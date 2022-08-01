Что нужно успеть сделать до конца лета. Чек-лист «Чемпионата»

У вас есть ещё целый месяц, чтобы проводить тёплое время года активно и весело.

Как пелось в песне, лето – это маленькая жизнь. В романтичное и тёплое время года можно успеть сделать абсолютно всё, и прошедшие июнь и июль многие наверняка использовали максимально продуктивно. Любители много ходить пешком уже сносили не одну пару кроссовок, нахаживая по паркам и улицам по 10 тыс. шагов. Дачники ездили каждые выходные к себе в загородные дома и уже успели собрать первый урожай. Экстремалы прокатились на всём, на чём только можно. А любители полежать на берегу моря наверняка уже съездили в отпуск или прямо сейчас пакуют чемоданы в ожидании своего рейса.

А задавались ли вы когда-нибудь вопросом, всё ли я успел сделать за лето? Ведь есть совершенно очевидные активности, про которые в пылу азарта попробовать что-то новое мы забываем. Например, успели ли вы за это лето съесть арбуз и приготовить себе окрошку хотя бы один раз? А встречали ли вы закат, сидя в парке с мороженым? А искупаться, пока тепло, успели?

Кстати, любители окрошки найдут в этой статье отличный рецепт этого летнего супа.

Если какой-то из этих пунктов потерялся, наш чек-лист для вас. Загрузите его себе в смартфон или, если вы больше любите атмосферное шуршание карандаша и бумаги, распечатайте. С ним вы точно успеете сделать самые важные вещи, а может быть, даже больше!

Фото: «Чемпионат»

Скачать чек-лист можно по этой ссылке. И желаем вам самого продуктивного августа!