Где покататься на сапах в Москве. 7 мест с красивым видом

Летом 2022 года Москву продолжает захватывать водная лихорадка. Вид спорта, который появился в России в 2014 году, продолжает бурно развиваться, а ещё приобретать новых фанатов и любителей. Конечно, мы говорим о сап-бордах. Сегодня мы подскажем места, где в Москве можно взять в аренду доску и попробовать на ней устоять. Не переключайтесь, информация точно будет полезной к изучению.

Москва — большой и серьёзный город, где всё так или иначе регламентировано. Взять сап и выйти, например, в акваторию Москва-реки просто так не получится. Но в столице есть несколько акваторий, куда можно легко добраться, чтобы зайти в воду с доской.

Подробнее о том, как встать на сап, если вы новичок, читайте в этой статье.

«Сап Клаб», Серебряный Бор

По праву считается самым популярным местом в Москве, куда люди стремятся попасть на водную прогулку. Покататься могут взрослые и дети от 12 лет. В стоимость включены инструктаж по технике безопасности и основам гребли, а также аренда оборудования. Во время увлекательной прогулки вас будет сопровождать инструктор. Старт на пляже №2, не перепутайте!

Сколько это стоит: 1800 рублей за 1,5 часа.

Протяжённость тура: 3,4 км.

Уровень: лёгкий.

Расписание: ежедневно 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.

Let’s Ride, Борисовские пруды

Относительно молодой спот, где рады всем любителям надувных досок. Можно отметить, что туда несложно добраться и пейзажи вокруг довольно живописны. В стоимость входят аренда оборудования и подробный инструктаж. Также организаторы обещают питьевую воду во время сплава, дождевики на случай непогоды, фотосъёмку и пикник после прогулки.

Сколько это стоит: в будни – 1500 рублей, а в выходные – 2000 рублей за два часа.

Протяжённость тура: от 3 до 5 км (в зависимости от темпа группы).

Уровень: лёгкий.

Расписание групп: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.

Строгинская пойма

Интересна тем, что там несколько разных точек, где вы можете арендовать сап либо взять индивидуальный урок – SupZone, Suppoint Club, Sup Surf Moscow. Это значит, что вы будете меньше привязаны ко времени, и возможностей, соответственно, будет больше.

Сколько это стоит: от 500 до 4500 рублей в зависимости от места и тарифа.

Продолжительность: в зависимости от тарифа.

Уровень: лёгкий.

Расписание: лучше посмотреть на месте или на сайте спота.

Царицыно

Царицыно всегда был одним из красивейших и старинных парков Москвы с удивительной историей. В парке умиротворённая атмосфера, тишина и всеобъемлющее спокойствие. Прогулка на сапах там больше похожа на медитацию. В стоимость включены аренда оборудования и занятие с инструктором.

Сколько это стоит: в будни — 1500 рублей, а в выходные — 2000 рублей за два часа.

Уровень: лёгкий.

Расписание: ежедневно с 10:00 до 20:00.

Фото: istockphoto.com

Воронцовские пруды

Это комплекс из пяти искусственных водоёмов. Пруды являются частью усадьбы «Воронцово», куда вход абсолютно бесплатный. К сожалению, там пока нет организованных и благоустроенных спотов, но кататься можно.

Сколько это стоит: бесплатно, но нужен свой сап.

Продолжительность: определяете сами.

Уровень: лёгкий.

Расписание: определяете сами.

Вейк-клуб «Малибу», зона отдыха «Рублёво»

Это тихое и спокойное место, которое не имеет большого человеческого трафика. Там вы сможете полноценно отдохнуть и насладиться прогулкой по воде.

Сколько это стоит: 1000 рублей в час, а абонемент от 10 часов — 7000 рублей.

Продолжительность: выбираете сами.

Уровень: лёгкий.

Расписание: определяете сами.

Спот в Парке 850-летия Москвы, Марьино

Он появился не так давно, и, вероятно, о нём пока никто не знает, кроме местных. Как бы то ни было, посетить парк точно стоит, а прокатиться в его районе на надувной доске — отличная идея. В стоимость входят аренда оборудования и инструктаж.

Сколько это стоит: 2500 рублей за 1,5 или два часа.

Протяжённость тура: 6 и 8 км.

Уровень: спорт и релакс.

Расписание: вторник-пятница 10:00-18:00; суббота-воскресенье 10:00, 14:00, 18:00.