Эти опасные привычки становятся причиной появления лишних килограммов и ряда заболеваний.

Нутрициолог назвала 7 вещей, которые нельзя делать сразу после еды

Привычки, связанные с едой, бывают полезные и вредные. Например, соблюдение режима и культуры питания улучшает здоровье. Переедание, перекусы на бегу или чашка кофе вместо завтрака вредят организму.

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Некоторые ежедневные ритуалы могут привести к дискомфорту в животе, диспепсии, ожирению и другим проблемам со здоровьем. Расскажу, чего категорически нельзя делать сразу после трапезы и чем опасны обыденные привычки.

Многие ритуалы связаны с завершением трапезы: выпить стакан чая после обеда, прилечь на полчаса, выкурить сигарету. Подобные привычки негативно отражаются на пищеварении и работе желудочно-кишечного тракта, становятся причиной появления лишних килограммов и ряда заболеваний.

Чтобы избежать неприятностей со здоровьем, откажитесь от семи опасных привычек.

Пить холодную воду

Холодная вода замедляет метаболизм и ухудшает процесс переваривания пищи. Белковая часть пищи не расщепляется полноценно и остаётся в желудке, что провоцирует гнилостные процессы, которые приводят к кишечным заболеваниям и дисбактериозу.

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Выпитый после обеда стакан прохладной воды может вызвать спазм и сокращение стенок желудка, что провоцирует внезапное чувство голода. То есть холодная вода может стать причиной переедания.

Пить чай сразу после основного блюда

Чай — напиток горячий, но пользы сразу после еды от него не будет, потому что обильное питьё после трапезы мешает процессу переваривания пищи.

В чае содержатся дубильные вещества, препятствующие усвоению важных микро- и макроэлементов, особенно железа. Нехватка железа может стать причиной анемии, головокружений, хронической усталости.

Некоторые травяные чаи способствуют пищеварению, но их нужно пить в промежутках между едой.

Ложиться спать

Поели — можно и поспать. Нет, нельзя ложиться, даже если очень клонит в сон и напала зевота.

Ложиться после еды — вредная и даже опасная привычка. При горизонтальном положении тела часть пищевых соков может затекать из желудка обратно в пищевод, провоцируя приступ изжоги.

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Частая изжога может привести к развитию ГЭРБ (гастроэзофагорефлюксной болезни) — серьёзному заболеванию ЖКТ, которое сопровождается болью, кислотным рефлюксом, проблемами с пищеварением.

Как питаться при ГЭРБ? Здесь рассказали о продуктах, которые стоит исключить из рациона.

Спать нужно ложиться не раньше чем через два часа после ужина, чтобы защитить организм от возможных проблем.

Курить

Курение вредит здоровью, а после еды наносит двойной удар по организму: может вызвать синдром раздражённого кишечника, ухудшить состояние мышц толстого кишечника.

Никотин провоцирует спазм сосудов, нарушает кислородный обмен и снижает выработку пищеварительных ферментов, которые необходимы для полноценного переваривания и усвоения пищи.

Табачный дым раздражает слизистые желудочно-кишечного тракта, что повышает риск развития язвенной болезни желудка. Никотин проникает в пищу и усваивается организмом в десятикратной концентрации.

Настоятельно рекомендую отказаться от пагубной привычки, чтобы сохранить здоровье и прожить долгую жизнь.

Принимать ванну или душ

Тёплый душ или согревающая ванна усиливает приток крови ко всей поверхности тела, но снижает кровоток в области желудка. Повышение кровяного давления и температуры тела ухудшает процесс переваривания пищи.

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Непереваренная еда, в свою очередь, нарушает перистальтику кишечника, провоцирует запоры. Поэтому рекомендуется принимать душ и ванну через два-три часа после приёма пищи.

Садиться за руль

После сытного обеда организм занят перевариванием пищи и тратит на этот процесс все ресурсы. В течение часа после трапезы кровоснабжение мозга замедленное, поэтому скорость реакции и концентрация внимания снижаются.

Не стоит садиться за руль сразу после приёма пищи, чтобы избежать непредвиденных ситуаций на дороге из-за расслабленности организма. Рекомендую подождать полчаса или час, прежде чем отправиться в путь.

Завершать трапезу десертом

Традиция многих семей, которая превратилась во вредную привычку. Чай с пирожным сразу после сытного обеда грозит перееданием, потому что чувство насыщения ещё не пришло, а с чаем вы съедаете ещё несколько конфет или кусок пирога.

Фото: istockphoto.com

Сахар нарушает процесс переваривания пищи, мешает усвоению важных нутриентов из основного блюда. Кроме того, чаепитие замедляет процесс слюноотделения и уменьшает количество выделяемого желудочного сока, что снижает метаболизм, сокращает скорость и эффективность переваривания еды.

Чтобы сохранить здоровье органов желудочно-кишечного тракта, стройность и энергию, рекомендую избавиться от вредных привычек, связанных с едой, и строго придерживаться основ полноценного питания.

Старайтесь есть три раза в день и заканчивайте трапезу на стадии «слегка голоден», чтобы не переедать. Питайтесь сбалансированно и разнообразно.

Почему нет чувства сытости после еды? По ссылке рассказали о неочевидных причинах «зверского» аппетита.

Сразу после еды не спешите бежать на тренировку или делать уборку в доме. Дайте организму немного времени на спокойное переваривание пищи и усвоение питательных веществ. Берегите себя.