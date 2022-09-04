Как достигать своих целей, если семья беспрерывно требует внимания

Редкие счастливчики легко совмещают счастливую семейную жизнь и карьеру. Для всех остальных это настоящее испытание. Где же находить мотивацию, силы и время для достижения целей, когда семья беспрерывно требует внимания?

Катерина Акман основатель Международной Академии Бизнес-Коучинга 2WIN, автор методологии «Целостное влияние» Идея о том, что нужно обязательно посвящать одинаковое количество времени работе и семье, мне кажется опасной. Счастливые бизнес-леди, которые развивают бизнес, воспитывают детей, заботятся о муже и не забывают о себе — чаще всего миф, который создаёт комплекс неполноценности у нормальных женщин. Не факт, что для счастья нужно равномерно распределять время и силы на все сферы жизни. Баланс совсем не в этом.

Определитесь с приоритетами

Нужно понять, что для человека важнее, и в зависимости от этого строить свою жизнь. Часто случается, что самому важному достаётся самый низкий приоритет. Это и ведёт к дисбалансу. Как узнать, что у вас на самом деле в приоритете? Очень просто. Посмотрите, на что вы тратите больше времени. Если большую часть дня вы тратите на решение профессиональных задач — значит, для вас в приоритете работа. А если основное время уходит на общение с близкими, приоритет — семья.

Фото: unsplash.com/@jessicarockowitz

Можно бесконечно говорить о том, что семья для вас на первом месте, но если большую часть времени вы посвящаете своему делу, то работа и то, что она даёт — это ваш ключевой приоритет. Я знаю, что такой подход может вызвать осуждение. Кто-то скажет: «Я всё время работаю, не вижу семью, но только для того, чтобы мои дети ни в чём не нуждались. Значит, благополучие семьи — для меня самое важное».

Нужно признаться: если большая часть жизни посвящена работе, то получается, что в приоритете именно она. Это не хорошо и не плохо, просто вы выбираете такую жизнь.

Человек, который хочет постоянно проводить время с детьми, но при этом заставляет себя работать, — несчастен. Тот, кто хочет развиваться, но считает себя обязанным каждый день посвящать семье, тоже не очень доволен своей жизнью. Нужно быть честным с самим собой: тогда сложится баланс, соответствующий внутренним желаниям и потребностям.

Итак, если у вас есть семья, она, конечно, будет требовать внимания. Это нормально. При этом, если ваши цели выходят за рамки семьи и требуют от вас сил и энергии, чтобы сохранить устойчивость и чувствовать себя уверенно, необходимо договориться с членами семьи и, главное, с самим с собой о приоритетах. Чтобы не было неоправданных ожиданий и чтобы ваша семья стала не ограничителем, а поддержкой.

Семья как мотивация для карьеры

Поддержка родных очень часто может быть основой для карьерного роста, вдохновлять на новые свершения и помогать решать сложные задачи.



Насколько сильной будет поддержка, зависит от того, какого партнёра для жизни вы выбрали и каким партнёром для жизни вы являетесь сами. Партнёр в семье — это тот, кто принимает другого не как набор функций, которыми должны обладать жена или муж, а как человека, с которым вместе создаётся настоящее и будущее.

Фото: unsplash.com/@hannahbusing

Партнёрству способствует наличие общих целей, доверие, умение слушать и слышать и платиновое правило. Оно гласит «Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Для партнёрских отношений необходимо, чтобы вы понимали, какого отношения к себе ожидает ваш партнёр. И, что очень важно, донесли до партнёра свои пожелания.

Важно быть готовыми к тому, что процесс познания друг друга и партнёрская сонастройка могут занять годы. Демонстрируйте, что это для вас важно, тогда с большей вероятностью получите то, что хотите.

Как распределить время для семьи и отдыха

Важно понять, что нет одного правильного решения, как грамотно распределить время для семьи и личного и профессионального развития. У всех разные приоритеты и потребности. Только сам человек знает, каким должно быть его идеальное расписание. Несмотря на это, есть несколько правил, которые подходят для всех.

Заранее планировать отдых

Это время можно провести с семьёй или посвятить своему хобби. Главное, спланировать, когда и как проводить свободное время, раньше чем будет составлен список рабочих задач. Иначе весь день займёт работа, которая, как известно, никогда не заканчивается.

Уделять время себе

Вкладывая силы в семейное счастье и работу, нельзя забывать о себе. В расписании всегда должно быть время, посвящённое тому, что важно лично для вас. Для кого-то это будет профессиональное развитие: посещение курсов, чтение специализированной литературы и даже задачи, которые не успел выполнить в рабочий день. Для других — хобби, общение с близкими, спа-процедуры.

Что делать, если семью обижает недостаток внимания

Это нормально, что наши близкие требуют внимания — они нас любят и хотят больше времени проводить вместе. Но почему тогда они обижаются?

Обида — это нереализованные ожидания. Скорее всего, члены семьи предполагали, что ваша жизнь будет проходить одним образом, а в реальности всё оказалось по-другому, и им сложно оправдать такое положение дел.

Понимая это, вы можете наладить отношения. Главное, что можно для этого сделать, – максимально чётко договариваться, как будет организована ваша жизнь, и строго исполнять свои обещания. Например, когда вы будете работать, а когда — проводить время с родными. Если у вас не получилось выполнить обещание, признайте это и отметьте, что вы стараетесь уделять семье больше внимания.

Часто близкие люди могут обижаться, потому что чувствуют себя ненужными и обделёнными. Даже если в силу причин работа для вас сейчас в приоритете, нужно показать, что члены семьи для вас тоже очень важны. Расскажите родным, что они получат из-за того, что временно лишатся вашего внимания. Объясните, что вы работаете над тем, чтобы уделять им больше времени и облегчить их положение. Например, если вы строите карьеру, а ваш партнёр вынужден решать все домашние проблемы, обеспечьте достаточный уровень заработка, чтобы снять бытовые вопросы и дать второму члену семьи возможность заниматься чем-то важным для него.

Подробнее об эффективности планирования читайте по ссылке ниже.

Где же черпать силы, чтобы совмещать семью и достижение личных целей

Это очень важный вопрос. Часто бывало так, что в то время, которое я планировала провести с близкими, приходилось решать рабочие задачи. Так получилось, что даже в ночь после рождения ребёнка я должна была работать: нужно было срочно закончить важный проект. Но, как ни странно, я не испытывала негативных эмоций. Потому что знала, для чего я это делаю.

В моменты, когда сложно и слишком много всего наваливается, я спрашиваю себя: «Чей это выбор?». Ответ всегда один: «Мой. Это мой путь. Я знаю, для чего это делаю». Именно этот вопрос всегда помогает мне вернуть себе ответственность, найти силы и продолжать своё дело.

Пытаясь совместить семью и карьеру, не нужно ориентироваться на клише: «Для женщины самое главное — семья» или «У мужчины на первом месте должна быть работа». Нужно быть честным с самим собой. Выбирать то, к чему лежит душа, заниматься тем, что действительно интересно. Тогда цели будут достигаться легче, эффективнее и, конечно, с большим удовольствием.

А если достигаторство — это не про вас, обратите внимание на эти простые вещи, которые сделают вас чуточку счастливее.