первых шагов, которые можно сделать уже сегодня, чтобы двигаться в направлении решения. Лучший результат такого диалога – понимание, что можно сделать для позитивного исхода сложившейся ситуации и готовности двигаться в этом направлении.

О способах справиться с депрессией читайте здесь.

2. Бывают ситуации, когда человек пребывает в деструктивном эмоциональном состоянии, граничащем с апатией – потерей интереса к жизни. В таком состоянии просто нет желания ничего делать. Это может быть следствием психологического потрясения, значимой утраты, психологической травмы, расставания или чего-то ещё.

Как помочь? Важно помочь человеку прожить эмоции, которые он испытывает, но сделать это безопасно. Задавайте открытые вопросы, помогите ему осознать, что он чувствует, чего он боится или как он может прожить эту боль. Существуют несколько стадий горевания: отрицание, или изоляция, гнев, торг, депрессия, принятие или смирение.

Лучшая поддержка – это помощь в проживании этих стадий, принятии случившегося и желании двигаться дальше. Важно понимать, что, лишь прожив все стадии, человек может самостоятельно или с чьей-то помощью выбраться из деструктивного эмоционального состояния.

3. Если человек физически здоров, но у него просто нет жизненной энергии и желания двигаться, лучшее что вы можете для него сделать – отправить в спортзал или совместно заняться активностью, которая заставит его тело оторваться от дивана и выпустить телефон или пульт из рук. Спорт и физическая активность – отличное средство, чтобы повысить уровень жизненной энергии и избавиться от инерции.

Парные тренировки не бывают скучными и дают возможность провести время не только с удовольствием, но и пользой.

Как помочь? Тело и сознание – элементы одной системы, и если физически вы полны сил, то найдется, куда применить это ресурс. Если человек страдает физическим недугом, то слов недостаточно, и здесь может понадобиться квалифицированная помощь врачей.

Бессмысленно создавать иллюзии фразой «всё будет хорошо». Лучше помогите человеку своими действиями и участием в его жизни, если, конечно, он готов вас впустить в неё и ему действительно нужна помощь.