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Как правильно питаться при ГЭРБ: список продуктов, советы врача

Как питаться при ГЭРБ? 7 групп продуктов, которые стоит исключить из рациона
Ирина Шубина
Как питаться при при ГЭРБ?
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Врач-гастроэнтеролог рассказала, как бороться с одним из наиболее распространённых заболеваний пищеварительного тракта.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – это гастроэнтерологическое заболевание, при котором происходит «заброс» желудочного содержимого в пищевод из-за недостаточности кардии желудка (неполного смыкания мышечного сфинктера, отделяющего пищевод от желудка).

<a href="https://www.championat.com/authors/6521/1.html">Ирина Шубина</a>
Ирина Шубина
врач-гастроэнтеролог ФНКЦ ФМБА России

ГЭРБ является одной из самых распространённых патологий желудочно-кишечного тракта, приблизительно 40% населения страдает от различных форм гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Как проявляется рефлюксная болезнь

Усилению симптомов заболевания могут способствовать внешние факторы и образ жизни, например, курение, злоупотребление алкоголем, приём некоторых лекарственных препаратов, стресс и психоэмоциональная нагрузка.

В предыдущем материале рассказали о правилах питания при гастрите.

Регулярно повторяющиеся забросы кислого содержимого желудка в пищевод провоцируют эзофагит (воспаление слизистой пищевода), эрозии и язвы пищевода.

Основными симптомами ГЭРБ являются:

  • изжога;
  • отрыжка;
  • срыгивание;
  • нарушение акта глотания (дисфагия);
  • боль в грудной клетке.

Фото: istockphoto.com

Также могут наблюдаться внепищеводные проявления:

  • першение в горле;
  • осиплость;
  • сухой кашель.

Лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни предполагает:

  • отказ от вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем);
  • нормализацию режима труда и отдыха;
  • снижение массы тела при её избытке;
  • диетотерапию и приём лекарственных препаратов.

Фото: istockphoto.com

Чем питаться при ГЭРБ

Очень важно не переедать, последний приём пищи должен быть за два-три часа до сна. Диетические рекомендации должны быть индивидуальны с учётом анализа переносимости продуктов у конкретного пациента.

Следует ограничить употребление следующих групп продуктов:

  • томаты;
  • кислые фруктовые соки;
  • жирная пища;
  • алкоголь;
  • кофе;
  • шоколад;
  • газированные напитки.
В предыдущем материале рассказали, как сладкая газировка влияет на мозг.

Также важно максимально избегать ситуаций, повышающих внутрибрюшное давление:

  • ношения тугих поясов, корсетов и бандажей;
  • поднятия тяжестей более 8–10 кг на обе руки;
  • работ, сопряжённых с наклоном туловища вперёд;
  • физических упражнений, связанных с перенапряжением мышц брюшного пресса.

Поднятие изголовья кровати необходимо всем пациентам с ГЭРБ. Особенно тем, кого беспокоит изжога в ночное время, а также во время беременности.

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