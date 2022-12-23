Дело не только в сидячем образе жизни.

Почему ноги отекают к концу дня и как с этим бороться? 3 рекомендации хирурга-флеболога

Армен Авакянс врач, хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Зачастую отёки ног вызваны статическими нагрузками, поскольку недостаток движения затрудняет отток крови по венам ног. Часто они проявляются вечером, например, после рабочего дня в офисе, когда венозная система нижних конечностей уже максимально перегружена из-за длительного нахождения в одном положении.

Почему ноги отекают к концу дня

Недостаток физической активности

Кровь по венам ног идёт к сердцу снизу вверх, преодолевая силу гравитации. Во время ходьбы мышцы голени сокращаются, воздействуют на сосуды и помогают оттоку крови. В неподвижном состоянии мышцы не работают, не стимулируют течение крови, из-за чего может возникнуть её застой.

Фото: istockphoto.com

Это состояние создаёт условия для формирования отёков. Они часто беспокоят офисных сотрудников, которые много времени проводят за компьютером. Ноги нередко отекают в долгих путешествиях, ведь в поезде, машине или самолёте человек сидит в одном положении и совсем не двигается.

Неудобная обувь

Туфли на слишком высоких каблуках мешают мышцам голени работать правильно. При ежедневном ношении подобной обуви они излишне напрягаются и поэтому не всегда эффективно помогают оттоку крови. Узкие туфли также ухудшают кровообращение.

По ссылке рассказали, что будет, если неправильно подобрать обувь для тренировок.

Так как кровь, движущаяся по венам ног, вынуждена непрерывно противостоять силе гравитации, появлению отёков подвержены представители так называемых стоячих профессий. Речь идёт о парикмахерах, продавцах, врачах и т. д. Из-за регулярного длительного пребывания на ногах страдает венозная система.

Фото: istockphoto.com

Беременность и гормональные изменения

Когда матка увеличивается, она начинает давить на крупные венозные сосуды в области малого таза, что затрудняет циркуляцию крови и в итоге вызывает отёки. Способствуют их появлению и гормональные изменения, свойственные этому периоду.

Как избежать отёков

Старайтесь больше ходить

На работе в течение дня делайте перерывы каждый час, вставайте со стула и больше двигайтесь. Лишний раз лучше не позвонить коллеге, а пройтись до него.

Вместо лифта используйте лестницу, а в обеденный перерыв гуляйте на улице, особенно если погода позволяет. Когда вы ходите, работают мышцы голени, а значит, улучшается отток крови.

Фото: istockphoto.com

Правильно выбирайте обувь

Повседневная обувь должны быть с широким мысом и небольшим устойчивым каблучком. Лучше выбирать ортопедическую обувь − благодаря ей ноги не отекают, не перенапрягаются и не устают.

Используйте вспомогательные средства

Для полноценной поддержки венозной системы рекомендуется носить компрессионный трикотаж. Он стимулирует отток крови, предотвращает появление отёков и таких симптомов, как тяжесть, боль, усталость в ногах.

Почему нельзя сидеть нога на ногу и как правильно. Объясняет врач

Компрессионный трикотаж нужен всем, кто ежедневно много времени проводит сидя или стоя. Его полезно использовать при тяжёлых физических нагрузках, в период беременности и в длительных поездках. Такое изделие необходимо носить, если кто-то из родственников страдает от патологий вен.

Если ноги отекают регулярно, обратитесь к флебологу. Подобный симптом может предупреждать в том числе о хронической сердечной недостаточности, заболеваниях почек, первичном или вторичном лимфостазе. После осмотра доктор определит, что именно вызывало отёки.