Как построить рампу для катания на скейте на даче. Советы строителя

Если вы или ваши дети очень любите скейтбординг, почему бы не построить рампу для катания прямо у себя на даче? Конечно, если вам позволяют место и ресурсы. Сегодня мы расскажем, что важно учесть при строительстве, чтобы рампа получилась идеальной.

Денис Мархасин основатель компании по строительству скейтпарков «Цех» Построить мини-рампу для катания можно из металла и даже бетона, но возьмём оптимальный вариант — дерево (доска и фанера). Это самый простой, быстрый и экономичный способ.

С чего начать

Для начала нужно определиться с размерами. Это зависит от нескольких факторов: на чём вы катаетесь и какой уровень вашего катания. Если вы новичок или имеете небольшой опыт, я бы рекомендовал строить рампу высотой не более 0,7 м. Также это идеально для детей. Ширину можно выбрать исходя из бюджета и свободного участка.

Обычно ширина мини-рампы рассчитывается из размера листа фанеры. То есть ширина будет кратна 1,2 м. Минимальную ширину лучше делать 2,4 м. Длина такой мини-рампы от 6,5 до 8,5 м.

Если хотите наслаждаться звуком грайндов (скольжений), прибавляйте по 1,2 м.

Если вы – опытный райдер, можно ставить разноуровневую рампу. Это добавит разнообразие к катанию, и ваш скилл будет расти быстрее. Все эти параметры больше подходят под скейт, начальный уровень роликов и самоката. Для BMX размеры должны быть намного больше.

Фото: tcekh.ru

Строить самостоятельно или нанимать профессионалов?

Итак, вы определились с местом на участке, нарисовали примерный эскиз, поскольку это вам позволяет навык черчения средней школы, и приценились к затратам на материалы с логистикой. Теперь перед вами два варианта: действительно строить всё самостоятельно или заказать у компании, которая может построить рампу за вас.

Денис: Я больше за второй вариант. Процесс постройки рампы, это как построить себе дом или даже кровать. Можно прикинуть материал, найти инструмент и начать эксперимент. В итоге может получиться так, что вы потратите много времени (хотя будет весело, плюс получите опыт) и средств (так как изначальный расчёт может оказаться неверным), и совсем не факт, что вам понравится конечный результат.

Как построить рампу самостоятельно

Если вам хочется всё же сделать всё самим, методика должна быть примерно следующей:

для начала покажите ваши наброски людям, которые знают толк в катании. Так вы сможете увидеть огрехи в дизайне, а может, и полностью пересмотрите концепцию;

сходите на скейтбордические или самокатные соревнования и сравните профессионально построенную рампу со своей. Возможно, вы что-то упустили. Кроме этого, вы сможете понять, из каких материалов она сделана. А планом «фул хауз» будет, если вам удастся пообщаться со строителями того парка;

не скупитесь на материалы. Катание на скейте, самокате, роликах или BMX — сложно прогнозируемое действие, и лучше, если у вас будет более высокий запас прочности в конструкции;

в момент закупки материалов в магазине или на рынке вы можете их сразу отдать на распил. Но будьте готовы, что это всё равно вас не избавит от «подгонки» деталей друг к другу в момент строительства;

деревянные детали вашей будущей рампы имеет смысл пропитать и защитить различными составами, которые помогут избежать внезапного возгорания, деформации или коррозии;

на каждой стадии (будь то фундамент, установка основания, возведения радиусов и укрывание фанерой) лучше лишний раз перепроверить размеры, изгибы и соединения;

чтобы вывести правильные радиусы вам точно потребуется профессиональный райдер или парковый строитель. От того, насколько грамотно будет рассчитана эта величина, зависит безопасность и комфорт вашего катания;

не спешите: если это ваша «первая» рампа, лучше потратить на неё больше времени;

каркас бывает двух типов: из бруса или из фанеры. Перемычки, как правило, делаются из доски, а сверху укладывается фанера, толщиной 9 мм или 12 мм. Все листы должны быть плотно подогнанны друг к другу, чтобы не было стыков больше 3 мм и не более 1-2 мм по высоте. Для коупинга (труба для скольжения) используется труба диаметром 57 мм;

для успокоения души и гармонизации дизайна рампу можно будет покрасить;

устанавливать мини-рампу лучше всего на ровное и твёрдое покрытие (бетон, асфальт, плитка). Если у вас газон или земля, тоже не страшно, можно подложить пеноблоки;

чтобы мини-рампа простояла дольше, нужно пропитать доску огнебиозащитой, а фанеру использовать ламинированную с сетчатым рифлением 1-го сорта, чтобы она не была скользкой. Также её можно поставить под очень маленьким уклоном, чтобы стекала вода.

Фото: tcekh.ru

Денис: Основные ошибки и недочёты при строительстве мини-рампы — использование некачественных материалов (фанера, саморезы), неправильные радиусы (обычно очень резкие) и в целом пропорции фигуры (длинный транзит, например).

Совет строителя. Если вы решите довериться профессионалам, при выборе компании обязательно смотрите на ранее сделанные подобные проекты. Некоторые ориентируются только на цену, но это не совсем правильно. Часто люди покупают и ставят «подешевле да побольше», а потом боятся кататься в такой рампе. Через пару сезонов мини-рампа начинает гнить, разваливаться и в итоге только отнимает пространство. Пара красивых фоточек для социальных сетей не оправдывает её предназначение.

Ухаживать за мини-рампой особо не нужно, просто иногда проверяйте надёжность креплений и саморезов. Ничего не должно болтаться и торчать.

Если вы – большой любитель что-то собирать с нуля и фанат скейтбординга, почему бы не попробовать сделать себе и доску? Подробнее о том, что нужно учесть и какие детали приобретать, читайте здесь.