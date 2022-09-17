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ПП-оладьи на кефире — с чем их лучше есть, чтобы не навредить фигуре

Как приготовить полезные оладьи дома. Пошаговый рецепт с фото
Тереза Данилова Елена Доронкина
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Как приготовить полезные оладьи дома
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Они станут отличной альтернативой панкейкам и традиционным блинчикам.

Оладьи — традиционное утреннее блюдо. Можно ли сделать его ещё и полезным, если вы следите за фигурой? Безусловно да. Достаточно заменить часть ингредиентов на низкокалорийные аналоги. Сейчас осень, а это значит, что сезонные овощи, такие как тыква и кабачок, всегда есть на прилавках. Почему бы не использовать их в меню?

Чтобы выбрать правильные ингредиенты для ПП-оладий, используйте наименее калорийные продукты. К примеру, кефир с жирностью не более 1,5%. Главное — продукт должен быть натуральным без вкусовых добавок, красителей и сахара.

Далее — яйца. Так как белок жирный и калорийный, добавлять в оладьи его не стоит. Лучше возьмите желток. Как вариант можно приготовить оладьи полностью без яиц, во вкусе сильной разницы не будет. Что касается муки, сегодня в магазинах представлен достаточно большой ассортимент полезных аналогов: кукурузная, гречневая и овсяная. Какая из них полезнее, читайте в статье по ссылке.

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Желательно не добавлять в оладьи сахар, либо добавить, но в небольшом количестве. Кстати, заменить сахар можно на свежие фрукты, например, бананы – они придадут достаточно сладости.

Для пышности добавьте в блюдо немного соды или разрыхлителя.

Жарить оладьи необходимо на сковороде с минимальным количеством масла, а в идеале — запечь их в духовке, так они будут менее калорийны.

Попробуйте приготовить кабачковые оладьи — они содержат минимум калорий, при этом много витаминов и полезных веществ.

Вам понадобятся:

  • кабачок или цукини — 2 шт.;
  • кукурузная или гречневая мука — 250 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • творог обезжиренный — 250 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • масло растительное.

С помощью блендера смешиваем творог, яйца, соль и сахар. Кабачки или цукини моем, снимаем кожуру. Трём на тёрке (желательно на мелкой). Сок не сливаем, выкладываем массу в творог с яйцами и солью и перемешиваем всё до однородной массы. Добавляем туда же муку с разрыхлителем, получившуюся массу опять тщательно перемешиваем.

Сковороду с антипригарным покрытием разогреваем, смазываем растительным маслом и ложкой выкладываем тесто, формируя оладьи. Обжариваем их с двух сторон до золотистого цвета на небольшом огне.

В качестве соуса можно использовать низкокалорийную сметану с зеленью (например, петрушкой или укропом). Готово!

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