«Категорически нельзя брать за шкирку!» Ветеринар прокомментировал инцидент на ЧМ

В центре внимания вот уже почти сутки скандал, произошедший на пресс-конференции с футболистом сборной Бразилии Винисиусом Жуниором. Но героем обсуждаемой встречи стал не сам игрок, а поведение его помощника, тоже Винисиуса, но уже Родригеса. Пресс-атташе некорректно обошёлся с котом.

Во время пресс-конференции перед микрофонами пушистик вальяжно лежал и отдыхал. Футболист был удивлён увиденным, но лишь улыбнулся. А вот жест его помощника вызвал шквал негативных эмоций у собравшихся в зале. Винисиус Родригес был явно недоволен новым участником: он взял животное за загривок и выкинул на пол.

Сам пресс-атташе разводил руками, как бы показывая, что не понимает в чём, собственно, дело. Винисиус тем самым закопал себя ещё больше и привлёк внимание к своей персоне зоозащитников и любителей котов.

Бразильца обвиняют в жестоком обращении с животными, пытаются привлечь к ответственности и жёстко порицают подобные действия. Пока дополнительных извинений и слов от помощника сборной Бразилии по этому инциденту не поступало.

А вот с котиком, в отличие от его обидчика, всё в порядке. Вероятно, он получит теперь большую славу и затмит на время футбольные баталии.

Почему поступок стал причиной скандала

Коты имеют особое строение скелета. Потому любые трансформации с позвоночником могут быть очень опасными.

Александр Алясов ветеринарный врач, эксперт по научной поддержке Royal Canin Видео – прекрасный пример того, как нельзя обращаться с кошкой. Как было бы правильно поступить: позвать кошку, погладить, аккуратно снять со стола, подхватив двумя руками снизу переднюю и заднюю часть тела животного. Бытует мнение, что кошек можно брать за шкирку. Этот миф связан с тем, что они носят своих котят, держа зубами за кожу в области холки. Но когда кошка вырастает, её вес в разы увеличивается, и при таком захвате кошка может испытывать крайне неприятные ощущения. А на видео её взяли не только за шиворот, но и за складку кожи вдоль позвоночника, что усугубляет ситуацию.

Второй момент: бросать кошек ни в коем случае нельзя — броски могут привести к разным последствиям для здоровья. В целом ответственное отношение к кошкам подразумевает деликатное, нежное и интерактивное взаимодействие!

Привлечь внимание животного всегда можно чем-то подвижным. Кошка с удовольствием сама спрыгнет со стола или любой другой поверхности, если возникнет интерес переместиться в другое место.

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