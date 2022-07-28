Если заметить их вовремя, можно скорректировать образ жизни и немного продлить молодость.

6 сигналов организма, которые говорят о том, что вы начали стареть

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, к. м. н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom Как понять, что вы начали стареть? На какие изменения организма обратить внимание?

Старение представляет собой комплекс биологических изменений, возникающих по мере естественного развития на протяжении всей жизни. В современном мире этот процесс — предмет многочисленных научных исследований.

Наблюдая за собой ежедневно, мы не всегда можем рассмотреть признаки старения. Зато почувствовать возрастные изменения рано или поздно приходится каждому. Рассказываем о шести признаках, которые говорят о том, что организм начал стареть.

Скованность движений

С возрастом становится трудно выполнять те действия, которые были привычными на протяжении многих лет. Возникают боли в мышцах и суставах, последние теряют подвижность. Также снижается тонус мышц и тканей, это сказывается не только на работе опорно-двигательного аппарата, но и на мочеполовой и сердечно-сосудистой системах.

Набор веса и сопутствующие заболевания

Далеко не каждый с возрастом приобретает нарушения работы щитовидной железы. Однако, по данным НМИЦ эндокринологии Минздрава России, проблемы с щитовидной железой есть почти у 40% россиян. Кроме того, сбои в обменных процессах приводят к набору веса — кроме случаев, когда другие заболевания не позволяют поправиться.

Проблемы с сосудами

С возрастом замедляются межклеточный обмен и кровообращение. Можно заметить частый озноб, покалывание в кончиках пальцев. Варикозное расширение вен тоже не редкость для пожилых людей. А также проблема накопления жидкости и отёки. Как вывести лишнюю воду из организма, мы уже рассказывали — читайте по ссылке ниже.

Ухудшение работы мозга

Чем старше мы становимся, тем выше риск когнитивных расстройств, связанных с замедлением обмена веществ и нарушением работы нервной системы. Проявляется это в ухудшении памяти, синдромах болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Нервная система очень чувствительна к нарушению обменных процессов. Из-за этого замедляются нервные процессы, что приводит к снижению инициативности, трудоспособности, внимания, развивается эмоциональная неустойчивость, нарушается сон. Также отмечаются изменения в психике, ухудшение характера.

Проблемы с пищеварением

Сбои в работе желудочно-кишечного тракта, нарушения стула нередко появляются в старшем возрасте. Дело в том, что со временем снижается не только количественный состав, но и разнообразие кишечной микрофлоры. Это приводит к ряду проблем не только с ЖКТ, но и с эндокринной и иммунной системой (более 90% иммунных клеток находятся в кишечнике). Также нарушается усвоение питательных веществ, витаминов, микроэлементов.

Изменения кожи

Конечно же, старение организма проявляется и во внешних изменениях: появляются морщины, стареет кожа рук и шеи, могут проступать пигментные пятна.

Уровень медицины растёт с каждым годом, врачи открывают новые и новые технологии, позволяющие лечить сложные заболевания. Тем не менее проблема раннего старения всё ещё существует. Поэтому важно тщательно следить за здоровьем и регулярно проходить обследования, чтобы вовремя выявить опасные изменения и скорректировать их. Подробнее о привычках, которые помогут продлить молодость, читайте по ссылке.

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