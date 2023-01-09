Вот как нужно готовить сырный крем-суп с брокколи. Пошаговый рецепт от шеф-повара
Идеальное блюдо для зимнего вечера.
У многих сырный суп ассоциируется с французской кухней, но первые упоминания этого блюда встречаются в Мексике и Швейцарии. Сегодня существуют разные варианты приготовления сырного супа, а я вам предлагаю свой рецепт.
Ингредиенты:
- брокколи: 250 г;
- чеснок: 1 зубчик;
- тимьян свежий: 1 веточка;
- сыр плавленый («Виола» или «Президент»): 300 г;
- лук-порей: 100 г;
- бульон куриный: 500 мл;
- шпинат: 50 г;
- соль, перец по вкусу.
Фото: istockphoto.com
Шаг 1.
Брокколи разобрать на соцветья и промыть, далее сбланшировать в кипятке. Для этого нужно воду довести до кипения, добавить немного соли и опустить в неё свежую брокколи.
Фото: istockphoto.com
Поварить три минуты на сильном огне и сразу откинуть брокколи в воду со льдом. Таким образом, цвет овоща станет ярким и насыщенным.
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Если вы используете мороженую брокколи, необходимо её разморозить при комнатной температуре без микроволновки, чтобы не превратить в кашу.
Шаг 2.
Лук-порей тщательно промыть. Белую часть нарезать тонкими кольцами, зелёная часть не понадобится.
Шаг 3.
Шпинат промыть. Если вы используете свежемороженый шпинат, то можно разморозить в микроволновке и хорошо отжать от лишней воды.
Шаг 4.
В кастрюле разогреть сливочное топлёное масло (можно заменить на оливковое или льняное). Добавить брокколи, лук-порей, чеснок целым зубчиком, тимьян.
Фото: istockphoto.com
Пассеровать пять-семь минут, удалить чеснок и тимьян, а далее залить заранее разогретым бульоном.
Совет: вместо куриного бульона можно использовать овощной или обычную воду.
Шаг 5.
Варить суп на слабом огне до полной готовности всех овощей, добавить шпинат, проварить ещё одну минуту и пробить в блендере до однородной консистенции.
Фото: istockphoto.com
Шаг 6.
Готовую массу перелить в кастрюлю, добавить плавленый сыр, тщательно перемешать венчиком.
Шаг 7.
Довести до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Довести до вкуса (соль и специи по вкусу).
Фото: istockphoto.com
Совет: все супы-пюре рекомендую доводить до вкуса именно в самом конце, так как жидкость постоянно выпаривается, а соль остаётся. Очень вкусно будет есть этот суп с хрустящим хлебцем.
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