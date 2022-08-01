Быстрая тренировка для красивых ягодиц. 5 крутых базовых упражнений

Идеальные ягодицы и подтянутые ноги – мечта многих девушек. И чтобы начать воплощать её в реальность, нужно регулярно тренироваться. Если вы новичок в спорте и только планируете начать заниматься, попробуйте нашу короткую тренировку. Она может стать для вас первым шагом к телу мечты.

Евгения Левитан фитнес-тренер, блогер Эту тренировку можно выполнять как на улице, так и дома. Займёт она всего пять минут.

Для выполнения упражнений вам понадобятся небольшие отягощения. Если гантелей у вас нет, возьмите бутылки по 1,5 литра и просто наполните их водой.

Присед с шагом в сторону

Техника выполнения

Встаньте прямо, возьмите в руки отягощения и зафиксируйте их перед собой.

Сделайте широкий шаг в правую сторону и выполните присед. Колени сгибаются до угла 90 градусов. Спину держите ровно.

Вернитесь в исходное положение, а затем повторите движение влево.

Чередуйте ноги во время выполнения.

Работайте 45 секунд, а затем отдохните 15.

Фото: istockphoto.com

Реверанс

Техника выполнения

Встаньте ровно, в каждую руку возьмите отягощение.

Сделайте шаг накрест назад и уходите в присед так, чтобы оба колена сгибались под прямым углом. Колено рабочей ноги за носок не выходит.

Вернитесь в исходное положение, повторите на другую сторону.

Работайте 45 секунд, а затем отдохните 15.

Фото: istockphoto.com

Ягодичный мостик

Техника выполнения

Лягте на коврик, ноги согните в коленях. Отягощения положите на живот и зафиксируйте их руками.

Поднимите таз вверх, в верхней точке сначала разведите колени в стороны, затем сведите их вместе.

Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение.

Работайте 45 секунд, а затем отдохните 15.

Фото: istockphoto.com

Махи ногой вверх

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки с упором на локти.

Согнутую в колене правую ногу поднимите вверх и опустите вниз, не касаясь коленом пола.

Повторите всё сначала. Работайте медленно.

Делайте по 30 секунд на каждую ногу, отдых между подходами – 15 секунд.

Фото: istockphoto.com

Отведение бедра в сторону

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки с упором на локти.

Отведите правую ногу вбок и вверх.

Вернитесь в исходное положение и повторите движение сначала. Работайте медленно, без рывков.

Делайте по 30 секунд на каждую ногу. Отдых между подходами — 15 секунд.

Тренировка окончена. Подробное выполнение упражнений и комментарии Евгении смотрите в видео.

Ударные пять минут окончены, и если вы новичок, для начала этого хватит. Если вы чувствуете в себе силы, сделайте пять таких кругов. Но помните, что для более серьёзных результатов вам понадобится много времени. Тело мечты – это в первую очередь большая работа. И не только в тренажёрном зале, но и над питанием.