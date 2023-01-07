После праздников появляются высыпания на лице и теле. Почему и что делать?

Джамиля Пашаева врач-дерматовенеролог, косметолог федеральной сети клиник «Подружки» После праздничного застолья многие сталкиваются с последствиями праздника: акне и высыпаниями. Расскажу, как от этого спастись.

Что такое акне?

Это медицинское название прыщей и самое распространённое заболевание кожи. Возникновение акне сигналит о сбое в работе сальных желёз, расположенных под волосяным фолликулом. Они блокируются омертвевшими клетками и кожным салом.

Кроме того, может произойти бактериальное заражение, ведь каждая забитая клетка — просто идеальное место для жизни, размножения и процветания тех самых бактерий. В результате мы видим воспаление. Акне чаще всего появляются на лице, спине, на груди. В других местах они появляются гораздо реже и, как правило, по одному прыщику.

Фото: istockphoto.com

Акне сигнализируют о гормональных проблемах организма. Ведь именно гормоны провоцируют кожу на обильную выработку сала, а поры не справляются с тем, чтобы его выводить наружу. Обострение в большинстве случаев случается в подростковый период и длится максимум до 30 лет.

Но бывает, что генетика распоряжается так, что и в зрелом возрасте акне остаются угрозой, как косметической, так и вполне медицинской. Некоторые типы прыщей приходится, увы, удалять хирургически, с риском того, что останутся шрамы.

Почему высыпания появляются в период праздников?

Причина появления акне в том, что в активном предпраздничном ритме жизни иногда нет места систематическому уходу за кожей, а также здоровому питанию и физическим нагрузкам. Наша кожа не получает своевременного очищения от декоративной косметики и достаточной влаги.

Фото: istockphoto.com

В это время за лицом нужно очень внимательно следить, ведь оно подвергается атаке мороза, сухого воздуха в отапливаемых комнатах и температурного перепада. Эти факторы повышают риск трансэпидермальной потери драгоценной влаги.

Можно предположить, что акне пришли также из-за несбалансированного питания в праздники: сладкое, жирное, алкоголь, всё это ночью и в больших количествах. Но некоторые исследования показывают, что еда не оказывает на появление комедонов значительного влияния.

Здесь рассказали о ежедневных привычках, которые замедляют процессы старения.

Тем не менее исключения встречаются. Есть люди, которым действительно помогают ограничения или полный отказ от сахара и молочных продуктов.

И если для вас это не будет слишком жестоким экспериментом, можно попробовать скорректировать свою диету и не заедать селёдку под шубой двумя-тремя кусками чизкейка. Может быть, получится помочь себе таким образом.

Профилактика акне для зимнего времени

Обязательно используйте средства, способствующие восстановлению гидролипидной мантии и защитного кожного барьера. В их составе должны быть церамиды, сквалан и пробиотики. С их помощью восстанавливается микробиома дермы.

Фото: istockphoto.com

Что делать, если акне уже есть и не собираются уходить? Обратите внимание на средства с адапаленом, азелаиновой кислотой, пероксидом бензола. Но прежде проконсультируйтесь с врачом.

А если избавиться от досаждающей проблемы нужно немедленно, можно пройти процедуру комбинированной чистки у косметолога, дополнив её курсом с пилингов с кислотами: азелаиновой, миндальной или салициловой.

И не забывайте пить достаточно воды, ведь уровень гидратации — существенный фактор состояния кожи. Лёгкое правило: минимум один стакан чистой воды за 20–30 минут до каждого приёма пищи.

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