Как сделать полезные заготовки на зиму. 2 простых и вкусных рецепта

Соли в них можно добавить гораздо меньше, чем обычно добавляют в покупные.

Елена Доронкина нутрициолог, основательница сервиса по доставке фруктов, овощей и правильного питания Как правильно законсервировать овощи на зиму?

Осень, пожалуй, самое подходящее время для заготовок на зиму, чтобы радовать себя и своих близких вкусными и полезными сюрпризами. Среди самых популярных методов заготовок – заморозка, сушка и консервация. В этой статье поговорим о последнем.

Консервация — один из самых популярных методов продления жизни фруктам и овощам. Но всё нужно делать по правилам, иначе есть риск создать проблемы со здоровьем себе и своим близким. При неправильной консервации можно заработать ботулизм — сильнейшее пищевое отравление из-за токсинов бактерий. Они появляются в местах с небольшим количеством кислорода, что и может обеспечить консервная банка.

Споры ботулиновых бактерий зарождаются в почве, а потом оседают на фруктах, овощах, ягодах и грибах. Во время промышленного производства консервов бактерии погибают по ряду причин, одна из которых — нагрев высокими температурами (до 130 градусов). Но в домашних условиях, которые, разумеется, отличаются от производственных, они способны выделять опасный яд. Среди продуктов, которые особенно опасны в плане содержания палочки ботулизма, — огурцы, перец, баклажаны, абрикосы и черемша.

Наша задача — научиться не только безопасно консервировать продукты, но и сохранять в них максимальную пользу. Ведь в готовых консервах в магазине сложно проконтролировать, например, уровень соли. В этом плюс домашнего консервирования: вы сами можете регулировать количество соли и её качество. Например, заменить обычную поваренную на гималайскую или морскую. Подробнее о том, какая соль полезнее, читайте в статье по ссылке.

В первую очередь стоит помнить о чистоте кухни и посуды, в которой вы собираетесь выполнять работу.

Как правильно консервировать овощи и фрукты

Отбирайте самые свежие продукты без гнили и какой-либо порчи.

Обязательно стерилизуйте банки для консервирования.

Мойте продукты до консервации очень тщательно. Лучше несколько раз.

Смешивайте продукты со специями и травами.

Добавляйте белую сухую соль крупного помола, хорошо подойдёт морская.

Также продлить срок хранения помогут листья вишни и смородины.

Не забывайте проверять банки с консервированными продуктами на предмет брака.

Два полезных рецепта заготовок

Ягодная

Ягоды богаты витаминами, полезными веществами и макроэлементами. Хорошо подойдут клубника, чёрная смородина, клюква, вишня и черника.

Удалите мятые ягоды и тщательно промойте оставшиеся в воде. Ополосните кипятком. Высушите и поместите в стеклянную посуду. Перетрите ягоды 1:1 с сахарным песком вручную или в комбайне. После перелейте их в стерилизованные стеклянные банки и крепко закройте крышкой.

Хранить их лучше в холодильнике всю зиму.

Овощная

Лучше всего сохраняются витамины в солёных и квашеных овощах. Если вы любите разные овощи, подойдёт микс из кабачков, лука, перца, моркови, томата и чеснока.

Почистите овощи и тщательно их промойте. Порежьте их кубиками и потушите в кастрюле с толстым дном. Когда они станут мягкими, посолите. Подготовьте банки, разложите в них овощной микс и плотно закройте крышками. Поставьте банки вверх дном на 10 часов, после чего можете переместить их в холодильник на хранение.

Такие домашние консервы полезны для организма, так как содержат магний, кальций и флавоноиды.