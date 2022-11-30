Как одеваются на спорт мусульманские женщины?

Рассказываем, где покупать форму, чтобы не нарушить требования ислама.

Гульчачак Гараева стилист-имиджмейкер, блогер, балерина, владелица спортивной студии Body As Мусульманские женщины часто сталкиваются с проблемами при выборе спортивной одежды. Так как эта сфера моды развита на уровне местных брендов, то многие не понимают, где заказать вещи хорошего качества, которые не подведут во время тренировок. Расскажу, какие правила нужно учитывать при выборе спортивной одежды и каким брендам стоит доверять.

Какие правила нужно соблюдать при выборе спортивной одежды?

Спортивная мусульманская fashion-индустрия в России развита очень плохо. Есть небольшие локальные бренды, которые, помимо платьев и худи, выпускают одежду для тренировок, но чаще всего женщины выбирают объёмные вещи в сетевых магазинах.

Фото: из личного архива Гульчачак Гараевой

В последнее время среди мусульманских спортсменок появилась тенденция открывать собственные бренды одежды для тренировок, чтобы у других женщин была возможность заниматься физической активностью, соблюдая при этом религиозные установки.

Гульчачак: Мусульманка должна закрывать всё тело, кроме кистей рук и лица. Женщина не может надевать в спортзал лосины или другую обтягивающую одежду, даже если она закрывает всё тело. Однако если мы говорим о профессиональном спорте, то в широкой одежде неудобно и небезопасно выступать на соревнованиях.

Поэтому одежда для профессионального спорта может отличаться от формы любителя. Спортсменам важно придерживаться правила – полный хиджаб, а степень облегания каждая вправе выбрать для себя сама, на стыке комфорта, религиозных предписаний и правил определённого вида спорта.

Как нужно одеваться на соревнования?

Исследователи обнаружили низкий уровень участия среди мусульманских школьниц на занятиях физкультурой. Девочки реже посещают уроки физкультуры и в целом менее активны на занятиях.

Это заметнее выражено в западных странах, где школьная политика в отношении дресс-кода и взаимодействия с противоположным полом часто противоречит консервативным ценностям учащихся-мусульман. Например, мусульманок могут принуждать снимать головные уборы, чтобы они могли поучаствовать в спортивных состязаниях.

Фото: istockphoto.com

Ранее спортсменки встречались с проблемами и в профессиональной среде. Наглядным примером может стать конфликт мусульманских баскетболисток с Международной федерацией баскетбола – ФИБА.

В отличие от многих других спортивных ассоциаций, ФИБА запретила любые головные уборы шире пяти дюймов, фактически наложив вето на хиджабы.

Это правило было отменено в 2017 году после резонанса в социальных сетях и критики со стороны Национальной ассоциации студенческого спорта NCAA, которую возглавляли баскетболисты Индира Кальо и Билкис Абдул-Кадир. ФИФА, мировой руководящий орган футбола, ранее также запрещал игрокам носить хиджабы или любые другие головные уборы, но в 2014 году запрет был снят.

Первым спортивным брендом, который начал выпускать капсулу для мусульманок, стал Nike. Разработка концепции началась в 2016 году совместно со спортсменками из мусульманских стран – эмиратской фигуристкой Захрой Лари, атлеткой из Египта Манал Ростом и тяжелоатлеткой из ОАЭ Амной аль-Хаддад.

Они испытывали Nike Pro Hijab, добавляя альтернативные варианты туник, длинных кофт и штанов. Коллекция создана из специального сетчатого материала, в котором проще выступать на соревнованиях и который позволяет материалу дышать, отводить пот от кожи и блокировать ультрафиолетовые лучи.

Какие бренды создают спортивные вещи для мусульманок?

Надеемся, что со временем проблема со спортивной одеждой для мусульманок исчезнет, а заказывать форму пока можно через онлайн-магазины.

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Стилист Гульчачак Гараева рекомендует такие бренды:

Gafurzyanova Store

Российский начинающий бренд от фехтовальщицы Дианы Гафурзяновой, чья сестра Камилла – серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года в этом же виде спорта.

Фото: istockphoto.com

Диана создала магазин, основываясь на своей боли. Так как она покрытая мусульманка, то найти на рынке достойную спортивную профессиональную одежду было очень сложно. Теперь фехтовальщицы могут подобрать униформу в её онлайн-магазине.

The Giving Movement

The Giving Movement – бренд из ОАЭ, который производит одежду спортивного стиля из переработанного пластика. Подобрать форму для тренировок могут как покрытые девушки, так и светские.

Nike

У Nike есть капсула для покрытых девушек – Hijab Nike. Видя, как активно начали проявляться мусульманские девушки, они решили поддержать их своей закрытой одеждой и буркини для плавания.

SAHARA Wear

SAHARA – российский бренд повседневной одежды. В коллекции марки можно также найти те предметы гардероба, которые подойдут для любительских занятий спортом.

Al Sofia

Бренд специализируется на производстве одежды для плавания – буркини. Дизайнеры ответственно подходят к выбору тканей, которые защищают тело даже при температуре 50+.

Фото: istockphoto.com

В коллекции также есть вещи из переработанных материалов, что актуально в нынешней экологической ситуации.