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2 примера, когда спортсмены нарушают режим и не ведут ЗОЖ

Правда ли спортсмены ведут здоровый образ жизни: 2 фактора, которые заставляют задуматься
Елена Истягина-Елисеева Алия Нургалеева
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Правда ли спортсмены ведут здоровый образ жизни
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Заглянуть в фастфуд после тренировки — не так уж и стыдно.
Действительно ли профессиональные спортсмены ведут здоровый образ жизни?

Разбираемся вместе с экспертом по спортивному менеджменту и праву.

Многие привыкли думать, что профессиональные спортсмены соблюдают строгий режим питания без каких-либо послаблений. Но оказывается, даже в период соревнований и на сборах, когда рацион имеет колоссальное значение, эти принципы часто не соблюдаются. Мы нашли тому несколько подтверждений.

<a href="https://www.championat.com/authors/6067/1.html">Елена Истягина-Елисеева</a>
Елена Истягина-Елисеева
зампред Комиссии ОП РФ по физкультуре и популяризации ЗОЖ, научный руководитель НИУ ВШЭ

Во время Кубка мира по плаванию в бассейне «Олимпийский» в том же фастфуде можно было встретить весь цвет мирового плавания: от Майкла Фелпса до Евгения Коротышкина.

Для поддержания хорошей физической формы спортсменам важно придерживаться определённой диеты. Но в силу высоких нагрузок и стресса многие пренебрегают этими правилами. Например, российская гимнастка Ляйсан Утяшева признавалась, что 15 лет назад заедала спортивную депрессию сладким и поправилась более чем на 20 кг.

Вредные перекусы как источник дополнительных калорий

Например, в сфере единоборств немало тех, кто нарушает диету. Так, легенда борьбы, трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин предпочитает кавказскую кухню и считает, что борец должен много и сытно есть.

То же самое мы наблюдаем у пловцов. Дело в том, что во время плавания расход калорий существенно возрастает — тренирующимся требуется энергия не только на физическую активность, но и на поддержание температуры тела в воде. Вместе с тем заметно повышается аппетит. Поэтому после тренировки многие перекусывают тем, что попадается под руку.

Елена: Я училась в академии физической культуры в смешанной группе «борцы-стрелки-гимнасты». И была очень удивлена, когда увидела пловцов после тренировки в кафе с фастфудом. Да-да, спортсменам не чужд фастфуд, и потребляют его зачастую с большим удовольствием и в больших количествах.

Почему профессиональные спортсмены часто едят пиццу (особенно после соревнований), рассказали в статье.

«Маргарита» на толстом. Почему пицца становится частью спортивного питания «Маргарита» на толстом. Почему пицца становится частью спортивного питания

Вредные привычки из детства

Среди гимнастов, акробатов, танцоров много язвенников, отмечает эксперт. Спортсмены «ранней специализации» сталкиваются с необходимостью контролировать вес и питание с детства. Но часто родители не успевают проследить за тем, что и когда ест их ребёнок. Здесь появляется соблазн «нахвататься» до или после тренировки батончиков. Рано или поздно питание всухомятку приводит к гастроэнтерологическим проблемам. Поэтому гастрит и прочие «радости» часто начинаются ещё в юности.

Конечно, очень много и тех, кто внимательно следит за количеством и качеством потребляемых калорий и даже нанимает профильных специалистов. Плюс сейчас всё больше тренеров обращают внимание на питание подопечных, индивидуально составляют меню и стараются не только компенсировать затраты организма, но и решить конкретные задачи спортсмена. Но в целом вопрос питания остаётся самостоятельным выбором каждого.

На самом деле сверхконтроль за своим рационом и образом жизни может привести к опасным для здоровья последствиям. Как именно, читайте в материале.

Обратная сторона ЗОЖ. Непредсказуемые последствия правильного питания Обратная сторона ЗОЖ. Непредсказуемые последствия правильного питания
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