Как питаться при ГЭРБ? 7 групп продуктов, которые стоит исключить из рациона

Врач-гастроэнтеролог рассказала, как бороться с одним из наиболее распространённых заболеваний пищеварительного тракта.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – это гастроэнтерологическое заболевание, при котором происходит «заброс» желудочного содержимого в пищевод из-за недостаточности кардии желудка (неполного смыкания мышечного сфинктера, отделяющего пищевод от желудка).
ГЭРБ является одной из самых распространённых патологий желудочно-кишечного тракта, приблизительно 40% населения страдает от различных форм гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.
Как проявляется рефлюксная болезнь
Усилению симптомов заболевания могут способствовать внешние факторы и образ жизни, например, курение, злоупотребление алкоголем, приём некоторых лекарственных препаратов, стресс и психоэмоциональная нагрузка.
В предыдущем материале рассказали о правилах питания при гастрите.
Регулярно повторяющиеся забросы кислого содержимого желудка в пищевод провоцируют эзофагит (воспаление слизистой пищевода), эрозии и язвы пищевода.
Основными симптомами ГЭРБ являются:
изжога;
отрыжка;
срыгивание;
нарушение акта глотания (дисфагия);
боль в грудной клетке.
Фото: istockphoto.com
Также могут наблюдаться внепищеводные проявления:
першение в горле;
осиплость;
сухой кашель.
Лечение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни предполагает:
отказ от вредных привычек (курение, злоупотребление алкоголем);
нормализацию режима труда и отдыха;
снижение массы тела при её избытке;
диетотерапию и приём лекарственных препаратов.
Фото: istockphoto.com
Чем питаться при ГЭРБ
Очень важно не переедать, последний приём пищи должен быть за два-три часа до сна. Диетические рекомендации должны быть индивидуальны с учётом анализа переносимости продуктов у конкретного пациента.
Следует ограничить употребление следующих групп продуктов:
томаты;
кислые фруктовые соки;
жирная пища;
алкоголь;
кофе;
шоколад;
газированные напитки.
В предыдущем материале рассказали, как сладкая газировка влияет на мозг.
Также важно максимально избегать ситуаций, повышающих внутрибрюшное давление:
ношения тугих поясов, корсетов и бандажей;
поднятия тяжестей более 8–10 кг на обе руки;
работ, сопряжённых с наклоном туловища вперёд;
физических упражнений, связанных с перенапряжением мышц брюшного пресса.
Поднятие изголовья кровати необходимо всем пациентам с ГЭРБ. Особенно тем, кого беспокоит изжога в ночное время, а также во время беременности.