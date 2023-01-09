Вот как нужно готовить сырный крем-суп с брокколи. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Евгений Мясников шеф-повар , автор канала о еде «Кострище» У многих сырный суп ассоциируется с французской кухней, но первые упоминания этого блюда встречаются в Мексике и Швейцарии. Сегодня существуют разные варианты приготовления сырного супа, а я вам предлагаю свой рецепт.

Ингредиенты:

брокколи: 250 г;

чеснок: 1 зубчик;

тимьян свежий: 1 веточка;

сыр плавленый («Виола» или «Президент»): 300 г;

лук-порей: 100 г;

бульон куриный: 500 мл;

шпинат: 50 г;

соль, перец по вкусу.

Фото: istockphoto.com

Шаг 1.

Брокколи разобрать на соцветья и промыть, далее сбланшировать в кипятке. Для этого нужно воду довести до кипения, добавить немного соли и опустить в неё свежую брокколи.

Фото: istockphoto.com

Поварить три минуты на сильном огне и сразу откинуть брокколи в воду со льдом. Таким образом, цвет овоща станет ярким и насыщенным.

Согреться в холода помогут эти простые рецепты полезных горячих супов.

Если вы используете мороженую брокколи, необходимо её разморозить при комнатной температуре без микроволновки, чтобы не превратить в кашу.

Шаг 2.

Лук-порей тщательно промыть. Белую часть нарезать тонкими кольцами, зелёная часть не понадобится.

Шаг 3.

Шпинат промыть. Если вы используете свежемороженый шпинат, то можно разморозить в микроволновке и хорошо отжать от лишней воды.

Шаг 4.

В кастрюле разогреть сливочное топлёное масло (можно заменить на оливковое или льняное). Добавить брокколи, лук-порей, чеснок целым зубчиком, тимьян.

Фото: istockphoto.com

Пассеровать пять-семь минут, удалить чеснок и тимьян, а далее залить заранее разогретым бульоном.

Совет: вместо куриного бульона можно использовать овощной или обычную воду.

Шаг 5.

Варить суп на слабом огне до полной готовности всех овощей, добавить шпинат, проварить ещё одну минуту и пробить в блендере до однородной консистенции.

Фото: istockphoto.com

Шаг 6.

Готовую массу перелить в кастрюлю, добавить плавленый сыр, тщательно перемешать венчиком.

Шаг 7.

Довести до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Довести до вкуса (соль и специи по вкусу).

Фото: istockphoto.com

Совет: все супы-пюре рекомендую доводить до вкуса именно в самом конце, так как жидкость постоянно выпаривается, а соль остаётся. Очень вкусно будет есть этот суп с хрустящим хлебцем.

Как вкусно приготовить брокколи на гарнир: простой пошаговый рецепт найдёте здесь