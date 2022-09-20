У такой воды очень много целебных свойств, но пить её можно не всем.

6 минеральных источников в России, куда можно съездить поправить здоровье

В России насчитывается более 300 курортов, где применяется лечение минеральной водой с разным составом. Мы собрали наиболее популярные из них.

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицины, нутрициолог Рассказывает, какими свойствами обладает минеральная вода и где её можно попить.

Минеральными водами называют сложные растворы, в них присутствуют различные вещества в виде газов, молекул, ионов. Насыщенные минеральные воды применяют для профилактики и лечения различных заболеваний. Принимать можно внутрь и наружно в виде лечебных ванн, ингаляций.

Важно! Лечебные минеральные воды употребляют по показаниям, курсами и лишь после назначения врача. Они меняют естественную среду кишечника, стимулируют выработку ферментов.

Избыток минеральных солей особенно опасен при болезнях почек и сердечно-сосудистой системы, которые сопровождаются высоким артериальным давлением, отёками. Сульфатная вода опасна при состояниях дефицита кальция, например, при остеопорозе. Хлоридная вода противопоказана при гипертонической, желчнокаменной болезни.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, язвенной болезни, гастритах опасно употребление минеральных вод, которые насыщены углекислым газом. Магниевая минеральная вода имеет мочегонный, желчегонный эффект, она противопоказана при наличии мелких конкрементов в почках, желчном пузыре.

Популярные минеральные источники в России

Кавказские Минеральные Воды

С XIX века и до наших дней наибольшей популярностью пользуются Кавказские Минеральные Воды, где насчитывается свыше 300 природных источников. Вокруг них появились города-здравницы: Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск.

При болезнях системы пищеварения, печени, в борьбе с нарушениями обменных процессов помогают углекислые соляно-щелочные воды Ессентуков. Нарзаны Кисловодска помогают при заболеваниях дыхательной, нервной систем, кишечника, системы кровообращения.

Железноводск считается главным «почечным» курортом нашей страны. Отличительная особенность местных минеральных вод – минимальное содержание хлористого натрия, а это при питьевом применении минимизирует риск раздражения почечной ткани, выпадения фосфатов.

Кисловодск Фото: istockphoto.com

Минеральные источники Кабардино-Балкарии

На курорте «Нальчик» насчитывается 18 минеральных источников. Из них для внутреннего применения предназначена метановоазотная, щелочная, слабоминерализованная вода «Нальчик». Она отличается повышенным содержанием органических веществ, кремниевой кислоты. Помогает при хроническом гастрите, язве желудка, двенадцатиперстной кишки, холецистите, гепатите (хроническом).

Курорт «Нальчик» Фото: kurortnalchik.ru

Карельские минеральные воды

Местные «Марциальные воды» богаты железом. Попробовать целебную воду можно лишь на курорте. После розлива в бутылки, железо, содержащееся в ней, окисляется и выпадает в осадок, вода утрачивает свои свойства. Местные минеральные воды показаны при железодефицитной анемии, заболеваниях ЦНС, крови, опорно-двигательного аппарата.

Фото: РИА Новости

Алтайские минеральные воды

Наибольшей популярностью на Алтае пользуется водный курорт «Белокуриха». Аналогов местной минералке нет. Она богата кремнием, азотом, благотворно действует на мочеполовую, эндокринную, нервную системы, органы пищеварения, систему кровообращения.

Белокуриха Фото: vk.com/kurortbelokurikha

Минеральные воды Краснодарского края

Местные сероводородные минеральные источники эффективны в лечении гинекологических заболеваний и болезней опорно-двигательного аппарата, а также улучшают кровообращение.

Санаторий «Горячий ключ» в Краснодарском крае Фото: san-gk.com

Сергиевские минеральные воды

В Самарской области расположен Сергиевский курорт. Местные минеральные воды отличаются особым составом – гидрокарбонатно-сульфатные маломинерализованные магниево-кальциевые воды со средней концентрацией сероводорода. Они используются для лечения заболеваний системы кровообращения, опорно-двигательного аппарата, гинекологических, дерматологических заболеваний.

Сергиевские Минеральные Воды Фото: vk.com/public127176545

Пользу для здоровья можно получить не только от минеральных источников, но и от термальных. Кстати, их в нашей стране тоже очень много. О том, куда можно съездить в холодное время года, читайте здесь.