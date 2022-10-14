Чем заняться дома, когда всё уже переделали. 5 оригинальных и полезных идей

Если вы привыкли к активному образу жизни и общению, но по каким-то причинам вынуждены сидеть дома и не знаете, чем себя занять, – вдохновляйтесь нашими идеями.

Вероника Тюрина психолог, коуч, гештальт-терапевт Фактически любая деятельность, подразумевающая собой некое занятие, может стать спасательным кругом при нестабильном внутреннем состоянии. Для этого уже не обязательно идти на завод точить станки, достаточно выбрать то, что вызывает приятные эмоции и приносит пользу.

Научитесь пользоваться всеми функциями бытовых приборов. Скорее всего, вы применяете не все. Например, в кофемашине: если вы обычно делаете себе американо, а капучинатор не используете, пришло время сделать себе полноценный напиток, освоив новый несложный навык.

Обновите резюме. Это будет полезно сделать, даже если вы не ищете работу прямо сейчас. Наверняка за все эти годы у вас накопилось много нового опыта и навыков, о которых вы захотите сообщить. Перечитайте резюме свежим взглядом, повспоминайте о том, что конкретно вы смогли освоить за последние пару лет, и добавьте эти пункты.

Разберите аптечку. Ещё одно полезное занятие, о котором мы порой даже не задумываемся. А зря. Лекарства, как и продукты питания, иногда имеют свойство заканчиваться, а ещё у них может истечь срок годности. Переберите свою аптечку, выбросьте просроченные год назад препараты и составьте список, чтобы докупить недостающие позиции.

Пересмотрите старые фотографии в телефоне. Если вы никогда не перелистывали свою фотоленту в самое начало, рекомендуем попробовать. Наверняка ваш телефон с вами плюс-минус пару лет, а то и больше. А это значит, что в самом начале вы сможете найти старые снимки, повспоминать былые времена и приятные моменты, а заодно очистить память в телефоне, удалив 40 одинаковых селфи.

Сфотографируйте ненужные вещи и выложите их на продажу. Мы очень любим покупать новые вещи, но забываем избавляться от старых. Из-за этого в шкафах и на полках скапливается очень много лишнего. Как давно на балконе у вас стоит лава-лампа и сколько раз вы её включали? А кофейным сервизом на 10 персон когда пользовались в последний раз? Проведите ревизию в своём доме и оцените вещи на предмет необходимости. То, чем вы уже никогда не воспользуетесь, можно выставить на «Авито» за символическую цену. И место освободите, и выручите немного денег.

На носу выходные, поэтому рекомендуем к прочтению несколько хороших книг, которые не оставят вас равнодушными.