5 ошибок, которые допускает в воспитании сына герой «Аватара 2»: разбор психолога

Если вы уже успели насладиться просмотром продолжения культового «Аватара», то обратили внимание на новые сюжетные линии. Джеймс Кэмерон сделал упор на взаимоотношениях внутри семьи Джейка Салли и Нейтири. Союз стал больше, и у них появились трое своих и двое приёмных детей.
Как в любой семье, наравне со счастьем и любовью появились проблемы и недопонимания. Особенно остро они проявляются во взаимоотношениях Джейка со средним сыном, Лоаком, вступившим в период пубертата.
Желание мальчика познавать мир не находит отклик у мужественного отца и воспринимается им как непослушание. Тем более что эмоциональные, необдуманные действия Лоака приводят к трагическим последствиям.
Фото: kinopoisk
Отстаивание границ, желание быть самостоятельным часто встречает непонимание со стороны родителей. Из милого послушного малыша ребёнок превращается в настоящего сорванца. Дерзит, нарушает запреты и просто выводит из себя взрослых. Оставаться спокойным и с холодной головой сложно.
Рано или поздно каждая семья сталкивается с подростковым периодом – сложным этапом для детей и родителей. В среднем пубертат приходится на 10-17 лет. Родители жалуются на неудобного ребёнка, а дети испытывают давление от взрослых. Немудрено, что за это время можно совершить множество промахов в воспитании.
Разберём основные ошибки, которые совершают родители, когда в семье появляется подросток. Не избежала их и семья Джейка Салли.
1. Игнорирование физиологического фактора
Беззаботная жизнь детей заканчивается, когда в развитие вмешиваются гормоны. Меняется не только тело. В головном мозге активизируются гормоны, которые влияют на эмоциональное состояние. Именно они являются причиной вспыльчивости, агрессивности, плаксивости. Поэтому – не ребёнок испортился, это его организм учится жить иначе.
2. Желание воспитывать «удобного ребёнка»
Многие родители стараются подчинить подростка, диктуют ему свои условия, правила и законы. Они не считаются с его желаниями. Не спрашивают, какие у него мысли, цели, потребности, не поощряют его автономность. Наоборот, создают огромную пропасть между друг другом. Ошибка кроется и в том, что родители продолжают считать детей маленькими и неспособными к принятию решений. Позднее безвольный ребёнок может попасть под влияние дурной компании и добиться малых успехов в жизни.
Фото: kinopoisk
3. Игнорирование переживаний
Какими бы самостоятельными не старались быть дети, им важна поддержка семьи. Когда подросток делится сокровенным, он хочет встретить понимание, желание родителей ему помочь и почувствовать, что в него верят. Фразы: «Из-за этой ерунды ты страдаешь?», «Поверь, это не проблема!» – обесценивают чувства, ударяют по самооценке. Важно помнить: у детей нет жизненного опыта, поэтому многие мелочи воспринимаются ими в масштабах трагедии.
4. Ограничения и наказание
Прибегать к данным методам воспитания – чревато. Часто родители думают: «Вот меня наказывали, поэтому я вырос нормальным человеком». А кто это докажет? Эмоциональный фон подростка в таком режиме ещё больше бунтует. Ненависть растёт и порождает желание уйти из дома.
Фото: kinopoisk
5. Игнорирование личного пространства
Подростковый возраст характеризуется появлением границ: моё – значит моё, и никто не должен к нему прикасаться. Телефон, портфель, карманы, шкаф – проверка этих вещей подрывает доверие к родителям и даже к самому себе. При уважительном отношении к ребёнку такие меры не понадобятся.
Общаться с человеком, который одной ногой находится в детстве, а другой шагнул во взрослость, трудно. Тяжело мириться с их необдуманными поступками, хулиганством и агрессией. Но, как бы там ни было, уважение к подростку и его личному пространству, внимание к его чувствам, поощрение самостоятельности и отсутствие жестоких методов воспитания помогут пережить пубертат без фатальных последствий.
Возможно, история Аватара во втором фильме была бы другой, если бы Джейк Салли смог чуть глубже понять своего среднего сына.