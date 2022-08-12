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5 эффективных упражнений с фитнес-резинкой на всё тело для женщин в домашних условиях для начинающих

Прокачиваем всё тело фитнес-резинками. 5 эффективных упражнений от фитнес-модели
Алёна Доманская Маргарита Иванникова
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Прокачиваем всё тело фитнес-резинками
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Этот снаряд сможет стать отличной альтернативой тренажёрам.

Фитнес-резинки не только популярный, но ещё и очень эффективный снаряд для тренировок дома и на улице. Резинки с разным сопротивлением помогут отлично прокачать пресс, руки и ноги. А если вам слишком легко заниматься с одной, можно добавить вторую, чтобы усложнить упражнение.

Внимательно следите за тем, чтобы во время занятия резинки не соскальзывали на суставы, это может быть травмоопасно.

<a href="https://www.championat.com/authors/6001/1.html">Алёна Доманская</a>
Алёна Доманская
фитнес-модель, блогер

Для этой тренировки вам понадобятся две резинки с комфортным для вас сопротивлением — длинная и короткая.

Разгибания на трицепс

Техника выполнения

  • Фиксируем длинную фитнес-резинку на турнике, она должна находиться над вашей головой. Встаём ровно, таз чуть отводим назад, ноги немного сгибаем в коленях. Пресс напряжён.
  • Хватаемся за свободный конец снаряда, локоть работающей руки плотно прижимаем к корпусу.
  • Тянем фитнес-резинку вниз на выдохе.
  • На вдохе возвращаемся в исходное положение. Следим за тем, чтобы локоть был зафиксирован во время выполнения, им мы не раскачиваем.

Делаем три подхода по 12 повторений на каждую руку.

Махи руками вперёд и вбок

Техника выполнения

  • Фиксируем один конец длинной резинки под стопой. Второй конец берём в руку, которой будем работать. Стоим ровно, спина прямая. Свободной рукой можно схватиться за опору, чтобы сохранять равновесие.
  • Делаем мах рукой вбок: она чуть согнута в локте, стараемся поднять её до параллели с полом.
  • Возвращаемся в исходное положение и тут же делаем мах перед собой. Рабочую руку чуть сгибаем в локте и стараемся вывести её до параллели с полом.
  • Повторяем.

Делаем три подхода по 12 повторений на каждую руку.

Горизонтальная тяга двумя руками

Техника выполнения

  • Фиксируем длинную резинку на опоре так, чтобы можно было схватиться за концы снаряда двумя руками. Встаём ровно, таз чуть отводим назад, ноги немного согнуты в коленях. Спина прямая.
  • Берёмся обеими руками за концы фитнес-резинки. На вдохе тянем руки к себе, локти при этом прижимаем к корпусу, стараемся ими не раскачивать.
  • На выдохе возвращаемся в исходное положение.

Делаем четыре подхода по 15 повторений.

Махи ногами

Техника выполнения

  • Надеваем короткую резинку чуть выше колен. Следим, чтобы она ни в коем случае не сползала на суставы, это может быть травмоопасно! Держимся за опору двумя рукам, ноги чуть согнуты в коленях, таз отведён назад.
  • На выдохе делаем мах прямой ногой назад, чувствуя натяжение резинки.
  • На вдохе возвращаемся в исходное положение. Во время подхода рабочую ногу на пол не опускаем.

Делаем четыре подхода по 15 повторений на каждую ногу.

Локоть-колено

Техника выполнения

  • Ложимся на коврик, короткую резинку фиксируем на стопах. Поясница прижата к коврику, руки — за головой.
  • Подтягиваем правое колено к груди и тянемся к нему локтем левой руки. Чувствуем натяжение резинки.
  • Возвращаемся в исходное положение и повторяем движение на другую сторону. Во время подхода ноги на пол не опускаем.

Делаем три подхода по 30 повторений.

Эта тренировка отлично разнообразит привычные занятия в спортзале, ведь вы всегда сможете выйти на улицу. Помните, что залог красивой фигуры — это не только упражнения, но ещё и здоровое питание.

Больше о тренировках дома с фитнес-резинками читайте в статье по ссылке.

Идеально для новичка: как тренироваться дома с фитнес-резинкой Идеально для новичка: как тренироваться дома с фитнес-резинкой
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