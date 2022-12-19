Врач-гастроэнтеролог рассказала, как бороться с одним из наиболее распространённых заболеваний пищеварительного тракта.

Как питаться при ГЭРБ? 7 групп продуктов, которые стоит исключить из рациона

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – это гастроэнтерологическое заболевание, при котором происходит «заброс» желудочного содержимого в пищевод из-за недостаточности кардии желудка (неполного смыкания мышечного сфинктера, отделяющего пищевод от желудка).

Ирина Шубина врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России ГЭРБ является одной из самых распространённых патологий желудочно-кишечного тракта, приблизительно 40% населения страдает от различных форм гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Как проявляется рефлюксная болезнь

Усилению симптомов заболевания могут способствовать внешние факторы и образ жизни, например, курение, злоупотребление алкоголем, приём некоторых лекарственных препаратов, стресс и психоэмоциональная нагрузка.

В предыдущем материале рассказали о правилах питания при гастрите.

Регулярно повторяющиеся забросы кислого содержимого желудка в пищевод провоцируют эзофагит (воспаление слизистой пищевода), эрозии и язвы пищевода.

Основными симптомами ГЭРБ являются:

изжога;

отрыжка;

срыгивание;

нарушение акта глотания (дисфагия);

боль в грудной клетке.

Фото: istockphoto.com

Также могут наблюдаться внепищеводные проявления:

першение в горле;

осиплость;

сухой кашель.

Лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни предполагает:

отказ от вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем);

нормализацию режима труда и отдыха;

снижение массы тела при её избытке;

диетотерапию и приём лекарственных препаратов.

Фото: istockphoto.com

Чем питаться при ГЭРБ

Очень важно не переедать, последний приём пищи должен быть за два-три часа до сна. Диетические рекомендации должны быть индивидуальны с учётом анализа переносимости продуктов у конкретного пациента.

Следует ограничить употребление следующих групп продуктов:

томаты;

кислые фруктовые соки;

жирная пища;

алкоголь;

кофе;

шоколад;

газированные напитки.

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Также важно максимально избегать ситуаций, повышающих внутрибрюшное давление:

ношения тугих поясов, корсетов и бандажей;

поднятия тяжестей более 8–10 кг на обе руки;

работ, сопряжённых с наклоном туловища вперёд;

физических упражнений, связанных с перенапряжением мышц брюшного пресса.

Поднятие изголовья кровати необходимо всем пациентам с ГЭРБ. Особенно тем, кого беспокоит изжога в ночное время, а также во время беременности.