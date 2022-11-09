3 вредные пищевые привычки, которые формируются в детстве

Здоровое пищевое поведение помогает растущему организму полноценно развиваться и защищает от многих проблем со здоровьем в будущем, в том числе от ожирения и анорексии. Если родители хотят вырастить здорового ребёнка, им следует отказаться от манипуляций, которые портят взаимоотношения ребёнка с едой. Рассказываем о трёх вредных пищевых привычках, которые формируются в детстве.

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ Посеешь привычку — пожнёшь характер, а также проблемы со здоровьем во взрослом возрасте. Культура питания ребёнка — важная составляющая его роста и развития, которая требует пристального внимания. Зачастую родители уверены, что главное — запихнуть в ребёнка побольше еды, что в корне неверно и приводит к неправильному отношению к еде.

Но это не главная ошибка, которую допускают родители. В попытках накормить ребёнка они прибегают к разным манипуляциям и ухищрениям, которые быстро прививают малышу вредную привычку. Я выделяю три самых опасных способа, формирующих у малыша негативные установки и привычки, которые он забирает с собой во взрослую жизнь.

Еда перед гаджетами

В этой ситуации работает схема отвлечения. Родители включают мультики, чтобы внимание ребёнка было сконцентрировано на экране, а в это время они смогут хоть что-то отправить ему в рот.

Когда родители кормят малыша под телевизор, они формируют у него условный рефлекс: при просмотре любого мультфильма ребёнок будет чувствовать голод и захочет перекусить.

Из-за безрежимного питания у ребёнка нарушается обмен веществ и растёт риск развития ожирения. Когда малыш приходит в детский сад, выработанный условный рефлекс нарушается, из-за чего дошкольник часто отказывается от еды в столовой, испытывает естественный голод, пока находится в садике.

Я рекомендую родителям не включать телевизор или другие гаджеты во время еды. Это правило работает как для детей, так и для взрослых, потому что такой приём пищи неосознанный и легко приводит к привычке жевать перед телевизором.

Выработайте общее правило для всей семьи, например: «Мы обедаем без телевизора и телефона, а фильм посмотрим все вместе вечером».

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Доедать всё до конца, даже если больше не хочется

Вторая ошибка родителей и причина формирования вредной привычки — ультиматумы. Родители ставят ребёнку условие: если он не поест, то лишится чего-либо или будет наказан. Например, не отпускают гулять с друзьями до тех пор, пока тарелка не будет пустой.

Частое повторение сценария провоцирует выработку установки: «Я поем и получу то, что мне нужно». При этом ребёнок может быть совершенно не голоден. Эта установка часто перерастает в пищевую привычку, которая проявляется в виде заедания стресса, так как только в еде человек видит решение всех своих проблем.

Родители не должны мотивировать ребёнка едой и ни в коем случае не должны угрожать ему из-за того, что он не ест или не в силах доесть порцию. У детей априори самые здоровые отношения с едой, потому что детский организм точно знает, когда и сколько еды ему нужно получать. Но из-за страха быть наказанным малыш будет переедать.

Не пугайте ребёнка, а старайтесь объяснить ему пользу полноценного питания. Например, расскажите о витаминах или о том, что белок куриного мяса поможет ему быть сильнее и быстрее бегать на футбольном поле. Не заставляйте доедать суп или кашу, организм сам знает, сколько еды ему достаточно. Если у ребёнка наблюдается систематическое отсутствие аппетита, тошнота или рвота, следует обратиться к врачу.

Не выходить из-за стола без десерта

Эта ситуация больше похожа на шантаж, жёсткие условия которого приучают ребёнка много есть, даже если он не голоден. Но ради сладкого придётся. Такой подход формирует сразу две проблемы: переедание и тягу к сладкому.

Повзрослев, человек будет есть что-то сладкое после каждого приёма пищи и ждать десерта как награды. Взрослые, которых в детстве кормили по принципу «торговых отношений», зачастую не могут питаться нормально, объедаются сладостями и лишены осознанности в приёме пищи.

3 важных правила питания дома

Культура приёма пищи в семье — основа ментального и физического здоровья детей и взрослых. Чтобы ребенок с детства усваивал здоровые пищевые привычки, рекомендую установить правила питания дома.

Каждый приём пищи — без гаджетов и телевизора.

Не заставляйте ребенка доедать, если он насытился.

Не заставляйте малыша есть, если он не голоден.

И, конечно же, станьте примером для своего ребёнка. Откажитесь от чипсов за вечерним просмотром сериала и от пирожных к чаю, а также введите запрет на ночные перекусы. Вместо этого начните готовить полезные и вкусные блюда, знакомьте детей со здоровой едой, рассказывайте о пользе овощей и фруктов. Пересмотрите привычное меню и наведите в нём порядок: исключите полуфабрикаты, избыток сахара, трансжиры. Наполните рацион семьи большим количеством фруктов, овощей, цельнозерновых и бобовых.

Фото: istockphoto.com

Встав на путь полноценного питания, будьте осторожны и не перегибайте палку — никогда не делите продукты на плохие и хорошие. Такое разделение может стать причиной развития одного из видов нарушения пищевого поведения — орторексии, анорексии, нервной булимии.

Если запрещать ребёнку так называемые плохие продукты, вскоре он начнёт неконтролируемо поглощать их при первой же возможности — например, когда будет в гостях у друзей или уедет учиться в другой город. Пусть на вашем обеденном столе будет место тортам и даже фастфуду, но высокого качества (домашнего изготовления) и нечасто, чтобы не нарушить общую картину питания.

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