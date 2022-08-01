9 возможных причин, почему кружится голова. Объясняет врач

Ирина Дворкина врач общей практики Почему кружится голова и что с этим делать?

Головокружение — это ощущение потери равновесия. Во время приступа вы можете почувствовать, что вращаетесь сами или что мир вокруг вас совершает необычные колебания. Причина системного головокружения — поражение вестибулярного анализатора, внутреннего уха, отвечающего за ощущения положения тела. Несистемное головокружение — психогенное — субъективно, обычно люди описывают разные ощущения, но не классическое вращение. Например, туман перед глазами, неустойчивость, боязнь упасть и другие.

Головокружение может быть симптомом многих состояний.

Истинное головокружение

Вызывается поражением рецепторов внутреннего уха, воспринимающего и передающего в мозг информацию о положении и движении головы и тела в пространстве.

Истинное головокружение проявляется иллюзией движения собственного тела или окружающих предметов, может сопровождаться тошнотой, рвотой, повышенным потоотделением, чувством страха, нарушением равновесия, ощущением нечёткости зрения из-за ритмичного колебания глаз.

Мигрень

При вестибулярной мигрени классические симптомы — сильная головная боль, чувствительность к свету и шуму, звон в ушах, нечёткость зрения, тошнота и рвота — сочетаются с головокружением. Обязательно сообщите врачу, если у вас были эпизоды головокружения.

Стресс

Выброс адреналина во время стресса может вызвать сужение кровеносных сосудов. В сочетании с учащённым сердцебиением кровь перекачивается менее эффективно, что приводит к головокружению и даже предобморочному состоянию.

Низкое давление

Головокружение — один из симптомов гипотензии. Это связано с недостаточным кровоснабжением головного мозга. Особенно голова кружится, когда человек стоит, так как приток крови к мозгу в таком положении меньше.

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Ортостатический коллапс

При резком изменении положения тела — подъёме или приседе — кровь не успевает поступить к мозгу в достаточном объёме, из-за чего самочувствие может резко измениться. Обычно происходит потемнение в глазах, головокружение, а в некоторых случаях может произойти обморок.

Синдром Меньера

Классическая триада симптомов — тошнота, ухудшение слуха в одном ухе, тиннит (низкочастотный «шум» в ухе) или ощущение заложенности уха — в сочетании с неоднократными приступами головокружения называется синдромом Меньера. Приступы длятся по несколько часов, в течение которых человек вынужден находиться в постели, проходят самостоятельно.

Заболевания внутреннего уха

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) — сложное название, которое означает буквально смещение крошечных частиц кальция с их нормального местоположения и накопление во внутреннем ухе. В это время внутреннее ухо посылает в мозг сигналы о движениях головы и тела, что помогает сохранить равновесие. Состояние может возникнуть по неизвестной причине и может быть связано с возрастом.

Возрастные изменения

Иногда к головокружению могут приводить проблемы с кровообращением, вызванные атеросклерозом, и замедление обработки сигналов во внутреннем ухе. Но не стоит относиться к этому легкомысленно, списывая всё на возраст, — под маской головокружения может прятаться серьёзная болезнь.

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Алкогольное отравление

На фоне алкогольного отравления нарушается работа вестибулярного аппарата и слухового нерва. Ухудшается проведение нервных импульсов в мозге, из-за чего человек испытывает проблемы с координацией и головокружение.

Что сделать, чтобы облегчить головокружение

Чтобы облегчить симптомы головокружения при их появлении и уменьшить частоту их возникновения, можно:

лежать неподвижно в тихой тёмной комнате, чтобы уменьшить ощущение вращения пространства вокруг;

следить за движениями головы, двигать ею осторожно и медленно;

когда чувствуете головокружение, стараться сразу найти место, чтобы присесть;

включать свет, если вы встаёте ночью;

спать со слегка приподнятой головой на двух и более подушках;

вставать с кровати медленно или некоторое время сидеть, прежде чем встать;

постараться расслабиться — тревога может усугубить головокружение.

Не рекомендуется:

наклоняться, чтобы поднять вещи, вместо этого приседайте, не опуская головы вниз;

задирать голову, например, дотягиваясь до высокой полки или смотря на какой-либо предмет сверху.

Если голова кружится постоянно, не затягивайте и как можно скорее обратитесь к врачу. Он сможет поставить точный диагноз и назначить соответствующее лечение.