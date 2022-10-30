Почему не стоит сдерживать приступы рвоты. Объяснила врач

Светлана Перес сертифицированный клинический генетик, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProf Почему лучше не сдерживать рвоту?

И тошнота, и рвота — защитный механизм организма, предотвращающий повреждение желудка. Причины его появления могут быть самыми разнообразными: от расстройства желудка до болезней.

Из-за чего может тошнить

Наиболее частые причины тошноты и рвоты:

инфекция пищеварительного тракта и как следствие — нарушение его работы.

токсины (алкоголь, наркотические вещества, медикаменты и др.).

Но бывают и другие.

Кишечная непроходимость — вызывает рвоту, потому что пища и жидкость возвращаются в желудок.

Рвотный центр может активироваться при некоторых заболеваниях головного мозга или центральной нервной системы, включая инфекции (такие как менингит и энцефалит), мигренозные головные боли и нарушения, вызывающие повышение внутричерепного давления.

Органы равновесия внутреннего уха (вестибулярный аппарат) также связаны с рвотным центром. Эта связь является причиной тошноты при движении лодки, автомобиля или самолёта, а также при некоторых заболеваниях внутреннего уха (таких как лабиринтит и позиционное головокружение).

Тошнота и рвота могут возникать при метаболических изменениях в организме, например, на ранних сроках беременности, при тяжёлом неконтролируемом диабете или тяжёлой печёночной или почечной недостаточности.

Ещё более редкое состояние — синдром хронической тошноты и рвоты. То есть они не вызваны конкретным физическим или психологическим расстройством, а могут быть результатом проблемы в системе связи между мозгом и желудочно-кишечным трактом. У страдающих этим синдромом неприятные симптомы возникают не реже одного раза в неделю в течение как минимум шести месяцев и не имеют чёткой идентифицируемой причины после аналитики.

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Встречаются также тошнота и рвота, связанные с определёнными психологическими проблемами. Этот тип может быть преднамеренным, провоцируемым самим человеком. Например, люди с булимией вызывают рвоту, чтобы похудеть. Или это может быть непреднамеренно, непроизвольно; например, у детей, которые боятся ходить в школу, возникает рвота в ответ на психологический стресс.

Кроме того, тошнота может возникать во время тренировок. Почему так происходит и что с этим делать, читайте в статье по ссылке

Рвота — естественный рефлекс, который часто возникает как форма защиты от интоксикации, отёчности, сильного дисбаланса нейромедиаторов и выработки избыточных продуктов их распада.

Но каждый организм работает по-своему, и иногда для появления рвоты требуется больше времени. Например, если мы едим тяжёлые продукты в 10 часов вечера, телу может потребоваться 3–4 часа, чтобы попытаться переварить и вывести их. Но если мы пьяны — или если тело интерпретирует какое-то вещество как угрозу (например, бактерии или галлюциногены), то ощущение, которое указывает на близость рвоты, не заставит себя долго ждать.

Почему после рвоты становится легче

Почему рвота иногда почти волшебным образом заставляет нас чувствовать себя лучше? И стоит ли её сдерживать?

В организме есть процессы, способные создать иллюзию благополучия, которую мы иногда испытываем после приступа рвоты. Но это напрямую зависит от её причины. В этот момент вырабатываются эндорфины — вещества, которые возникают во время возбуждения, влюблённости, употребления определённых продуктов.

О том, как можно повысить уровень гормонов счастья, читайте в статье по ссылке

Именно из-за эндорфинов в определённых ситуациях мы чувствуем облегчение после приступа. Кроме того, в дополнение к высвобождению эндорфинов происходит и гипервентиляция организма. Это влияет на кровяное давление и частоту сердечных сокращений, вызывая чувство сродни эйфории. Такое бывает после занятий спортом, когда дыхание и давление стабилизируются, а кровь насыщается кислородом.

Стоит ли сдерживать рвоту

Позывом к рвоте организм сообщает о том, что его что-то перегружает, будь то токсины, алкоголь, избыточная жидкость или др. А если это происходит регулярно, стоит задуматься о походе к врачу — возможно, есть какие-то серьёзные нарушения в работе организма.

Помимо выброса эндорфинов, рвота помогает:

насытить организм кислородом;

очистить его от токсинов или избыточных продуктов обмена веществ;

выровнять давление.

Важно помнить, что любая рвота вызывает потерю воды и минералов (электролитов). Сильный приступ может вызвать обезвоживание и электролитные нарушения, нарушить баланс натрия и калия в нейронах. А в некоторых случаях даже привести к псевдоэпилептическому приступу.