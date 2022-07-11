В жару рекомендуют пить подсоленную воду. Главное — выбрать правильную соль

Светлана Перес сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Зачем в жару пить солёную воду?

Далеко не новость — вода необходима для правильного функционирования организма. В идеале не нужно ждать, пока захочется пить. Этот механизм оповещения работает с задержкой, он «бьёт» тревогу, когда организм уже обезвожен минимум на 3%.

Зачем нужна соль

Тело взрослого человека примерно на 65-70% состоит из воды, и, чтобы сохранять этот баланс, организм должен поддерживать соотношение между водой, выделенной с потом и мочой, и жидкостью, которую мы пьём. Именно в поддержание этого водного баланса вмешивается такой микроэлемент, как натрий. Регуляция содержания воды в организме во многом зависит от соотношения натрия и калия.

Калий способствует выведению избытка воды почками, тогда как натрий необходим для её удержания. Ограничивая потерю воды, натрий (из которого в том числе и состоит соль) может предотвратить обезвоживание. Что особенно актуально в жаркое время года.

О том, какая соль более полезна для организма, рассказали в другой статье.

Во время скачков температуры организм человека способен регулировать температуру тела. Эта регуляция осуществляется за счёт:

пассивной эвакуации тепла кожи через поры;

активной эвакуации тепла благодаря испарению пота.

Попав на кожу, пот испаряется и позволяет телу остыть, но для этого процесса нужна вода. Натрий ограничивает её выведение почками, чем способствует терморегуляции.

Таким образом, хорошая гидратация и достаточное поступление натрия (например, с солью) могут снизить температуру тела, ограничить нагрев внутренних органов и предотвратить появление осложнений со здоровьем.

Когда бывает недостаток соли

В нормальную погоду испарение пота составляет 20%, а когда очень жарко, этот процент может возрасти до 75%, из-за чего происходит значительная потеря воды, а вместе с ней и натрия.

При сильном недостатке этого вещества почти не хочется пить, что значительно увеличивает риск обезвоживания. Но, помимо жаркой погоды, дефицит натрия может быть вызван:

неправильной или слишком строгой бессолевой диетой;

затяжной рвотой или диареей;

длительным повышением температуры тела во время болезни.

У пожилых людей довольно часто встречается недостаток натрия, который влияет на чувство жажды. С возрастом также изменяется и способность потеть: в старости потеют гораздо меньше и реже, поэтому в жару таким людям стоит быть особенно осторожными.

Зачем пить соль в жару и как делать это правильно

Добавки натрия в виде минеральной воды или подсоленной обычной помогут предотвратить обезвоживание в жаркую погоду. Но в таком случае важно выбрать правильную соль — подойдёт каменная, гималайская или средиземноморская. А вот от поваренной лучше отказаться — она не насыщает воду натрием.

Также можно пить специальные изотонические напитки, обогащённые солями. Такая вода особенно ценится спортсменами, которые используют её для борьбы с обезвоживанием во время тренировок и оптимизации работы организма. Подробнее о том, можно ли пить во время пробежки, рассказали в другом материале.

Помимо удержания воды в организме, натрий участвует в регуляции артериального давления, в сокращении мышц, питании клеток и передаче нервных сигналов.

Важно помнить, что всего должно быть в меру: нельзя забывать о других микроэлементах, например, о калии. Наряду с натрием он участвует в поддержании водно-солевого баланса. Поэтому его тоже можно рассматривать в качестве добавки в жаркую погоду, особенно если у вас есть склонность к отёкам.

Важный момент: натрий имеет свойство «вымывать» минералы из организма. Поэтому при длительном употреблении натриевых вод стоит подключить комплекс минералов к ежедневному рациону.