Прокачиваем всё тело фитнес-резинками. 5 эффективных упражнений от фитнес-модели

Фитнес-резинки не только популярный, но ещё и очень эффективный снаряд для тренировок дома и на улице. Резинки с разным сопротивлением помогут отлично прокачать пресс, руки и ноги. А если вам слишком легко заниматься с одной, можно добавить вторую, чтобы усложнить упражнение.

Внимательно следите за тем, чтобы во время занятия резинки не соскальзывали на суставы, это может быть травмоопасно.

Алёна Доманская фитнес-модель, блогер Для этой тренировки вам понадобятся две резинки с комфортным для вас сопротивлением — длинная и короткая.

Разгибания на трицепс

Техника выполнения

Фиксируем длинную фитнес-резинку на турнике, она должна находиться над вашей головой. Встаём ровно, таз чуть отводим назад, ноги немного сгибаем в коленях. Пресс напряжён.

Хватаемся за свободный конец снаряда, локоть работающей руки плотно прижимаем к корпусу.

Тянем фитнес-резинку вниз на выдохе.

На вдохе возвращаемся в исходное положение. Следим за тем, чтобы локоть был зафиксирован во время выполнения, им мы не раскачиваем.

Делаем три подхода по 12 повторений на каждую руку.

Махи руками вперёд и вбок

Техника выполнения

Фиксируем один конец длинной резинки под стопой. Второй конец берём в руку, которой будем работать. Стоим ровно, спина прямая. Свободной рукой можно схватиться за опору, чтобы сохранять равновесие.

Делаем мах рукой вбок: она чуть согнута в локте, стараемся поднять её до параллели с полом.

Возвращаемся в исходное положение и тут же делаем мах перед собой. Рабочую руку чуть сгибаем в локте и стараемся вывести её до параллели с полом.

Повторяем.

Делаем три подхода по 12 повторений на каждую руку.

Горизонтальная тяга двумя руками

Техника выполнения

Фиксируем длинную резинку на опоре так, чтобы можно было схватиться за концы снаряда двумя руками. Встаём ровно, таз чуть отводим назад, ноги немного согнуты в коленях. Спина прямая.

Берёмся обеими руками за концы фитнес-резинки. На вдохе тянем руки к себе, локти при этом прижимаем к корпусу, стараемся ими не раскачивать.

На выдохе возвращаемся в исходное положение.

Делаем четыре подхода по 15 повторений.

Махи ногами

Техника выполнения

Надеваем короткую резинку чуть выше колен. Следим, чтобы она ни в коем случае не сползала на суставы, это может быть травмоопасно! Держимся за опору двумя рукам, ноги чуть согнуты в коленях, таз отведён назад.

На выдохе делаем мах прямой ногой назад, чувствуя натяжение резинки.

На вдохе возвращаемся в исходное положение. Во время подхода рабочую ногу на пол не опускаем.

Делаем четыре подхода по 15 повторений на каждую ногу.

Локоть-колено

Техника выполнения

Ложимся на коврик, короткую резинку фиксируем на стопах. Поясница прижата к коврику, руки — за головой.

Подтягиваем правое колено к груди и тянемся к нему локтем левой руки. Чувствуем натяжение резинки.

Возвращаемся в исходное положение и повторяем движение на другую сторону. Во время подхода ноги на пол не опускаем.

Делаем три подхода по 30 повторений.

Эта тренировка отлично разнообразит привычные занятия в спортзале, ведь вы всегда сможете выйти на улицу. Помните, что залог красивой фигуры — это не только упражнения, но ещё и здоровое питание.

Больше о тренировках дома с фитнес-резинками читайте в статье по ссылке.