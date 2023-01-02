Что делать в Турции зимой? 4 идеи от опытной путешественницы

Эта страна может предложить не только отдых в пятизвёздочных отелях.

Ирина Поворознюк телеведущая, путешественница, объездила 56 стран мира Зимний отдых практически в любой стране мира будет отличаться от летнего. Турция в этом плане имеет свои особенности — она занимает обширную территорию, а климат в разных её частях отличается. Где-то будет тепло даже зимой, а где-то — снежно и морозно, как и в большинстве регионов России. Поэтому и развлечения зависят от того, в какой район Турции вы собираетесь отправиться.

Плюсы и минусы зимнего отдыха в Турции

В Турцию обычно приезжают, чтобы отдохнуть на пляжах и искупаться в море. Но зимой такой возможности не будет, поскольку даже в районах с плюсовой температурой вода будет некомфортной для купания.

В более прохладных районах выпадает снег, и температура достаточно низкая. Но подышать этим воздухом я рекомендую в любое время года. Лучше заранее продумать развлечения и выбрать те, которые не предполагают долгие прогулки или активность на свежем воздухе. Можно посвятить время посещению музеев, интересных магазинов, кафе и ресторанов.

Из плюсов зимнего отдыха в Турции можно отметить небольшое количество туристов и низкие цены как на билеты и проживание в отеле, так и на развлечения внутри страны. И хотя во многих городах выпадает снег, в Турции не бывает суровых морозов, а климат очень мягкий.

Чем заняться в Турции зимой?

Спокойно отдохнуть

Если хочется провести зимний отпуск на морском побережье, для этого отлично подойдут Анталия, Алания, Сиде, Белек, Адана, Кестель, Махмутлар и Каш.

В южных районах Турции, на побережье Средиземного моря, температура воздуха даже зимой редко опускается ниже нуля. Поэтому можно гулять по пляжу, наслаждаться красивыми морскими пейзажами или даже устроить пикник на побережье.

Но важно помнить о том, что вода будет прохладной и не каждый рискнёт искупаться. Хоть и зимой в этих районах бывают особенно тёплые дни, когда можно позагорать и поплавать, но это будет совсем не такой отдых, как летом.

В таких городах Черноморского побережья, как Кастамону, Синоп, Ризе, Трабзон, Артвин и других, очень снежные зимы. Отличным решением будет арендовать домик в горах и провести отпуск среди сказочных зимних пейзажей.

Позаботиться о здоровье

В зимнее время в Турции можно побывать в термальных источниках, которые способствуют оздоровлению организма. Самые популярные термы — Памуккале и Ялова.

Термальные источники способствуют лечению многих заболеваний, это прекрасный вариант зимнего отдыха для старшего поколения. Особенно хочу отметить бассейн Клеопатры в Памуккале, тем более вход туда бесплатный при условии покупки билета на посещение всей территории терм.

Термы Памуккале Фото: istockphoto.com

Отправиться на экскурсию в Стамбул

Стамбул привлекает туристов круглый год. Даже зимой сюда съезжаются люди со всего мира, чтобы посетить известные достопримечательности: собор-музей святой Софии, Цистерну Базилика, Дворец Топкапы, крепость Едикуле, Голубую Мечеть, Девичью башню и многие другие.

В особенно холодные дни можно провести время в кафе. Самое популярное из них — Myterrace Cafe & Restaurant.

Отдельным направлением туризма можно выделить шопинг. В Стамбуле очень много мест, где можно приобрести красивые вещи, сувениры и подарки для близких.

Покататься на лыжах или сноуборде

Любители активного зимнего отдыха могут покататься на склонах в горах Турции. Самые популярные горнолыжные курорты — Улудаг, Сарыкамыш, Паландокен и Эрджиес.

Если вы всё же выбираете активный отдых на склонах, рекомендуем ознакомиться с правилами поведения в горах. Ищите их по ссылке