12 фобий, с которыми мы можем столкнуться в любой день. Как им противостоять

Наша ежедневная жизнь, хотим мы того или нет, связана с разными стрессами. С одной стороны выступают физические раздражители, с другой — ментальные.

Многие стрессовые ситуации могут привести к психологическим травмам, страхам и фобиям, которые остаются с нами на неопределённый срок. Бывает так, что подобные состояния могут «проходить» самостоятельно, а иногда требуется и вмешательство специалистов. Рассказываем о фобиях, с которыми некоторые сталкиваются каждый день.

Фобии — расстройство психики, при котором человек оказывается в тревожном состоянии постоянно преследуемого страха без особой причины. Такую реакцию организма могут вызывать определённые объекты, действия или обстоятельства. Несмотря на то что это чувство иррационально и часто не имеет под собой оснований, оно неотступно. На сегодняшний день учёные установили и описали более 500 видов разных фобий.

Алёна Королёва трансперсональный психолог и гипнотерапевт Фобия не обязательно может преследовать нас из детства, её можно приобрести с годами. Это очень живой процесс. Такое состояние может укрепиться или исчезнуть через определённый травматический опыт. Также возможно замещение другими переживаниями или страхами. Ещё возможно их усугубление с годами.

Атаксофобия — боязнь грязи

Люди, у которых есть этот страх, боятся загрязнений в любых проявлениях. В моменте выражается в виде повышенной нервозности, а иногда и нервных припадков с возможной агрессией.

Гаптофобия – боязнь прикосновений

Часто при описании этой фобии можно встретить и другие названия: афефобия или тиксофобия. Так или иначе, всё сводится к тому, что это боязнь прикосновений со стороны окружающих людей. Боязнь распространяется не только на случайных прохожих, но и на близких (в случае тяжелого состояния фобии). Специалисты объясняют гаптофобию стремлением защитить своё личное пространство.

Антропофобия — боязнь людей

Эту разновидность страха иногда считают синонимом социофобии. Часто находится в симбиозе с боязнью критики и заниженной самооценкой. Люди, страдающие от антропофобии, постоянно находятся в навязчивом состоянии неприязни и стресса при взаимодействии с людьми, особенно с незнакомыми.

Вестифобия — боязнь одежды

Люди, обладающие подобным страхом, предпочитают носить минимальное количество одежды на себе. Для них идеальное решение — ходить голыми. У одних возникает чувство, что одежда чересчур их сковывает, другие категорически не любят прикосновений к своей коже.

Известны случаи, когда вестифобия проявляется в виде сильной аллергии.

Справиться со страхом и тревогами помогает спорт. Как это работает, рассказали вместе с психологом по ссылке ниже.

Эйсоптрофобия — боязнь отражения в зеркале

В повседневной жизни сложно избежать ситуаций, когда мы случайно сталкиваемся со своим отражением. Причём это могут быть не обязательно отражения в зеркалах. Это становится довольно серьёзной проблемой для некоторых людей. При наличии тяжелой формы заболевания человек не может переносить свой вид на фотографиях.

Фенгофобия — боязнь солнечного света

Может показаться, что это больше шутка и история про вампиров в реальной жизни. Сложно поверить, но это правда. Порой можно встретить людей, для которых комфортнее заниматься любыми делами в тёмное время суток. Днём они либо спят, либо скрываются в тёмных помещениях.

Винофобия — боязнь перед употреблением вина

Подобное человеческое поведение способен объяснить толковый словарь психиатрических терминов Блейхера и Крука, в котором говорится, что это навязчивый страх употреблять вино.

Алёна: Жить с любой фобией можно, если мы про неё знаем, понимаем и принимаем. Тем более, если она нас не беспокоит. У винофобии есть другой формат отклонения — страх принимать соки и любые продукты, которые имеют свойство брожения. В этом случае возникает другой страх — страх испорченных продуктов, особенно, жидкостей, которые через брожение могут переходить в состояние алкоголя.

Фото: unsplash.com/@cwmonty

В случае, когда все вокруг пьют вино, это не обязательно будет отпугивать человека. Скорее будет пугать то, что ему могут подлить вино, заставить выпить за компанию или случайно сказать, что «там» сок. Человек боится быть обманутым, и это сказывается на ощущении присутствия в коллективе.

Поэтому люди, обладающие винофобией, обычно маркируют свои бокалы, не употребляют продукты, которые стояли на солнце больше часа или простояли в холодильнике больше суток (соки, например).

Херофобия — боязнь счастья или отвращение к нему

Фобии призваны мешать человеку спокойно наслаждаться жизнью, а в этом случае переходят все границы. Так, обладатели этого страха необязательно находятся всё время в плохом настроении и не всегда запрещают себе радоваться отдельным моментам существования. Просто они всячески избегают тех активностей, которые могут их обрадовать или сделать счастливыми. Концертные площадки, места общественного питания, спортивные площадки, путешествия — это всё не про них.

Алёна: Херофобия — довольно популярная тема сегодня. Сейчас людям стыдно много радоваться, стыдно встречать с улыбкой солнце или день. Вообще, все страхи и фобии очень активизировались и обострились весной 2020 года. Поэтому отвращение к счастью — как защитная реакция: не видеть счастья, потому что мы не заслужили.

Фото: istockphoto.com

С такими людьми надо контактировать определённым образом — необходимо вести себя как обычно. Если человек говорит, что ему «неприятно», просто не поднимать эти темы.

Гравидофобия — боязнь встречи с беременной или с беременностью

В теории, даже самые агрессивные представители философии «чайлдфри» оправдывают себя тем, что у них есть гравидофобия. Этот вид страха скорее эфемерен и способен проходить со временем.

Трихофобия — боязнь попадания волос на одежду и видимые поверхности

Находка «чужого» волоса на вашей одежде со стороны ревнивого и близкого трихофоба лишь меньшая часть этой фобии. Люди испытывают колоссальный дискомфорт от вида одиноких волосков, которые обнаруживаются на близлежащих поверхностях, и особенно в тарелке с едой.

Филофобия — страх влюбиться

Название фобии насквозь пропитано романтичностью, хотя на самом деле за ней стоят действительно масштабные психосоматические процессы защиты, которые человек выработал после негативного или трагического любовного опыта в прошлом. Фобия довольно «популярна» в современном обществе, поскольку её проблематику поднимают в своём творчестве известные деятели культуры.

Клаустрофобия – боязнь замкнутых пространств

Алёна: Сейчас очень сильно участились случаи клаустрофобии, агорафобии и страхи, связанные с посещением мест с большим скоплением людей.

Рекомендации специалиста

Когда человек понимает, что появляются дискомфорт, тревога, паническая атака, учащается сердцебиение и дыхание, то в первую очередь необходимо понять:

что ничего страшного нет, всё нормально, а реакция — это проявление защитной реакции тела на травматичный опыт, который сложился годами или, возможно, после определённого момента;

осознать, является ли «случай» тем, который я готов принять и жить с ним. Не травмирует ли этот опыт меня? Экологично ли это по отношению к моему окружению и близким? «Я готов с этим жить, но близкие не готовы» — тогда надо смотреть, насколько вам важно мнение близких;

необходимо обратиться к специалисту, который практикует гипнотерапию, психотерапию, психологию или НЛП. Вам понадобятся любые инструменты, которые помогают работать с фобиями.

Все фобии лечатся. Одни поддаются лечению дольше, другие — быстрее. Иногда фобии можно проработать, в этом нет ничего страшного. Зато потом жизнь становится более свободной, комфортной, открытой и без привязки к страхам.

Важно также уметь самостоятельно справляться со своими эмоциями и освобождаться от лишнего.

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