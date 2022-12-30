Экспресс-помощь перед Новым годом. Как улучшить состояние кожи за день до праздника?

Милана Исмаилова врач-косметолог, врач-дерматовенеролог сети клиник «Подружки» Ко всем праздничным мероприятиям, как правило, готовятся заранее. Но все мы люди, нам свойственно забегаться и забыть о том, что буквально послезавтра нужно быть при полном параде: в платье, с причёской, макияжем. Но главным украшением должна быть наша кожа: гладкая, сияющая, чистая, упругая. Расскажу о том, как добиться этого с помощью мгновенных чудес современной косметологии.

Любая процедура назначается только врачом.

HidraFacial

Очищение и увлажнение кожи — то, что доктор прописал, в том случае, если нужно похорошеть и возродиться к полноценной жизни после трудного года. Именно это и даёт процедура «Хидрафэшл». Её огромный плюс — нетравматичность.

Фото: istockphoto.com

Дискомфортных и болевых ощущений от неё нет, поэтому быстро завоевала популярность, в том числе у взыскательных знаменитостей. Процедура способна усовершенствовать кожу даже в том случае, если она склонна к повышенной чувствительности.

Но и более прочный мужской эпидермис тоже скажет «спасибо» за сеанс увлажнения. После первого применения лицо разглаживается, подтягивается, начинает сиять, как гладкое яблоко на мягком летнем солнце.

Интересно, что «Хидрофэшл» можно делать и на теле. Кто знает, может быть, ваш корпоратив перейдёт в романтический вечер с человеком, для которого хочется быть красивее всех.

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Врач-косметолог индивидуально подбирает одноразовые насадки и сыворотки. В отдельных случаях и по желанию клиента процедуру допустимо сочетать с пилингами, а также масками и сыворотками.

Биоревитализация

В основе молодости нашей кожи — гиалуроновая кислота. К сожалению, уже с 25 лет её становится всё меньше в организме. Вскоре мы замечаем изменения к худшему. Кожа становится суше, утрачивает тругор, мелкие морщинки раскидывают свои сети по лицу.

Биоревитализация — та самая процедура, помогающая напитать эпидермис драгоценной гиалуроновой кислотой. С помощью микроинъекций препараты-биоревитализанты вводятся в глубокие слои дермы. Неровности заполняются, рельеф лица естественно разглаживается.

Фото: istockphoto.com

Если мы говорим о стандартном курсе, то это три процедуры с двухнедельным интервалом. Длится сеанс биоревитализации до 30 минут после того, как подействует местная анестезия.

Но когда праздничное событие совсем скоро, то нужно делать биоревитализацию препаратом, предполагающим минимальное количество проколов и мгновенный эффект.

Инъекции препарата производят с учётом анатомии каждого клиента, ведь сосуды и нервы у людей расположены с индивидуальной спецификой. Как правило, отёки и синяки после такой биоревитализации не грозят. Боли также можно не бояться.

Водорослевые маски

Идеально для тех, кто по каким-либо причинам опасается резких вмешательств в свой организм и ищет средство, воспользоваться которым можно было бы без малейшего дискомфорта. В этом случае стоит вспомнить о масках. Когда-то давно у них был несколько комический ореол.

Все мы помним этих забавных женщин с огурцами, сметаной и овсянкой на лице из комедийных скетчей. Маски действительно нужны и полезны. Они насыщают кожу витаминами и полезными минералами, питают и увлажняют.

Даже домашние средства из подручных средств при регулярном использовании способны замедлить возрастное увядание кожи, сделать её более ухоженной на вид.

Фото: istockphoto.com

Что касается промышленных масок, то в них содержится целый комплекс высококонцентрированных, активных компонентов, проникающих в более глубокие слои дермы и помогающих более результативно справиться с несовершенствами.

Регулярность и дисциплина играют важную роль в случае с масками. Но и как экспресс-средство для подготовки к выходу в свет они тоже работают. Альгинатная водорослевая маска в этом отношении — настоящий фаворит.

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С ней всё очень просто: материал разводят водой, наносят на лицо и через некоторое время снимают. После процедуры вы заметите более ровный цвет лица, лёгкий лифтинг и посвежевший вид.

Эффект компрессии от альгинатной маски помогает справиться с малярными мешками под глазами, а также с синяками.

Фото: istockphoto.com

Вспоминая известную новогоднюю песню, добавлю, что даже за условные пять минут можно сделать для себя очень много.