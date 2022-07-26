Правда ли спортсмены ведут здоровый образ жизни: 2 фактора, которые заставляют задуматься

Заглянуть в фастфуд после тренировки — не так уж и стыдно.

Действительно ли профессиональные спортсмены ведут здоровый образ жизни?



Разбираемся вместе с экспертом по спортивному менеджменту и праву.

Многие привыкли думать, что профессиональные спортсмены соблюдают строгий режим питания без каких-либо послаблений. Но оказывается, даже в период соревнований и на сборах, когда рацион имеет колоссальное значение, эти принципы часто не соблюдаются. Мы нашли тому несколько подтверждений.

Елена Истягина-Елисеева зампред Комиссии ОП РФ по физкультуре и популяризации ЗОЖ, научный руководитель НИУ ВШЭ Во время Кубка мира по плаванию в бассейне «Олимпийский» в том же фастфуде можно было встретить весь цвет мирового плавания: от Майкла Фелпса до Евгения Коротышкина.

Для поддержания хорошей физической формы спортсменам важно придерживаться определённой диеты. Но в силу высоких нагрузок и стресса многие пренебрегают этими правилами. Например, российская гимнастка Ляйсан Утяшева признавалась, что 15 лет назад заедала спортивную депрессию сладким и поправилась более чем на 20 кг.

Вредные перекусы как источник дополнительных калорий

Например, в сфере единоборств немало тех, кто нарушает диету. Так, легенда борьбы, трёхкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин предпочитает кавказскую кухню и считает, что борец должен много и сытно есть.

То же самое мы наблюдаем у пловцов. Дело в том, что во время плавания расход калорий существенно возрастает — тренирующимся требуется энергия не только на физическую активность, но и на поддержание температуры тела в воде. Вместе с тем заметно повышается аппетит. Поэтому после тренировки многие перекусывают тем, что попадается под руку.

Елена: Я училась в академии физической культуры в смешанной группе «борцы-стрелки-гимнасты». И была очень удивлена, когда увидела пловцов после тренировки в кафе с фастфудом. Да-да, спортсменам не чужд фастфуд, и потребляют его зачастую с большим удовольствием и в больших количествах.

Почему профессиональные спортсмены часто едят пиццу (особенно после соревнований), рассказали в статье.

Вредные привычки из детства

Среди гимнастов, акробатов, танцоров много язвенников, отмечает эксперт. Спортсмены «ранней специализации» сталкиваются с необходимостью контролировать вес и питание с детства. Но часто родители не успевают проследить за тем, что и когда ест их ребёнок. Здесь появляется соблазн «нахвататься» до или после тренировки батончиков. Рано или поздно питание всухомятку приводит к гастроэнтерологическим проблемам. Поэтому гастрит и прочие «радости» часто начинаются ещё в юности.

Конечно, очень много и тех, кто внимательно следит за количеством и качеством потребляемых калорий и даже нанимает профильных специалистов. Плюс сейчас всё больше тренеров обращают внимание на питание подопечных, индивидуально составляют меню и стараются не только компенсировать затраты организма, но и решить конкретные задачи спортсмена. Но в целом вопрос питания остаётся самостоятельным выбором каждого.

На самом деле сверхконтроль за своим рационом и образом жизни может привести к опасным для здоровья последствиям. Как именно, читайте в материале.