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Как накачать попу как орех в домашних условиях и быстро — видео тренировки

Быстрая тренировка для красивых ягодиц. 5 крутых базовых упражнений
Светлана Ибрагимова Евгения Левитан
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Быстрая тренировка для попы
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Вам понадобится всего пять минут.

Идеальные ягодицы и подтянутые ноги – мечта многих девушек. И чтобы начать воплощать её в реальность, нужно регулярно тренироваться. Если вы новичок в спорте и только планируете начать заниматься, попробуйте нашу короткую тренировку. Она может стать для вас первым шагом к телу мечты.

Евгения Левитан
Евгения Левитан
фитнес-тренер, блогер

Эту тренировку можно выполнять как на улице, так и дома. Займёт она всего пять минут.

Для выполнения упражнений вам понадобятся небольшие отягощения. Если гантелей у вас нет, возьмите бутылки по 1,5 литра и просто наполните их водой.

Присед с шагом в сторону

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, возьмите в руки отягощения и зафиксируйте их перед собой.
  • Сделайте широкий шаг в правую сторону и выполните присед. Колени сгибаются до угла 90 градусов. Спину держите ровно.
  • Вернитесь в исходное положение, а затем повторите движение влево.
  • Чередуйте ноги во время выполнения.

Работайте 45 секунд, а затем отдохните 15.

Фото: istockphoto.com

Реверанс

Техника выполнения

  • Встаньте ровно, в каждую руку возьмите отягощение.
  • Сделайте шаг накрест назад и уходите в присед так, чтобы оба колена сгибались под прямым углом. Колено рабочей ноги за носок не выходит.
  • Вернитесь в исходное положение, повторите на другую сторону.

Работайте 45 секунд, а затем отдохните 15.

Фото: istockphoto.com

Ягодичный мостик

Техника выполнения

  • Лягте на коврик, ноги согните в коленях. Отягощения положите на живот и зафиксируйте их руками.
  • Поднимите таз вверх, в верхней точке сначала разведите колени в стороны, затем сведите их вместе.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение.

Работайте 45 секунд, а затем отдохните 15.

Фото: istockphoto.com

Махи ногой вверх

Техника выполнения

  • Встаньте на четвереньки с упором на локти.
  • Согнутую в колене правую ногу поднимите вверх и опустите вниз, не касаясь коленом пола.
  • Повторите всё сначала. Работайте медленно.

Делайте по 30 секунд на каждую ногу, отдых между подходами – 15 секунд.

Фото: istockphoto.com

Отведение бедра в сторону

Техника выполнения

  • Встаньте на четвереньки с упором на локти.
  • Отведите правую ногу вбок и вверх.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите движение сначала. Работайте медленно, без рывков.

Делайте по 30 секунд на каждую ногу. Отдых между подходами — 15 секунд.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений и комментарии Евгении смотрите в видео.

Ударные пять минут окончены, и если вы новичок, для начала этого хватит. Если вы чувствуете в себе силы, сделайте пять таких кругов. Но помните, что для более серьёзных результатов вам понадобится много времени. Тело мечты – это в первую очередь большая работа. И не только в тренажёрном зале, но и над питанием.

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