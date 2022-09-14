Как построить рампу для катания на скейте на даче. Советы строителя

Если вы или ваши дети очень любите скейтбординг, почему бы не построить рампу для катания прямо у себя на даче? Конечно, если вам позволяют место и ресурсы. Сегодня мы расскажем, что важно учесть при строительстве, чтобы рампа получилась идеальной.
Построить мини-рампу для катания можно из металла и даже бетона, но возьмём оптимальный вариант — дерево (доска и фанера). Это самый простой, быстрый и экономичный способ.
С чего начать
Для начала нужно определиться с размерами. Это зависит от нескольких факторов: на чём вы катаетесь и какой уровень вашего катания. Если вы новичок или имеете небольшой опыт, я бы рекомендовал строить рампу высотой не более 0,7 м. Также это идеально для детей. Ширину можно выбрать исходя из бюджета и свободного участка.
Обычно ширина мини-рампы рассчитывается из размера листа фанеры. То есть ширина будет кратна 1,2 м. Минимальную ширину лучше делать 2,4 м. Длина такой мини-рампы от 6,5 до 8,5 м.
Если вы – опытный райдер, можно ставить разноуровневую рампу. Это добавит разнообразие к катанию, и ваш скилл будет расти быстрее. Все эти параметры больше подходят под скейт, начальный уровень роликов и самоката. Для BMX размеры должны быть намного больше.
Фото: tcekh.ru
Строить самостоятельно или нанимать профессионалов?
Итак, вы определились с местом на участке, нарисовали примерный эскиз, поскольку это вам позволяет навык черчения средней школы, и приценились к затратам на материалы с логистикой. Теперь перед вами два варианта: действительно строить всё самостоятельно или заказать у компании, которая может построить рампу за вас.
Денис: Я больше за второй вариант. Процесс постройки рампы, это как построить себе дом или даже кровать. Можно прикинуть материал, найти инструмент и начать эксперимент. В итоге может получиться так, что вы потратите много времени (хотя будет весело, плюс получите опыт) и средств (так как изначальный расчёт может оказаться неверным), и совсем не факт, что вам понравится конечный результат.
Как построить рампу самостоятельно
Если вам хочется всё же сделать всё самим, методика должна быть примерно следующей:
- для начала покажите ваши наброски людям, которые знают толк в катании. Так вы сможете увидеть огрехи в дизайне, а может, и полностью пересмотрите концепцию;
- сходите на скейтбордические или самокатные соревнования и сравните профессионально построенную рампу со своей. Возможно, вы что-то упустили. Кроме этого, вы сможете понять, из каких материалов она сделана. А планом «фул хауз» будет, если вам удастся пообщаться со строителями того парка;
- не скупитесь на материалы. Катание на скейте, самокате, роликах или BMX — сложно прогнозируемое действие, и лучше, если у вас будет более высокий запас прочности в конструкции;
- в момент закупки материалов в магазине или на рынке вы можете их сразу отдать на распил. Но будьте готовы, что это всё равно вас не избавит от «подгонки» деталей друг к другу в момент строительства;
- деревянные детали вашей будущей рампы имеет смысл пропитать и защитить различными составами, которые помогут избежать внезапного возгорания, деформации или коррозии;
- на каждой стадии (будь то фундамент, установка основания, возведения радиусов и укрывание фанерой) лучше лишний раз перепроверить размеры, изгибы и соединения;
- чтобы вывести правильные радиусы вам точно потребуется профессиональный райдер или парковый строитель. От того, насколько грамотно будет рассчитана эта величина, зависит безопасность и комфорт вашего катания;
- не спешите: если это ваша «первая» рампа, лучше потратить на неё больше времени;
- каркас бывает двух типов: из бруса или из фанеры. Перемычки, как правило, делаются из доски, а сверху укладывается фанера, толщиной 9 мм или 12 мм. Все листы должны быть плотно подогнанны друг к другу, чтобы не было стыков больше 3 мм и не более 1-2 мм по высоте. Для коупинга (труба для скольжения) используется труба диаметром 57 мм;
- для успокоения души и гармонизации дизайна рампу можно будет покрасить;
- устанавливать мини-рампу лучше всего на ровное и твёрдое покрытие (бетон, асфальт, плитка). Если у вас газон или земля, тоже не страшно, можно подложить пеноблоки;
- чтобы мини-рампа простояла дольше, нужно пропитать доску огнебиозащитой, а фанеру использовать ламинированную с сетчатым рифлением 1-го сорта, чтобы она не была скользкой. Также её можно поставить под очень маленьким уклоном, чтобы стекала вода.
Фото: tcekh.ru
Денис: Основные ошибки и недочёты при строительстве мини-рампы — использование некачественных материалов (фанера, саморезы), неправильные радиусы (обычно очень резкие) и в целом пропорции фигуры (длинный транзит, например).
Ухаживать за мини-рампой особо не нужно, просто иногда проверяйте надёжность креплений и саморезов. Ничего не должно болтаться и торчать.
Если вы – большой любитель что-то собирать с нуля и фанат скейтбординга, почему бы не попробовать сделать себе и доску? Подробнее о том, что нужно учесть и какие детали приобретать, читайте здесь.