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7 болезней, когда нельзя есть овощи

При каких заболеваниях нельзя есть овощи. Разбираемся с гастроэнтерологом
Рустем Садыков
При каких болезнях лучше не есть овощи
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Случаи, когда, казалось бы, полезные продукты могут нанести вред организму.

Мы не можем объединить овощи в одну группу, ведь они совершенно разные и по составу, и по свойствам (как полезным, так и вредным). Кроме того, польза и вред одного овоща может отличаться в зависимости от способа его приготовления, поэтому сказать прямо: вам нельзя капусту, лук и чеснок – не получится.

<a href="https://www.championat.com/authors/6071/1.html">Рустем Садыков</a>
Рустем Садыков
врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, клинический фармаколог

Рассказывает, при каких заболеваниях и какие овощи могут нанести вред.

Сахарный диабет

Заболевание, которое не только вызывает различную симптоматику у разных людей, но и предполагает специальные нормы потребления сахаров для каждого пациента. Однако есть категория продуктов, которые не рекомендуется употреблять при этом синдроме.

Контроль сахара в крови нужно проводить по разным направлениям. Одно из основных, конечно, питание. О том, какие продукты помогут регулировать уровень сахара в крови, рассказали по ссылке ниже.

7 продуктов, которые помогут контролировать уровень сахара в крови 7 продуктов, которые помогут контролировать уровень сахара в крови

Например, овощи, содержащие слишком большое количество крахмала и сахаров. Их определяют по гликемическому индексу. Не рекомендуется употреблять продукты, с гликемическим индексом выше 50–70%. К таким овощам относим картофель, свёклу, морковь, тыкву. Некоторые врачи также рекомендуют исключить из рациона помидоры, но это достаточно индивидуально.

Гастрит и рефлюкс

Многие овощи содержат большое количество витамина С, который при попадании в пустой желудок раздражает слизистую. Соответственно, при гастрите, язве, рефлюксе не рекомендуется натощак есть сырые овощи: капусту, томаты, болгарский перец, лук и чеснок, хрен.

Фото: unsplash.com/@markusspiske

Аналогичное ограничение действует для пациентов с язвенным колитом и синдромом раздражённого кишечника.

СИБР и СИГР

Несмотря на то что синдром избыточного бактериального роста и синдром избыточного грибкового роста не всегда считаются официальным диагнозом, люди, которые от них страдают, знают, что лучше не баловаться продуктами-пребиотиками и овощами с большим количеством сахаров (картофель, помидоры, морковь, свёкла, болгарский перец).

Заболевания желчного пузыря

При образовании камней в желчном пузыре и патологиях протоков осторожным стоит быть с потреблением горечей: чеснок, лук, щавель, зелёные листовые овощи, горчица, многие травы содержат горечи.

Тромбообразование и повышенная свёртываемость крови

Не рекомендуется употреблять те продукты, которые усиливают свёртываемость, – листовые овощи, крестоцветы (капуста белокочанная, пекинская, брокколи).

Фото: unsplash.com/@chris_dion

Для каждого конкретного случая и патологии могут быть свои противопоказания, причём зависят они не только от заболевания, но и от индивидуальных показателей отдельного пациента.

Стоит отметить, что от многих заболеваний, например, от образования тромбов, не застрахованы даже профессиональные спортсмены. Откуда они возникают и как этого избежать, рассказали по ссылке ниже.

Чем опасны тромбы и как избежать их возникновения, объяснила врач Чем опасны тромбы и как избежать их возникновения, объяснила врач
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