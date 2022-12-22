Если нет возможности улететь в жаркие страны, ловите инструкцию для тех, кто остаётся.

Почему зимой всё так уныло и как это пережить: 5 советов психолога

Оксана Васильева психолог, журналист Количество света и перепады давления опредёленно влияют на процессы в организме. Это сказывается даже на характере человека. В странах, где более мягкий климат и нет резких перепадов температур, люди более открыты к общению, жизнерадостны, много улыбаются и эмоционально стабильны.

В медицине существует термин «сезонная депрессия» или более лирическое – «синдром опадающих листьев». Стартует она осенью, когда постепенно уменьшается количество солнечных дней. Именно солнце стимулирует обменные процессы в организме, ответственные за выработку серотонина – гормона счастья. Появляются негативные эмоции, жалость к себе, проявляется ментальная и физическая заторможенность. Как помочь себе перезимовать и не поддаться унынию?

1. Восполнять недостаток солнечного света

Для этого не требуется переезжать в южные страны. Достаточно купить люминесцентную лампу. Её свечение позволит хоть немного заменить солнечные лучи. Установите на телефон приложение «Люксметр». Оно позволит измерить уровень освещённости в помещении, где вы находитесь продолжительное время. При низких показателях вы сможете добавить искусственного света.

Фото: istockphoto.com

Воспользуйтесь световым будильником. Он срабатывает за час до пробуждения и наполняет комнату мягким светом. Светотерапия работает исключительно с биологическим компонентом человека. Очень часто именно этого фактора достаточно, чтобы серость за окном никак не влияла на ваше настроение.

2. Искать источники радости

Вспомните, что приносит вам удовольствие. Именно эти вещи помогают запустить выработку гормонов радости: дофамина, окситоцина, серотонина, эндорфина. Чтение книги, прослушивание любимой музыки, просмотр комедий с друзьями. Попробуйте увеличить сеансы офлайн-общения, сократив переписку в сети.

3. Гулять и заниматься спортом

При первых солнечных лучах выходите на улицу. Делайте это в любое время года. Не забывайте и про другую физическую активность. Не обязательно выматывать себя на беговой дорожке или в спортзале. Достаточно простой зарядки. Главное – регулярность.

Фото: istockphoto.com

4. Включать в рацион фрукты и витамины

Питание также может стать дополнительным источником позитивных эмоций. Включите в меню яркие фрукты. Пусть они всегда лежат в тарелке на виду. Также стоит добавить немного тёмного шоколада. Не забывайте про витамин D, играющий не последнюю роль в выработке серотонина.

5. Тренировать позитивное мышление

Это самый сложный навык, но от его прокачки вы увидите большие результаты. Контроль своего стиля мышления отлично способствует победе над депрессивным состоянием и повышению качества жизни. Этому можно учиться самостоятельно или под контролем психолога.

Возможно, ваша депрессия вовсе не связана с зимой? Универсальные советы по преодолению хандры ищите здесь.